Hithium World stellt auf seinem zweiten Eco-Day drei innovative Produkte vor

PEKING, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 12. Dezember 2024 fand in Peking, China, der zweite Hithium Eco-Day unter dem Motto „The Freedom of Energy, The Revolution of Life" erfolgreich statt. Bei dieser Veranstaltung stellte Hithium drei innovative Produkte erstmals der Öffentlichkeit vor: das ∞Power 6,25 MWh 2h/4h Full-Scenarios Hochleistungs-BESS, die erste spezialisierte Natrium-Ionen-Batterie für die Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab – ∞Cell N162Ah, und das installationsfreie Heim-Mikronetzsystem – HeroES.

∞ Power 6.25MWh 2h/4h: 4-Stunden-Vollszenario-BESS mit hoher Kapazität, das in eine Ära der Vollszenario-Anpassung eintritt

Hithium stellte die ∞Pack+ Full-Scenario-Energiespeicherplattform mit hoher Kapazität vor, die fünf entscheidende Vorteile bietet: hohe Kapazität, Standardisierung, Plattformisierung, Szenariobasiertheit und Wartungsfreundlichkeit. Auf der Grundlage dieser Plattform brachte Hithium das ∞Power 6.25MWh 2h/4h BESS auf den Markt. Im 2-Stunden-BESS-Szenario hat die Batteriezelle eine Kapazität von 587Ah, während sie im 4-Stunden-BESS-Szenario 1175Ah beträgt. Darüber hinaus würden beide Szenarien mit Hithium BESS funktionieren, das auf Wüstenanwendungen zugeschnitten ist.

Hithium definiert die herkömmliche Energiespeicherung neu, indem es die Systemkomponenten wie Stromversorgung, Wärmemanagement, Steuerung, Brandschutz und Leistung entkoppelt und die Integration von einer starken Kopplung zu einer losen Kopplung verlagert. Dieser innovative Ansatz wird neue Möglichkeiten für Energiespeichersysteme erschließen und ein neues industrielles Ökosystem fördern. Die weltweite Auslieferung der ∞Power 6.25MWh 2h/4h BESS wird im zweiten Quartal 2025 beginnen.

Die erste spezialisierte Natrium-Ionen-Batterie für die Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab – ∞Cell N162Ah, läutet das Zeitalter der Natrium-Ionen-Batterien ein

Hithium ist der Ansicht, dass die Natrium-Ionen-Batterieindustrie noch keine groß angelegten Szenarien entwickelt hat, und stellte die ∞Cell N162Ah vor, die weltweit erste spezialisierte Natrium-Ionen-Batterie für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab. Dieses Produkt konzentriert sich auf eine polyanionische Kathode, die mit einer Hartkohlenstoffanode gepaart ist, und enthält fortschrittliche Materialien wie homogene Beschichtungen mit hoher Leitfähigkeit, eine Hartkohlenstoffanode und eine schwach bindende Elektrolytformel. Sie erreicht eine Lebensdauer von über 20.000 Zyklen und bietet eine überragende Leistung in einem weiten Temperaturbereich, mit hoher Rate, hoher Round-Trip-Effizienz, überragender Sicherheit und einem SOH-Wert (State of Health) von 70 %. Die ∞Cell N162Ah ist jetzt für weltweite Bemusterungen verfügbar, die Massenproduktion in GWh ist für das 4. Quartal 2025 geplant.

Das installationsfreie Home Microgrid System – HeroES ermöglicht die Freiheit der intelligenten und vernetzten Hausenergie

Hithium hat HeroES auf den Markt gebracht, sein erstes anlagenfreies Microgrid-System für Privathaushalte. HeroES besteht aus dem intelligenten Speichermodul (Storage-Serie) und dem intelligenten Steuermodul (SynergyBox) und ist auf Energiespeicherszenarien für den Haushalt zugeschnitten. Es bietet offene Regalfächer, intelligente Funktionen und Modularisierungsfunktionen. Die Erstinstallation dauert nur 30 Minuten – 10 Mal schneller als bei herkömmlichen Systemen – und reduziert die Installationskosten auf ein Drittel.

Darüber hinaus ist HeroES mit dem intelligenten Algorithmus von Hithium ausgestattet, der sich im Energiemanagement selbst weiterentwickelt und die Energieeffizienz des Hauses um 10 % verbessert. Darüber hinaus verfügt HeroES über eine robuste Microgrid-Funktion für den Heimgebrauch. Verschiedene Spezifikationen intelligenter Speichermodule können drahtlos und skalierbar miteinander kombiniert werden, um Plug-and-Play zu ermöglichen. Damit wird ein neues Szenario für die Energiespeicherung in Privathaushalten eröffnet und definiert, das Milliarden von Familien intelligente und vernetzte Heim-Mikronetze bietet. Die weltweite Auslieferung von HeroES soll im 3. Quartal 2025 beginnen .

Die drei neuen Produkteinführungen von Hithium zeigen das Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer technologischer Produkte, die das Wachstum vorantreiben und neue Möglichkeiten für die Energiespeicherindustrie eröffnen und den Weg in eine neue Welt der Energiefreiheit ebnen werden. Auch in Zukunft wird Hithium weiterhin Innovationen im Bereich der Energiespeichertechnologie vorantreiben, eine umfassende Anpassung von Energiespeicherlösungen ermöglichen, die Weiterentwicklung der Energiespeicherindustrie vorantreiben und den Hithium Eco-Day als führende Veranstaltung für die Einführung und Kommunikation von Produkttechnologien etablieren, mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit Branchenführern und Partnern eine grünere Zukunft zu schaffen.

Informationen zu Hithium

Hithium wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für den Einsatz im Versorgungsbereich sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen F&E-Zentren und mehreren „intelligenten" Produktionsanlagen gehören zu den Innovationen von Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte in diesem Bereich kann Hithium seine Spezialisierung auf BESS nutzen, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Xiamen, China, mit Niederlassungen in Shenzhen, Chongqing, München, Dubai, New York, Kalifornien und Dallas. Bis heute hat Hithium mehr als 40 GWh an BESS-Produkten (Zellen, Systeme und andere) ausgeliefert und ist damit der Tier 1 BESS-Lieferant mit einem weltweiten Marktanteil von 5 %.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581729/1212.jpg