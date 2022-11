Hisense publie un livre blanc sur la télévision laser avec Economist Impact et souligne les avantages de la technologie d'affichage laser pour la société

Ces dernières années, l'industrie de la télévision laser est en pleine évolution en termes d'innovation technologique, de chaîne de valeur et de notoriété. Société pionnière dans l'industrie, Hisense a toujours stimulé l'innovation et le développement de l'affichage laser, des efforts importants qui ont permis le développement de l'affichage ultra-haute définition et d'une solution exceptionnelle pour améliorer les modes de vie des consommateurs.

En 2007, Hisense a été l'une des premières entreprises à développer la technologie de télévision laser et à réexaminer l'idée de télévision à usage domestique. Depuis qu'Hisense a proposé, en 2014, son premier téléviseur laser avec projecteur à très courte portée, il a mené l'évolution de la technologie d'affichage laser, élargissant les applications multidimensionnelles et les scénarios d'utilité de la technologie d'affichage laser, et créant un nouvel avenir durable avec une faible consommation d'énergie de l'affichage laser.

Le livre blanc officiel a présenté les efforts continus d'Hisense pour développer des affichages qui peuvent fonctionner n'importe où, y compris pour les moniteurs de jeu et les plateformes de cloud pour diverses industries. En outre, Hisense a également verticalisé les efforts de R&D, de la puce Tcon du pilote d'affichage et de la puce liée à la qualité d'image, aux systèmes d'exploitation, applications et terminaux qui peuvent prendre en charge différentes technologies comme les technologies LCD, d'affichage laser et ULED. À l'avenir, les affichages ne seront pas seulement pour « voir », mais seront également un point de contact entre l'homme et les machines. La vie des consommateurs sera ainsi transformée grâce à une technologie laser bien conçue et élaborée avec soin.

Bénéfices de la technologie d'affichage laser pour la société

Dans l'esprit de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le livre blanc officiel révèle également comment la technologie d'affichage laser a un impact positif sur la société. Les avantages prouvés de la technologie d'affichage laser en matière de protection oculaire en sont un bel exemple. Le téléviseur laser d'Hisense réduit la source de lumière bleue nuisible pour permettre une expérience de visionnement réaliste, tout en ménageant les yeux de l'utilisateur.

Le téléviseur laser d'Hisense s'inscrit en outre dans une démarche de développement durable avec des taux de recyclage plus élevés et une meilleure efficacité énergétique. Selon les recherches d'Hisense, la consommation d'énergie d'un téléviseur laser équivaut approximativement à un tiers de celle d'un téléviseur LCD pour une taille d'écran équivalente, reflétant ainsi sa durabilité et son respect de l'environnement.

Pour en savoir plus sur le livre blanc relatif à l'industrie de la télévision laser d'Hisense et la technologie laser d'Hisense, cliquez sur le lien ci-après :

https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943645/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943646/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943647/image3.jpg

SOURCE Hisense