HIZENERGY debiutuje na targach The smarter E Europe 2026, prezentując wysokowydajne rozwiązania do magazynowania energii i nawiązując strategiczne partnerstwa

MONACHIUM, 29 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma HIZENERGY zaprezentowała podczas targów The smarter E Europe 2026 efekty czterech lat prac badawczo-rozwojowych, przedstawiając wysokowydajne rozwiązania do magazynowania energii przeznaczone dla europejskiego sektora komercyjnego i przemysłowego. Podczas gdy wielu producentów koncentruje się na krótkoterminowym eksporcie produktów, firma HIZENERGY zaprezentowała rezultaty konsekwentnie realizowanej strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Innowacje odpowiadające na potrzeby rynku europejskiego

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wydajne i zgodne z europejskimi wymaganiami systemy magazynowania energii HIZENERGY zaprezentowała opracowane we własnym zakresie chłodzone cieczą przekształtniki PCS o mocy 300 kW i 460 kW, wypełniające lukę w zakresie dostępnych mocy dla projektów komercyjnych i przemysłowych realizowanych w Europie. Zespół badawczo-rozwojowy firmy, który stanowi ponad 50% jej pracowników, w tym specjalistów z tytułami doktora i magistra, uzyskał pełną niezależność w zakresie kluczowych technologii, obejmujących architekturę topologiczną, systemy odprowadzania ciepła z wykorzystaniem chłodzenia cieczą oraz algorytmy współpracy z siecią. Rozwiązania te eliminują najczęściej występujące problemy branży, takie jak niewielka moc pojedynczych jednostek, wysokie straty przy pracy równoległej, duże zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną oraz ograniczone możliwości rozbudowy pojemności systemu. W rezultacie zmniejszają one zużycie energii podczas eksploatacji oraz koszty robót budowlanych, jednocześnie poprawiając opłacalność inwestycji w całym cyklu życia systemu.

ENERBOX - rozwiązanie dostosowane do potrzeb europejskich małych i średnich przedsiębiorstw

Zintegrowana szafa do magazynowania energii ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE została zaprojektowana specjalnie z myślą o europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach, takich jak zakłady produkcyjne, supermarkety czy centra logistyki chłodniczej. Do jej najważniejszych cech należą:

pojemność dostosowana do potrzeb rynku - warianty 261 kWh i 313 kWh odpowiadają wymaganiom europejskich instalacji przeznaczonych do redukcji szczytowego poboru mocy, zasilania awaryjnego oraz optymalizacji współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi;

- warianty 261 kWh i 313 kWh odpowiadają wymaganiom europejskich instalacji przeznaczonych do redukcji szczytowego poboru mocy, zasilania awaryjnego oraz optymalizacji współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi; pełna zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej - komplet certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zgodnych z lokalnymi przepisami;

- komplet certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zgodnych z lokalnymi przepisami; chłodzenie cieczą przy niskim poziomie hałasu - precyzyjna kontrola temperatury spełniająca rygorystyczne europejskie wymagania dotyczące ochrony środowiska i emisji hałasu;

- precyzyjna kontrola temperatury spełniająca rygorystyczne europejskie wymagania dotyczące ochrony środowiska i emisji hałasu; lokalna platforma obsługi i utrzymania (O&M) - wielojęzyczny interfejs, możliwość zdalnego zarządzania oraz automatyczne strategie optymalizacji pracy w oparciu o różnice między taryfami szczytowymi i pozaszczytowymi;

- wielojęzyczny interfejs, możliwość zdalnego zarządzania oraz automatyczne strategie optymalizacji pracy w oparciu o różnice między taryfami szczytowymi i pozaszczytowymi; usługi dostosowane do potrzeb klienta - model „jedna lokalizacja, jedno rozwiązanie", zapewniający kompleksowe i indywidualnie projektowane rozwiązania energetyczne.

Strategiczne partnerstwa przyspieszają ekspansję w Europie

Podczas targów firma HIZENERGY podpisała trzy umowy o strategicznej współpracy z europejskimi integratorami systemów, deweloperami projektów oraz dostawcami usług eksploatacji i utrzymania (O&M). Partnerstwa te wykorzystują lokalne doświadczenie w realizacji projektów, wiedzę dotyczącą przyłączeń do sieci elektroenergetycznej oraz zaufanie zdobyte wśród klientów, przyspieszając rozwój działalności firmy w Niemczech, Holandii, Włoszech, Hiszpanii i Austrii.

Bazując na doświadczeniu zdobytym przy wdrożeniu ponad 6000 jednostek magazynowania energii na rynku krajowym, HIZENERGY stworzyła kompleksowy system obsługi rynków zagranicznych obejmujący badania rynku, dostosowane do indywidualnych potrzeb prace badawczo-rozwojowe, testy działania w ekstremalnych warunkach, proces certyfikacji oraz lokalne wsparcie posprzedażowe. Tak zbudowany model odpowiada na najważniejsze oczekiwania europejskich klientów dotyczące kompatybilności produktów, zgodności z przepisami i długoterminowej niezawodności eksploatacyjnej.

HIZENERGY zamierza nadal wspierać transformację energetyczną Europy, oferując wysokowydajne i opłacalne rozwiązania oraz wyznaczając nowe standardy jakości w globalnej ekspansji chińskich przedsiębiorstw z sektora magazynowania energii.

HIZENERGY

HIZENERGY specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I) opartych na autorskiej technologii PCS jako rdzeniu systemu. Firma koncentruje się na rozwiązywaniu kluczowych wyzwań tego segmentu rynku oraz zaspokajaniu jego najważniejszych potrzeb. Kierując się misją „Flexible Energy for All", HIZENERGY dąży do zapewnienia klientom rozwiązań o wysokiej efektywności, inteligencji, bezpieczeństwie i niezawodności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.hizenergy-ess.com.

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