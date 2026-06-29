HIZENERGY дебютирует на The Smarter E Europe 2026 с решениями для хранения высокой мощности и стратегическим партнерством

МЮНХЕН, 29 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания HIZENERGY продемонстрировала свои четырехлетние достижения в области исследований и разработок на конференции The Smarter E Europe 2026, представив высокопроизводительные решения для хранения энергии, специально разработанные для европейских коммерческих и промышленных рынков. В то время как большинство производителей сосредоточены на краткосрочном экспорте продукции, компания HIZENERGY представила всеобъемлющие результаты своей стратегии структурированной зарубежной экспансии.

Удовлетворение потребностей европейского рынка посредством инноваций

Движимая растущим спросом на эффективные, совместимые системы хранения энергии в Европе компания HIZENERGY представила свои собственные PCS с жидкостным охлаждением мощностью 300 кВт и 460 кВт, заполнив критические пробелы в мощности в европейских проектах для коммерческого и промышленного использования. Специализированная научно-исследовательская команда компании, состоящая из более чем 50% ее рабочей силы, включая докторантов и магистров, достигла полного независимого контроля над основными технологиями, включая топологическую архитектуру, рассеивание тепла жидкостного охлаждения и алгоритмы, связанные с сетью. Это нововведение направлено на решение распространенных в отрасли проблем, таких как низкая выходная мощность одного блока, высокие потери при параллельной работе, большая занимаемая площадь и ограниченная масштабируемость мощности, что эффективно снижает эксплуатационное потребление энергии и затраты на гражданское строительство, одновременно увеличивая экономические выгоды от полного жизненного цикла.

Индивидуальное решение ENERBOX для европейских малых и средних предприятий

Интегрированный шкаф ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE был разработан специально для европейских малых и средних предприятий, включая производственные предприятия, супермаркеты и логистические объекты холодовой цепи. Ключевые функции:

Производительность, ориентированная на рынок . Варианты 261 кВт-ч и 313 кВт-ч соответствуют европейским требованиям к установке для срезания пиковой нагрузки, аварийного резервного копирования и фотоэлектрической оптимизации

. Варианты 261 кВт-ч и 313 кВт-ч соответствуют европейским требованиям к установке для срезания пиковой нагрузки, аварийного резервного копирования и фотоэлектрической оптимизации Полное соответствие требованиям ЕС . Полная сертификация безопасности, электромагнитной совместимости и межсистемных соединений, соответствующая местным стандартам, в комплекте

. Полная сертификация безопасности, электромагнитной совместимости и межсистемных соединений, соответствующая местным стандартам, в комплекте Малошумное жидкостное охлаждение . Точный контроль температуры в соответствии со строгими европейскими экологическими и шумовыми нормами

. Точный контроль температуры в соответствии со строгими европейскими экологическими и шумовыми нормами Локализованная платформа эксплуатации и технического обслуживания . Многоязычные интерфейсы с возможностями удаленной диспетчеризации и автоматическими стратегиями извлечения прибыли от разницы цен в часы пиковой и низкой нагрузки

. Многоязычные интерфейсы с возможностями удаленной диспетчеризации и автоматическими стратегиями извлечения прибыли от разницы цен в часы пиковой и низкой нагрузки Индивидуальные услуги. Модель «Один объект — одно решение», обеспечивающая комплексные индивидуальные энергетические решения

Стратегическое партнерство ускоряет европейскую экспансию

В ходе выставки компания HIZENERGY подписала три соглашения о стратегическом сотрудничестве с европейскими системными интеграторами, разработчиками проектов и поставщиками услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти партнерства используют местные проектные ресурсы, опыт подключения к сетям и авторитет клиентов для ускорения проникновения на рынок Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Австрии.

Основываясь на опыте развертывания более 6000 устройств хранения энергии внутри страны, компания HIZENERGY создала полную структуру обслуживания за рубежом, охватывающую исследования рынка, индивидуальные исследования и разработки, тестирование производительности в экстремальных условиях, сертификацию и локализованную послепродажную поддержку. Эта комплексная система решает основные проблемы европейских клиентов в отношении совместимости продуктов, соответствия нормативным требованиям и долгосрочной эксплуатационной надежности.

Двигаясь вперед, HIZENERGY продолжит расширять возможности энергетического перехода Европы с помощью высокопроизводительных, экономически эффективных решений, устанавливая новые ориентиры для качественной глобальной экспансии среди китайских предприятий по хранению энергии.

О компании HIZENERGY

HIZENERGY специализируется на поставке системных решений для хранения энергии в коммерческом и промышленном сегменте (C&I), построенных на основе собственных систем преобразовани энергии в качестве основной технологии. Компания нацелена на решение ключевых задач и удовлетворение критических потребностей в хранении энергии в сегменте C&I. Руководствуясь своей миссией «Гибкая энергия для всех», HIZENERGY стремится предоставить своим клиентам C&I высокоэффективные, интеллектуальные, безопасные и надежные решения для хранения энергии. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.hizenergy-ess.com.

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