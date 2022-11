Hisense divulga informe técnico de TV a Laser na Economist Impact, beneficiando a sociedade por meio da tecnologia de telas a laser

O informe técnico sobre TVs a laser apresenta as conquistas da Hisense no setor de TVs a laser

Nos últimos anos, o setor de TVs a laser vem amadurecendo rapidamente em termos de inovação tecnológica, cadeia de valor e reconhecimento de mercado. Como pioneira no setor, a Hisense tem promovido de forma consistente a inovação e o desenvolvimento da tela a laser, o que é uma iniciativa significativa para a obtenção de telas de ultra alta definição e uma solução excepcional para melhorar os estilos de vida dos consumidores.

Em 2007, a Hisense foi uma das primeiras empresas a desenvolver a tecnologia de TV a laser e a reconsiderar a ideia de TV para residências. Desde que apresentou sua primeira TV a laser de alcance ultra curto em 2014, a Hisense vem liderando a evolução da tecnologia de telas a laser, ampliando as aplicações multidimensionais e os cenários de utilidade da tecnologia de telas a laser e criando um novo futuro sustentável com baixo consumo de energia de telas a laser.

O informe técnico oficial apresentou os esforços contínuos da Hisense para desenvolver telas que possam funcionar em qualquer lugar, como monitores de jogos e plataformas em nuvem para vários setores. Além disso, a Hisense também verticalizou os esforços de P&D, desde o chip do driver e o chip de qualidade de imagem da tela Tcon, até sistemas operacionais, aplicativos e terminais compatíveis com diferentes tecnologias como LCD, laser e ULED. No futuro, as telas não serão apenas para "ver", mas também um ponto de contato entre os humanos e as máquinas, transformando a vida das pessoas por meio de tecnologia a laser bem projetada e cuidadosamente produzida.

Beneficiando a sociedade com a tecnologia de telas a laser

No espírito do Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento, o informe técnico oficial também revela como a tecnologia de telas a laser está exercendo um impacto positivo na sociedade. Um caso em questão são os benefícios comprovados da tecnologia de telas a laser em termos de proteção ocular. A TV a laser da Hisense reduz a luz azul prejudicial para garantir uma experiência de visualização realista e segura para os olhos.

Além disso, a TV a laser da Hisense possibilita o desenvolvimento sustentável com taxas mais altas de recicláveis e eficiência energética. De acordo com pesquisas da Hisense, o consumo de energia de uma TV a laser é de cerca de um terço o de uma TV LCD com tamanho equivalente de tela, o que reflete sua sustentabilidade e caráter ecológico.

Clique no link a seguir para ler mais sobre o informe técnico sobre o setor de TVs a laser da Hisense e a tecnologia Hisense Laser:

https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943645/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943646/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943647/image3.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense