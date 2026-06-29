Spoločnosť HIZENERGY predstavuje na veľtrhu The smarter E Europe 2026 riešenia pre vysokovýkonné skladovanie energie a strategické partnerstvá
News provided byHIZENERGY
Jun 29, 2026, 18:49 ET
MNÍCHOV, 30. júna 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť HIZENERGY predstavila na veľtrhu The smarter E Europe 2026 svoje štvorročné úspechy v oblasti výskumu a vývoja a prezentovala riešenia pre vysokovýkonné skladovanie energie prispôsobené pre európske komerčné a priemyselné trhy. Zatiaľ čo väčšina výrobcov sa zameriava na krátkodobý export produktov, spoločnosť HIZENERGY predstavila komplexné výsledky svojej štruktúrovanej stratégie expanzie do zahraničia.
Riešenie potrieb európskeho trhu prostredníctvom inovácií
Vzhľadom na rastúci dopyt po efektívnych a kompatibilných systémoch skladovania energie v Európe spoločnosť HIZENERGY predstavila svoje vlastne vyvinuté, kvapalinou chladené systémy na konverziu energie (PCS) s výkonom 300 kW a 460 kW, čím vyplnila kritické medzery v energetickej kapacite v európskych projektoch pre komerčné a priemyselné aplikácie. Špecializovaný tím spoločnosti pre výskum a vývoj, ktorý tvorí viac ako 50 % jej pracovnej sily vrátane držiteľov doktorandských a magisterských titulov, dosiahol úplnú nezávislú kontrolu nad kľúčovými technológiami vrátane topologickej architektúry, odvodu tepla kvapalinovým chladením a sieťovo viazaných algoritmov. Táto inovácia rieši prevládajúce problémy v odvetví, ako je nízky výkon jednej jednotky, vysoké straty pri paralelnej prevádzke, veľká obsadenosť pôdorysu a obmedzená škálovateľnosť kapacity, čím efektívne znižuje spotrebu prevádzkovej energie a náklady na stavebné práce a zároveň zvyšuje ekonomické výhody počas celého životného cyklu.
Riešenie ENERBOX na mieru pre európske malé a stredné podniky
Integrovaná skriňa ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE bola navrhnutá špeciálne pre európske malé a stredné podniky vrátane výrobných závodov, supermarketov a logistických zariadení chladiarenského reťazca. Medzi kľúčové vlastnosti patrí:
- Kapacita prispôsobená trhu: možnosti s výkonom 261 kWh a 313 kWh zodpovedajú európskym požiadavkám na inštalácie pre minimalizáciu špičkovej spotreby, núdzové zálohovanie a optimalizáciu fotovoltiky.
- Úplný súlad s predpismi EÚ: kompletné certifikácie bezpečnosti, certifikácie EMC a sieťového pripojenia, ktoré spĺňajú miestne normy ihneď po vybalení z krabice.
- Tiché kvapalinové chladenie: presná regulácia teploty v súlade s prísnymi európskymi environmentálnymi predpismi a predpismi o ochrane pred hlukom.
- Lokalizovaná platforma pre prevádzku a údržbu: viacjazyčné rozhrania s možnosťami vzdialeného dispečingu a automatickými stratégiami cenovej arbitráže.
- Služby na mieru: model typu „jedno miesto, jedno riešenie", ktorý poskytuje komplexné energetické riešenia na mieru.
Strategické partnerstvá urýchľujú expanziu v Európe
Počas výstavy spoločnosť HIZENERGY podpísala tri dohody o strategickej spolupráci s európskymi systémovými integrátormi, projektovými vývojármi a poskytovateľmi služieb prevádzky a údržby. Tieto partnerstvá využívajú lokálne projektové zdroje, odborné znalosti v oblasti pripojenia na sieť a vybudovanú dôveryhodnosť u zákazníkov na urýchlenie penetrácie na trh v Nemecku, Holandsku, Taliansku, Španielsku a Rakúsku.
Na základe skúseností s nasadením viac ako 6 000 jednotiek na skladovanie energie v tuzemsku spoločnosť HIZENERGY zaviedla kompletný rámec služieb v zahraničí, ktorý zahŕňa prieskum trhu, výskum a vývoj na mieru, testovanie výkonu v extrémnych podmienkach, certifikáciu a lokalizovanú popredajnú podporu. Tento komplexný systém rieši kľúčové obavy európskych klientov týkajúce sa kompatibility produktov, súladu s predpismi a dlhodobej prevádzkovej spoľahlivosti.
Spoločnosť HIZENERGY bude v budúcnosti naďalej posilňovať energetickú transformáciu Európy vysoko výkonnými a nákladovo efektívnymi riešeniami a zároveň stanovovať nové štandardy pre kvalitnú globálnu expanziu čínskych podnikov zaoberajúcich sa skladovaním energie.
O spoločnosti HIZENERGY
HIZENERGY sa špecializuje na dodávanie riešení systémov skladovania energie pre komerčné a priemyselné prostredia, postavené na vlastnoručne vyvinutých PCS ako základnej technológii. Spoločnosť sa venuje riešeniu kľúčových výziev a splneniu kritických požiadaviek na skladovanie energie v komerčnom a priemyselnom sektore. V súlade so svojou misiou „Flexibilná energia pre všetkých" sa spoločnosť HIZENERGY snaží poskytovať svojim zákazníkom v komerčnej a priemyselnej oblasti vysoko efektívne, inteligentné, bezpečné a spoľahlivé riešenia na skladovanie energie. Viac informácií nájdete na stránke www.hizenergy-ess.com.
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