Hisense wraz z Economist Impact publikuje Białą Księgę Telewizji Laserowej poświęconą technologii wyświetlaczy laserowych niosącej korzyści dla społeczeństwa

W ostatnich latach branża telewizji laserowej dynamicznie ewoluuje pod względem innowacji technologicznych, łańcucha wartości i rozpoznawalności rynku. Będąc pionierem w branży, firma Hisense konsekwentnie prowadzi innowacje i rozwój w zakresie telewizorów laserowych, co stanowi znaczącą inicjatywę w zakresie uzyskania wyświetlaczy o ultrawysokiej rozdzielczości oraz znakomite rozwiązanie podnoszące poziom życia konsumentów.

Już w 2007 roku Hisense było jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które rozwinęły technologię telewizji laserowej i ponownie rozważyły koncepcję telewizora dla domu. Od momentu wprowadzenia przez Hisense pierwszego telewizora laserowego o ultrakrótkim rzucie w 2014 roku, firma przewodzi ewolucji technologii wyświetlania laserowego, rozszerza wielowymiarowe zastosowania i scenariusze użytkowe technologii wyświetlania laserowego oraz tworzy nową zrównoważoną przyszłość dzięki niskiemu zużyciu energii przez wyświetlacz laserowy.

W oficjalnej Białej Księdze przedstawiono nieustające wysiłki koncernu w celu opracowania wyświetlaczy, które mogą pracować w dowolnym miejscu, w tym monitorów do gier i platform chmurowych dla różnych branż. Ponadto Hisense zintensyfikowała działania badawczo-rozwojowe, począwszy od układu sterownika wyświetlacza Tcon i układu poprawiającego jakość obrazu, po systemy operacyjne, aplikacje i terminale, które mogą obsługiwać różne technologie, takie jak LCD, wyświetlacz laserowy i ULED. W przyszłości wyświetlacze będą nie tylko „widzieć", ale także stanowić punkt kontaktu między człowiekiem a maszynami, zmieniając życie ludzi dzięki odpowiednio zaprojektowanej i starannie wykonanej technologii laserowej.

Korzyści dla społeczeństwa dzięki technice wyświetlania laserowego

Zgodnie z ideą Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju oficjalna Biała Księga ujawnia również, w jaki sposób technologia monitorów laserowych wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przykładem są udokumentowane korzyści technologii laserowej w zakresie ochrony oczu. Hisense Laser TV redukuje szkodliwe źródło niebieskiego światła, gwarantując przyjazne dla oczu i realistyczne wrażenia podczas oglądania.

Jednocześnie Hisense Laser TV wspiera zrównoważony rozwój dzięki wyższym wskaźnikom recyklingu i efektywności energetycznej. Według badań przeprowadzonych przez firmę zużycie energii przez telewizor laserowy wynosi około jednej trzeciej w porównaniu do telewizora LCD o tej samej wielkości ekranu, co sprawia, że jest on przyjazny dla środowiska i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi.

Więcej informacji na temat Białej Księgi Przemysłu Telewizji Laserowej Hisense oraz technologii laserowej Hisense można znaleźć pod następującym linkiem:

https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

SOURCE Hisense