HIZENERGY poprvé na veletrhu Chytřejší elektronická Evropa 2026 s vysoce výkonným skladováním energie
News provided byHIZENERGY
Jun 29, 2026, 11:48 ET
MNICHOV, 29. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost HIZENERGY představila na veletrhu Chytřejší elektronická Evropa 2026 výsledky svého čtyřletého výzkumu a vývoje a odhalila vysoce výkonná řešení pro skladování energie přizpůsobená evropským komerčním a průmyslovým trhům. Zatímco se většina výrobců soustředí na krátkodobý export produktů, HIZENERGY prezentovala komplexní výsledky své strukturované strategie expanze do zahraničí.
Řešení potřeb evropského trhu prostřednictvím inovací
V reakci na rostoucí poptávku po efektivních a normám vyhovujících systémech pro ukládání energie v Evropě uvedla společnost HIZENERGY na trh vlastními silami vyvinutý kapalně chlazený PCS (systém pro přeměnu energie) o výkonu 300 kW a 460 kW, jenž vyplňuje kritické mezery v energetické kapacitě evropských komerčních a průmyslových projektů. Specializovaný tým pro výzkum a vývoj společnosti, který tvoří více než 50 % jejích zaměstnanců a jehož členové mají tituly doktora a magistra, dosáhl plné nezávislé kontroly nad klíčovými technologiemi, včetně topologické architektury, odvodu tepla pomocí kapalinového chlazení a algoritmů pro připojení k síti. Tato inovace řeší běžné problémy v oboru, jako je nízký výkon jednotlivých jednotek, vysoké ztráty při paralelním provozu, velká zástavbová plocha a omezená škálovatelnost kapacity, čímž účinně snižuje provozní spotřebu energie a náklady na stavební práce a zároveň zvyšuje ekonomické přínosy po celou dobu životního cyklu.
Řešení ENERBOX na míru pro evropské malé a střední podniky
Integrovaná skříň ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE byla navržena speciálně pro evropské malé a střední podniky, včetně výrobních závodů, supermarketů a logistických zařízení v rámci chladicího řetězce. Mezi klíčové vlastnosti patří:
- Kapacita přizpůsobená trhu: varianty 261 kWh a 313 kWh odpovídající evropským požadavkům na instalace v oblasti vyrovnávání špiček, nouzového zálohování a optimalizace fotovoltaických systémů
- Plná shoda s předpisy EU: kompletní certifikace v oblasti bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility (EMC) a připojení k distribuční síti, které již v základním provedení splňují místní normy
- Nízkošumové kapalinové chlazení: přesná regulace teploty v souladu s přísnými evropskými předpisy v oblasti životního prostředí a hluku
- Lokalizovaná platforma pro provoz a údržbu: vícejazyčná rozhraní s možností vzdáleného řízení a automatickými strategiemi arbitráže mezi špičkami a prudkým snížením
- Služby na míru: model „jedno místo, jedno řešení", který poskytuje komplexní energetická řešení šitá na míru
Strategická partnerství urychlují expanzi na evropský trh
Během veletrhu podepsala společnost HIZENERGY tři dohody o strategické spolupráci s evropskými systémovými integrátory, developery projektů a poskytovateli služeb v oblasti provozu a údržby. Tato partnerství využívají místní projektové zdroje, odborné znalosti v oblasti připojení k distribuční síti a zavedenou důvěryhodnost u zákazníků k urychlení pronikání na trhy v Německu, Nizozemsku, Itálii, Španělsku a Rakousku.
Na základě zkušeností z instalace více než 6 000 jednotek pro skladování energie na domácím trhu vytvořila HIZENERGY ucelený rámec služeb pro zahraniční trhy, který zahrnuje průzkum trhu, výzkum a vývoj na míru, testování výkonu v extrémních podmínkách, certifikaci a lokalizovanou poprodejní podporu. Tento komplexní systém řeší klíčové obavy evropských zákazníků týkající se kompatibility produktů, souladu s předpisy a dlouhodobé provozní spolehlivosti.
Společnost HIZENERGY bude i nadále podporovat energetickou transformaci v Evropě pomocí vysoce výkonných a nákladově efektivních řešení a zároveň stanovovat nové standardy pro kvalitní globální expanzi mezi čínskými podniky v oblasti akumulace energie.
O společnosti HIZENERGY
HIZENERGY se specializuje na dodávky řešení pro systémy akumulace energie určené pro komerční a průmyslové aplikace, jejichž jádrem je vlastní vyvinutý systém PCS. Společnost se zaměřuje na řešení klíčových výzev a splnění zásadních požadavků v oblasti akumulace energie v komerčním a průmyslovém sektoru. V souladu se svým posláním „Flexibilní energie pro všechny" se HIZENERGY snaží poskytovat svým zákazníkům z komerčního a průmyslového sektoru vysoce účinná, inteligentní, bezpečná a spolehlivá řešení pro skladování energie. Další informace najdete na stránkách www.hizenergy-ess.com.
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