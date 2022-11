HONOR wprowadza w Chinach system operacyjny HONOR MagicOS 7.0

Oferując płynną współpracę na wielu systemach i urządzeniach oraz w różnych ekosystemach, zupełnie nowy HONOR MagicOS 7.0 wprowadza prawdziwie spersonalizowane doświadczenie we wszystkich scenariuszach użytkowania.

SHENZHEN, Chiny, 22 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dzisiaj chińską premierę systemu operacyjnego HONOR MagicOS 7.0. Ulepszając doświadczenia użytkownika dzięki inteligentnej łączności, usługom smart, płynności działania oraz zaktualizowanym funkcjom prywatności i zabezpieczeń, najnowszy HONOR MagicOS 7.0 wprowadza szereg skoncentrowanych na użytkowniku rozwiązań, które działają na wielu systemach i urządzeniach oraz w różnych ekosystemach, udowadniając zaangażowanie marki w tworzenie nowego inteligentnego świata dla wszystkich.

„Jako jedna ze strategicznych innowacji marki HONOR, system HONOR MagicOS powołuje do życia inkluzyjny ekosystem oparty o w pełni zaktualizowaną architekturę oprogramowania i zapewnia użytkownikom niezrównane wrażenia. Pozwalając na płynną współpracę na wielu urządzeniach i w różnych ekosystemach, HONOR MagicOS na pierwszym miejscu stawia użytkownika, nie urządzenie" - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd.

Inteligentna łączność ułatwiająca życie

Funkcja MagicRing wprowadzona w systemie HONOR MagicOS 7.0 pozwala na dzielenie się usługami pomiędzy różnymi systemami i urządzeniami. Inaczej niż w przypadku połączeń typu punkt-punkt w tradycyjnych rozwiązaniach, HONOR MagicRing pozwala na automatyczne łączenie się ze sobą wielu urządzeń zalogowanych na tym samym koncie przy niskim zużyciu energii.

MagicRing nie tylko łączy urządzenia, ale także usługi pomiędzy nimi. To zupełnie nowe rozwiązanie pozwala użytkownikom na korzystanie z tej samej klawiatury i myszki na różnych urządzeniach, odbieranie połączeń i powiadomień na innych urządzeniach niż smartfon i korzystanie z tej samej aplikacji w sposób ciągły na różnych urządzeniach, co pozwala użytkownikom osiągać większe sukcesy. Dzięki bezpiecznemu i płynnemu przepływowi usług i informacji pomiędzy urządzeniami, MagicRing ułatwia korzystanie z wielu urządzeń i czyni je bardziej połączonymi, pozwalając użytkownikom cieszyć się automatyczną łącznością, szybkimi transferami danych i bezproblemowym korzystaniem z aplikacji.

Jako jeden z typowych scenariuszy współpracy pomiędzy wieloma użytkownikami, funkcja HONOR Note pozwala na dzielenie się informacjami offline, dodawanie adnotacji do plików PDF i synchronizację dźwięku z tekstem, co pomaga użytkownikom korzystającym z urządzeń do nauki. Bazująca na MagicRing funkcja HONOR Note pozwala na synchronizację danych i współpracę pomiędzy różnymi urządzeniami, zapewniając większą wygodę użytkownika.

Inteligentne usługi, które stają się tym lepsze, im dłużej z nich korzystamy

Wprowadzając szereg aktualizacji do silnika Magic Live Engine, HONOR MagicOS 7.0 zapewnia użytkownikom inteligentne rekomendacje dla różnych scenariuszy poprzez zdolności szybkiej nauki i wspomaganie użytkowników w zarządzaniu codziennymi zadaniami przy wyjątkowej wydajności.

HONOR MagicOS 7.0 wprowadza także funkcję Magic Text, która rozpoznaje tekst na obrazku i konwertuje go do pliku, co pozwala maksymalnie zwiększyć produktywność. Użytkownik może jednym dotknięciem palca wskanować tekst przy pomocy aparatu i zapisać go jako plik PDF na urządzeniu.

Płynne działanie dla doskonałych doświadczeń użytkownika

HONOR MagicOS łączy w sobie możliwości HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X i HONOR Link Turbo X, optymalizując działanie systemu, aby zapewnić perfekcyjne wrażenia z korzystania.

Kiedy użytkownik uruchamia aplikację, najnowsza funkcja HONOR OS Turbo X wykorzystuje technologię wstępnego ładowania opartą na sztucznej inteligencji, co pozwala zwiększyć prędkość i zapewnić płynną i pozbawioną zacięć nawigację. Dzięki opartemu na sztucznej inteligencji silnikowi generowania obrazu, HONOR GPU Turbo X zapewnia lepsze doświadczenia w grach przy wyższej liczbie klatek na sekundę i obniżone zużycie energii. Opracowana przez HONOR technologia Link Turbo X również została zaktualizowana w HONOR MagicOS 7.0 w taki sposób, aby przewidywać i ograniczać problemy sieciowe, zapewniając wysokiej jakości komunikację.

Zwiększone bezpieczeństwo zapewnia bezstresową pracę

HONOR MagicOS 7.0 został wyposażony w technologię MagicGuard, która obejmuje trzy warstwy ochrony w obrębie układu, systemu operacyjnego i aplikacji. Wykorzystując system zabezpieczeń Dual TEE, opracowany wspólnie z Qualcomm, HONOR MagicOS 7.0 oferuje sprzętowe szyfrowanie dla ochrony danych użytkownika, zapewniając zwiększony poziom prywatności i bezpieczeństwa.

Otwarte technologie dla twórców oprogramowania z całego świata

Dzięki HONOR MagicOS 7.0 użytkownicy, twórcy oprogramowania i producenci urządzeń inteligentnych mogą przejść od doświadczeń opartych na pojedynczym urządzeniu do dużo ciekawszego rozwiązania bardziej skupionego na użytkowniku i zapewniającego wyższy poziom łączności.

Wspierając szybką ekspansję ekosystemu aplikacji HONOR, firma otworzy cztery kluczowe technologie i usługi systemowe HONOR MagicOS 7.0 - MagicRing, MagicLive, Turbo X i MagicGuard dla twórców oprogramowania z całego świata. Poprzez otwarcie dostępu do 22 zestawów narzędzi programistycznych, które obejmują pięć głównych scenariuszy pracy zdalnej, fitnessu i zdrowia, inteligentnego domu, inteligentnej podróży i rozrywki, HONOR pozwala swoim partnerom na wspólne opracowywanie rozwiązań podrzędnych w ramach 32 innowacyjnych funkcji. Ponadto HONOR zapewni kompleksowe i zintegrowane środowisko programistyczne wspierające twórców oprogramowania z całego globu w tworzeniu bardziej inteligentnego i skupionego na użytkowniku świata.

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia ubieralne na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty dzięki, którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

