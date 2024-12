Hithium présente en première mondiale trois produits innovants lors de sa deuxième Eco-Day (journée de l'écologie)

PÉKIN, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 décembre 2024, la deuxième Hithium Eco-Day s'est tenue avec succès à Pékin, en Chine, sur le thème "The Freedom of Energy, The Revolution of Life" (La liberté de l'énergie, la révolution de la vie). Lors de cet événement, Hithium a présenté en première mondiale trois produits innovants : le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) haute capacité ∞Power 6,25 MWh 2h/4h à scénarios complets, la première batterie sodium-ion spécialisée pour le stockage d'énergie à l'échelle industrielle ∞Cell N162Ah et le système de micro-réseau domestique sans installation HeroES.

Hithium Eco-day Product Launch

∞ Power 6,25 MWh 2h/4h : BESS haute capacité 4h à scénarios complets, faisant entrer dans l'ère de la personnalisation avec scénarios complets

Hithium a présenté la plateforme de stockage d'énergie haute capacité ∞Pack+ à scénarios complets, qui présente cinq avantages clés : haute capacité, standardisation, plateformisation, basée sur des scénarios et maintenabilité. Sur la base de cette plateforme, Hithium a lancé le BESS ∞Power 6,25 MWh 2h/4h. Dans le scénario BESS 2 heures, la cellule de la batterie affiche 587 Ah, tandis que dans le scénario BESS 4 heures elle affiche 1175 Ah. En outre, les deux scénarios fonctionneraient avec le BESS de Hithium, qui est conçu pour les applications dans les zones désertiques.

Hithium redéfinit le stockage d'énergie traditionnel en découplant les composants du système, notamment l'alimentation, la gestion thermique, le contrôle, la sécurité incendie et la production, faisant passer l'intégration d'un couplage fort à un couplage lâche. Cette approche innovante ouvrira de nouvelles possibilités pour les systèmes de stockage d'énergie et favorisera la création d'un nouvel écosystème industriel. La livraison mondiale du BESS ∞Power 6,25 MWh 2h/4h commencera au deuxième trimestre 2025.

La première batterie sodium-ion spécialisée pour le stockage d'énergie à l'échelle industrielle, la ∞Cell N162Ah, inaugure l'ère des batteries sodium-ion

Hithium estime que l'industrie des batteries sodium-ion n'a pas encore identifié de scénarios à grande échelle et a dévoilé le modèle ∞Cell N162Ah, la première batterie sodium-ion spécialisée au monde pour le stockage d'énergie à l'échelle industrielle. Ce produit se concentre sur une cathode polyanionique associée à une anode en carbone dur, incorporant des matériaux avancés tels que des revêtements homogènes à haute conductivité, une anode en carbone dur et une formule d'électrolyte à faible liaison. Il atteint une durée de vie de plus de 20 000 cycles et offre des performances supérieures dans une large gamme de températures, avec une capacité de débit élevé, une efficacité aller-retour élevée, une sécurité supérieure et un état de santé de 70 %. La ∞Cell N162Ah fait désormais l'objet de distributions d'échantillons à l'échelle mondiale, la production de masse (plusieurs GWh) étant prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Le système de micro-réseau domestique sans installation HeroES offre la liberté d'une énergie domestique intelligente et connectée.

Hithium a lancé HeroES, son premier système de micro-réseau domestique sans installation. Comprenant le module de stockage intelligent (série Storage) et le module de contrôle intelligent (SynergyBox), HeroES est conçu pour les scénarios de stockage d'énergie domestique, avec une accessibilité sans portes et des fonctions d'intelligentisation et de modularisation. L'installation initiale ne prend que 30 minutes, soit 10 fois moins que les systèmes traditionnels, tout en réduisant le coût d'installation d'un tiers.

En outre, HeroES est équipé de l'algorithme intelligent original de Hithium, qui peut réaliser une auto-évolution dans la gestion de l'énergie et améliorer l'efficacité énergétique de la maison de 10 %. En outre, HeroES dispose d'une solide capacité de micro-réseau domestique. Différentes spécifications de modules de stockage intelligents peuvent être combinées sans fil et de manière évolutive pour obtenir un système "plug-and-play", rouvrant et définissant un nouveau scénario de stockage d'énergie domestique qui mettra des micro-réseaux domestiques intelligents et interconnectés à la disponibilité de milliards de familles. La livraison mondiale du HeroES devrait commencer au troisième trimestre 2025.

Les trois nouveaux produits lancés par Hithium démontrent l'engagement de la société à développer des produits technologiques innovants qui stimuleront la croissance et ouvriront de nouvelles possibilités pour l'industrie du stockage d'énergie, ouvrant ainsi la voie à un nouveau monde de liberté énergétique. À l'avenir, Hithium continuera d'être le fer de lance de l'innovation en matière de technologie de stockage d'énergie, de faciliter la personnalisation complète des solutions de stockage d'énergie, de faire progresser l'industrie du stockage d'énergie et de faire de la Hithium Eco-Day un événement de premier plan pour le lancement de technologies de produits, et la communication à leur sujet, dans le but de construire un avenir plus vert en collaboration avec des chefs de file et des partenaires de l'industrie.

À propos de Hithium

Fondé en 2019, Hithium est un fabricant de premier plan de produits de stockage d'énergie stationnaire de qualité supérieure pour les applications à grande échelle ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations de production "intelligentes", les innovations de Hithium comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations de leur cycle de vie. Avec des décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, Hithium tire parti de sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise a son siège à Xiamen, en Chine, et des bureaux à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï, New York, Dallas et en Californie. À ce jour, Hithium a expédié plus de 40 GWh de produits BESS (cellules, systèmes et autres), se classant comme fournisseur de BESS de niveau 1 et se hissant parmi le top 5 mondial en termes de parts de marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581729/1212.jpg