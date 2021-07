Hisense sa stáva prvou značkou televízorov na svete, ktorá získala certifikáciu TÜV Rheinland Privacy by Design založenú na norme ETSI EN 303 645

ČCHING-TAO, Čína, 7. júla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) udelila 25. júna 2021 certifikáciu normy ETSI EN 303 645 (IoT) pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu súkromia smart televízorom platformy Vida 72671 od spoločnosti Hisense Visual Technology Co., Ltd. Spoločnosť Hisense sa stala prvou značkou televízorov na svete, ktorá tento certifikát získala. Slávnostného podpisu zmluvy o strategickej spolupráci sa za TÜV Rheinland zúčastnili Dr. Chen Weikang, viceprezident obchodných služieb a kybernetickej bezpečnosti a Zhao Bin, vedúci manažér spoločnosti pre služby a kybernetickú bezpečnosť. Spoločnosť Hisense reprezentoval Yu Zhitao, viceprezident Hisense Group Holdings Co., Ltd. Liu Yong, asistent viceprezidenta spoločnosti Hisense International a ďalší členovia.