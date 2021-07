Hisense adquiere la certificación TÜV Rheinland Privacy by Design basada en ETSI EN 303 645

-Hisense se convierte en la primera marca de televisores del mundo que adquiere la certificación TÜV Rheinland Privacy by Design basada en ETSI EN 303 645

QINGDAO, China, 2 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) concedió el 25 de junio de 2021 la certificación de la norma de ciberseguridad y protección de la privacidad de productos ETSI EN 303 645 (IoT) a la plataforma VIDAA 72671 de Smart TV de Hisense Visual Technology Co. Hisense se convirtió en la primera marca de televisores del mundo en recibir el certificado. El Dr. Chen Weikang, Vicepresidente de la Corriente de Negocios de Servicios Industriales y Ciberseguridad de TÜV Rheinland Greater China e Ingeniero Senior; Zhao Bin, Director General de TÜV Rheinland Greater China Servicios Industriales y Ciberseguridad; Yu Zhitao, Vicepresidente de Hisense Group Holdings Co. Ltd., y Liu Yong, vicepresidente adjunto de Hisense International, y otros miembros, asistieron a la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación estratégica.