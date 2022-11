HONOR lance HONOR MagicOS 7.0 en Chine

En permettant une collaboration transparente entre les systèmes, les appareils et les écosystèmes, le tout nouveau HONOR MagicOS 7.0 offre une expérience utilisateur vraiment personnalisée dans tous les scénarios

SHENZHEN, Chine, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement en Chine de HONOR MagicOS 7.0. Ce tout dernier système améliore l'expérience de l'utilisateur grâce à une connectivité intelligente, des services intelligents, des performances fluides et une confidentialité et une sécurité améliorées. Il présente une gamme de solutions centrées sur l'utilisateur qui fonctionnent à travers les systèmes, les appareils et les écosystèmes, ce qui témoigne de l'engagement de la marque à créer un nouveau monde intelligent pour tous.

« HONOR MagicOS, l'une des innovations stratégiques de HONOR, donne vie à un écosystème inclusif grâce à son architecture logicielle entièrement actualisée pour une expérience utilisateur inégalée. En permettant une collaboration transparente entre les appareils et les écosystèmes, le système HONOR MagicOS transformera véritablement les expériences basées sur les appareils en expériences centrées sur l'utilisateur », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd.

Une connectivité intelligente pour faciliter la vie

Récemment introduit par HONOR MagicOS 7.0, MagicRing permet le partage de services entre les systèmes et les appareils. Contrairement aux connexions manuelles point à point des solutions traditionnelles, MagicRing de HONOR permet à plusieurs appareils du même compte de se connecter automatiquement les uns aux autres avec une faible consommation d'énergie.

MagicRing ne se contente pas de connecter des appareils, mais aussi des services. Cette toute nouvelle solution permet aux utilisateurs d'utiliser le même ensemble de clavier et de souris pour plusieurs appareils, de recevoir des appels et des notifications sur un appareil autre que leur smartphone, et d'exécuter la même application en continu sur plusieurs appareils, ce qui leur permet d'en faire plus. Grâce à un flux sécurisé et fluide de services et d'informations sur l'ensemble des appareils, MagicRing facilite les opérations multi-appareils et renforce la connectivité. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'une connexion automatique, de transferts de données rapides et d'une expérience d'utilisation fluide.

La fonctionnalité Note de HONOR, qui constitue l'un des scénarios typiques de la collaboration multi-appareils, prend en charge l'accès hors ligne aux informations, l'annotation PDF, la synchronisation audio et texte afin de répondre aux besoins des utilisateurs dans le cadre de leur travail et de leurs études. Fonctionnant avec MagicRing, HONOR Note permet la synchronisation des données et la collaboration entre différents appareils et apporte aux utilisateurs un plus grand confort.

Des services intelligents qui s'améliorent avec l'utilisation

En apportant de nombreuses améliorations au Magic Live Engine, HONOR MagicOS 7.0 fournit aux utilisateurs des recommandations intelligentes pour différents scénarios grâce à ses capacités d'apprentissage rapide et leur permet de gérer les tâches quotidiennes avec une efficacité exceptionnelle.

HONOR MagicOS 7.0 propose également Magic Text, une fonctionnalité qui reconnaît intelligemment le texte sur une image et le convertit en fichier, ce qui permet de booster au maximum la productivité. En un seul clic, les utilisateurs peuvent numériser le texte avec leur appareil photo et l'enregistrer sous forme de fichier PDF sur l'appareil.

Une performance fluide pour une expérience utilisateur fluide

HONOR MagicOS combine les capacités de HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X et HONOR Link Turbo X afin d'optimiser les performances du système pour une expérience utilisateur optimale.

Lorsque les utilisateurs lancent une application, le tout nouveau HONOR OS Turbo X exploite la technologie de préchargement IA pour améliorer la vitesse et offrir une expérience fluide et sans décalage. Grâce à son moteur de rendu d'image IA, HONOR GPU Turbo X offre une meilleure expérience de jeu à des cadences d'image plus élevées et une consommation d'énergie réduite. HONOR Link Turbo X, développé par HONOR, a également été mis à niveau avec HONOR MagicOS 7.0 pour anticiper et atténuer les problèmes de réseau, et ainsi garantir des communications de haute qualité.

Une sécurité renforcée pour une protection sans faille

HONOR MagicOS 7.0 est équipé de MagicGuard, qui comprend trois couches de protection de sécurité dans le chipset, le système d'exploitation et l'application. Doté du système de sécurité Dual TEE co-développé avec Qualcomm, HONOR MagicOS 7.0 offre un cryptage au niveau matériel pour protéger les données des utilisateurs, garantissant ainsi une confidentialité et une sécurité accrues.

Des technologies ouvertes pour autonomiser les développeurs mondiaux

Avec HONOR MagicOS 7.0, HONOR permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux fabricants d'appareils intelligents de passer d'une expérience basée sur un seul appareil à une option plus convaincante et plus centrée sur l'utilisateur, ce qui offre une connectivité de niveau supérieur.

Pour faciliter l'expansion rapide de son écosystème d'applications, HONOR ouvrira les quatre technologies de base et services système de HONOR MagicOS 7.0 - MagicRing, MagicLive, Turbo X et MagicGuard - aux développeurs du monde entier. Grâce à l'ouverture de 22 kits couvrant les cinq scénarios majeurs que sont le travail à distance, la forme et la santé, la maison intelligente, le voyage intelligent et le divertissement, HONOR permet à ses partenaires de co-développer les sous-solutions pour 32 fonctionnalités innovantes. En outre, HONOR proposera également un environnement intégré complet afin de soutenir les développeurs mondiaux dans leur volonté de créer un monde plus intelligent et plus centré sur l'utilisateur.

