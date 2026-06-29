HIZENERGY дебютирует на The Smarter E Europe 2026 с решениями для хранения высокой мощности и стратегическим партнерством

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HIZENERGY

Jun 29, 2026, 14:48 ET

МЮНХЕН, 29 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания HIZENERGY продемонстрировала свои четырехлетние достижения в области исследований и разработок на конференции The Smarter E Europe 2026, представив высокопроизводительные решения для хранения энергии, специально разработанные для европейских коммерческих и промышленных рынков. В то время как большинство производителей сосредоточены на краткосрочном экспорте продукции, компания HIZENERGY представила всеобъемлющие результаты своей стратегии структурированной зарубежной экспансии.

Удовлетворение потребностей европейского рынка посредством инноваций

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Движимая растущим спросом на эффективные, совместимые системы хранения энергии в Европе компания HIZENERGY представила свои собственные PCS с жидкостным охлаждением мощностью 300 кВт и 460 кВт, заполнив критические пробелы в мощности в европейских проектах для коммерческого и промышленного использования. Специализированная научно-исследовательская команда компании, состоящая из более чем 50% ее рабочей силы, включая докторантов и магистров, достигла полного независимого контроля над основными технологиями, включая топологическую архитектуру, рассеивание тепла жидкостного охлаждения и алгоритмы, связанные с сетью. Это нововведение направлено на решение распространенных в отрасли проблем, таких как низкая выходная мощность одного блока, высокие потери при параллельной работе, большая занимаемая площадь и ограниченная масштабируемость мощности, что эффективно снижает эксплуатационное потребление энергии и затраты на гражданское строительство, одновременно увеличивая экономические выгоды от полного жизненного цикла.

Индивидуальное решение ENERBOX для европейских малых и средних предприятий

Интегрированный шкаф ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE был разработан специально для европейских малых и средних предприятий, включая производственные предприятия, супермаркеты и логистические объекты холодовой цепи. Ключевые функции:

  • Производительность, ориентированная на рынок. Варианты 261 кВт-ч и 313 кВт-ч соответствуют европейским требованиям к установке для срезания пиковой нагрузки, аварийного резервного копирования и фотоэлектрической оптимизации
  • Полное соответствие требованиям ЕС. Полная сертификация безопасности, электромагнитной совместимости и межсистемных соединений, соответствующая местным стандартам, в комплекте
  • Малошумное жидкостное охлаждение. Точный контроль температуры в соответствии со строгими европейскими экологическими и шумовыми нормами
  • Локализованная платформа эксплуатации и технического обслуживания. Многоязычные интерфейсы с возможностями удаленной диспетчеризации и автоматическими стратегиями извлечения прибыли от разницы цен в часы пиковой и низкой нагрузки
  • Индивидуальные услуги. Модель «Один объект — одно решение», обеспечивающая комплексные индивидуальные энергетические решения

Стратегическое партнерство ускоряет европейскую экспансию

В ходе выставки компания HIZENERGY подписала три соглашения о стратегическом сотрудничестве с европейскими системными интеграторами, разработчиками проектов и поставщиками услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти партнерства используют местные проектные ресурсы, опыт подключения к сетям и авторитет клиентов для ускорения проникновения на рынок Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Австрии.

Основываясь на опыте развертывания более 6000 устройств хранения энергии внутри страны, компания HIZENERGY создала полную структуру обслуживания за рубежом, охватывающую исследования рынка, индивидуальные исследования и разработки, тестирование производительности в экстремальных условиях, сертификацию и локализованную послепродажную поддержку. Эта комплексная система решает основные проблемы европейских клиентов в отношении совместимости продуктов, соответствия нормативным требованиям и долгосрочной эксплуатационной надежности.

Двигаясь вперед, HIZENERGY продолжит расширять возможности энергетического перехода Европы с помощью высокопроизводительных, экономически эффективных решений, устанавливая новые ориентиры для качественной глобальной экспансии среди китайских предприятий по хранению энергии.

О компании HIZENERGY

HIZENERGY специализируется на поставке системных решений для хранения энергии в коммерческом и промышленном сегменте (C&I), построенных на основе собственных систем преобразовани энергии в качестве основной технологии. Компания нацелена на решение ключевых задач и удовлетворение критических потребностей в хранении энергии в сегменте C&I. Руководствуясь своей миссией «Гибкая энергия для всех», HIZENERGY стремится предоставить своим клиентам C&I высокоэффективные, интеллектуальные, безопасные и надежные решения для хранения энергии. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.hizenergy-ess.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/3001729/20260629180110_49_2.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2948872/6017094/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg

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