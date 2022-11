HONOR lança HONOR MagicOS 7.0 na China

O novo HONOR MagicOS 7.0 permite uma colaboração contínua entre sistemas, dispositivos e ecossistemas , proporcionando uma experiência de usuário verdadeiramente personalizada em todos os cenários

SHENZHEN, China, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou hoje o lançamento do HONOR MagicOS 7.0 na China. Ao aprimorar a experiência do usuário com conectividade e serviços inteligentes, ótimo desempenho e maior privacidade e segurança, o novo HONOR MagicOS 7.0 apresenta uma gama de soluções centradas no usuário que funcionam entre sistemas, dispositivos e ecossistemas, demonstrando o compromisso da marca de criar um mundo novo e inteligente para todos.

"Como uma das inovações estratégicas da HONOR, o HONOR MagicOS dá vida a um ecossistema inclusivo com sua arquitetura de software totalmente atualizada para uma experiência de usuário incomparável. Ao possibilitar uma colaboração perfeita entre dispositivos e ecossistemas, o HONOR MagicOS realmente transformará as experiências baseadas em dispositivos em experiências centradas no usuário", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd.

Conectividade inteligente para facilitar a vida

Apresentado recentemente pelo HONOR MagicOS 7.0, o MagicRing permite o compartilhamento de serviços entre sistemas e dispositivos. Diferentemente das conexões manuais ponto a ponto em soluções tradicionais, o MagicRing da HONOR permite que vários dispositivos da mesma conta conectem-se automaticamente com baixo consumo de energia.

O MagicRing não só conecta dispositivos, mas também conecta serviços entre esses dispositivos. Essa solução totalmente inovadora permite que o usuário utilize o mesmo conjunto de teclado e mouse para vários dispositivos, receba chamadas e notificações em um dispositivo diferente de seu smartphone e execute o mesmo aplicativo continuamente em vários dispositivos, o que o ajudará a realizar mais em sua vida. Com o fluxo seguro e contínuo de serviços e informações em todos os dispositivos, o MagicRing torna a operação entre vários dispositivos mais fácil e conectada, permitindo que o usuário desfrute de conexões automáticas, transferências rápidas de dados e uma experiência operacional tranquila.

Como um dos cenários típicos da colaboração entre vários dispositivos, o recurso de anotação Note da HONOR oferece acesso off-line a informações, anotações em PDF e sincronização de áudio e texto, a fim de atender às necessidades de trabalho e estudo do usuário. Com o MagicRing, o HONOR Note permite a sincronização de dados e a colaboração entre diferentes dispositivos, proporcionando maior conveniência ao usuário.

Serviços inteligentes que melhoram com o uso

O HONOR MagicOS 7.0 traz uma gama de atualizações para o Magic Live Engine e oferece ao usuário recomendações inteligentes para diferentes cenários por meio de suas habilidades de aprendizado rápido, ajudando o usuário a realizar as tarefas diárias com eficiência excepcional.

O HONOR MagicOS 7.0 também conta com o Magic Text, um recurso que reconhece de forma inteligente o texto sobre uma imagem e o converte em um arquivo, aumentando ao máximo a produtividade. Com um único toque, o usuário pode escanear o texto com sua câmera e salvá-lo como um arquivo PDF no dispositivo.

Desempenho tranquilo para uma experiência de usuário perfeita

O HONOR MagicOS combina os recursos do HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X e HONOR Link Turbo X para otimizar o desempenho do sistema e proporcionar a melhor experiência do usuário.

Quando o usuário abre um aplicativo, o HONOR OS Turbo X mais recente utiliza a tecnologia de pré-carregamento por IA para melhorar a velocidade, oferecendo uma experiência tranquila e sem demora. Graças a seu mecanismo de renderização de imagem por IA, o HONOR GPU Turbo X oferece uma melhor experiência de jogos, com taxas de quadros mais altas e redução do consumo de energia. O HONOR Link Turbo X, desenvolvido pela HONOR, também recebeu melhorias com o HONOR MagicOS 7.0 para prever e mitigar problemas de rede, garantindo comunicações de alta qualidade.

Segurança aprimorada para proteção livre de preocupações

O HONOR MagicOS 7.0 é equipado com o MagicGuard, que compreende três camadas de proteção de segurança no chipset, no sistema operacional e no aplicativo. Com o sistema de segurança Dual TEE desenvolvido em conjunto com a Qualcomm, o HONOR MagicOS 7.0 oferece criptografia em nível de hardware para proteger os dados dos usuários, oferecendo maior privacidade e segurança.

Tecnologias abertas para capacitar desenvolvedores globais

Com o HONOR MagicOS 7.0, a HONOR capacita usuários, desenvolvedores e fabricantes de dispositivos inteligentes a fazer a transição de uma experiência baseada em um único dispositivo para uma opção mais interessante, que seja mais centrada no usuário, permitindo uma conectividade de nível superior.

Em apoio à rápida expansão do ecossistema de aplicativos da HONOR, a HONOR abrirá as quatro tecnologias e serviços de sistema essenciais do HONOR MagicOS 7.0 – MagicRing, MagicLive, Turbo X e MagicGuard – para desenvolvedores em todo o mundo. Ao abrir 22 kits que abrangem os cinco principais cenários de trabalho remoto, condicionamento físico e saúde, casa inteligente, viagens inteligentes e entretenimento, a HONOR permite que seus parceiros codesenvolvam as subsoluções para 32 recursos inovadores. Além disso, a HONOR também oferecerá um ambiente abrangente e integrado para desenvolvedores, no intuito de dar suporte aos desenvolvedores globais, uma vez que a empresa se esforça para criar um mundo mais inteligente e centrado no usuário.

