HONOR uvádza na trh v Číne HONOR MagicOS 7.0

Vďaka bezproblémovej spolupráci medzi systémami, zariadeniami a ekosystémami prináša úplná novinka HONOR MagicOS 7.0 skutočne na mieru prispôsobený používateľský zážitok vo všetkých scenároch

ŠEN-ČEN, Čína, 22. novembra 2022 /PRNewswire/-- Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila uvedenie HONOR MagicOS 7.0 na trh v Číne. Najnovší systém HONOR MagicOS 7.0, ktorý vďaka inteligentnému pripojeniu a službám, bezproblémovému výkonu a vylepšenej ochrane súkromia a bezpečnosti zlepšuje skúsenosti používateľov, predstavuje rad riešení zameraných na používateľa, ktoré fungujú vo všetkých systémoch, zariadeniach a ekosystémoch, čím dokazuje odhodlanie značky vytvárať nový inteligentný svet pre všetkých.

„HONOR MagicOS, ako jedna zo strategických inovácií spoločnosti HONOR, prináša inkluzívny ekosystém so svojou plne inovovanou softvérovou architektúrou pre bezkonkurenčný používateľský zážitok. HONOR MagicOS, ktorý umožňuje bezproblémovú spoluprácu medzi zariadeniami a ekosystémami, skutočne transformuje zážitky zo zariadení na zážitky zamerané na používateľa," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd.

Inteligentné pripojenie na uľahčenie života

Služba MagicRing, nedávno predstavená spolu s HONOR MagicOS 7.0, umožňuje zdieľanie služieb medzi systémami a zariadeniami. Na rozdiel od manuálnych pripojení typu point-to-point v tradičných riešeniach, služba MagicRing spoločnosti HONOR umožňuje automatické vzájomné prepojenie viacerým zariadeniam toho istého účtu pri nízkej spotrebe energie.

MagicRing prepája nielen zariadenia, ale aj služby medzi zariadeniami. Úplne nové riešenie umožňuje používateľom používať rovnakú sadu klávesnice a myši pre viacero zariadení, prijímať hovory a oznámenia na inom zariadení ako je ich smartfón a stále mať na zariadeniach spustenú rovnakú aplikáciu, čo pomáha používateľom viac si užívať život. Vďaka bezpečnému a plynulému toku služieb a informácií medzi zariadeniami umožňuje MagicRing jednoduchšiu a prepojenejšiu prevádzku viacerých zariadení. Používatelia tak môžu využívať automatické pripojenie, rýchle prenosy údajov a hladkú prevádzku zariadení.

Ako jeden z typických scenárov spolupráce viacerých zariadení podporuje funkcia Note spoločnosti HONOR offline prístup k informáciám, anotáciu PDF, audio a textovú synchronizáciu na uspokojenie pracovných a študijných potrieb používateľov. Vďaka službe MagicRing umožňuje funkcia Note spoločnosti HONOR synchronizáciu údajov a spoluprácu medzi rôznymi zariadeniami, čo používateľom prináša väčšie pohodlie.

Inteligentné služby, ktoré sa s používaním zlepšujú

HONOR MagicOS 7.0, ktorý prináša do technológie Magic Live Engine celý rad vylepšení, poskytuje používateľom vďaka svojim schopnostiam rýchleho učenia inteligentné odporúčania pre rôzne scenáre a pomáha používateľom zvládnuť každodenné úlohy mimoriadne efektívne.

HONOR MagicOS 7.0 tiež predstavuje funkciu Magic Text, ktorá inteligentne rozpoznáva text na obrázku a konvertuje ho na súbor, čím zvyšuje produktivitu na maximum. Jedným ťuknutím môžu používatelia naskenovať text pomocou fotoaparátu a uložiť ho ako PDF súbor na zariadení.

Plynulý výkon pre bezproblémový používateľský zážitok

HONOR MagicOS kombinuje možnosti HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X a HONOR Link Turbo X na optimalizáciu výkonu systému pre najlepší používateľský zážitok.

Keď používatelia spúšťajú aplikáciu, najnovší systém HONOR OS Turbo X využíva technológiu predbežného načítania umelej inteligencie na zlepšenie rýchlosti a poskytuje plynulý zážitok bez oneskorenia. Vďaka svojej funkcii umelej inteligencie na strojové vykresľovanie obrázkov poskytuje HONOR GPU Turbo X lepší herný zážitok pri vyšších frekvenciách snímok a zníženej spotrebe energie. Samostatne vyvinutý systém HONOR Link Turbo X od spoločnosti HONOR bol tiež vylepšený systémom HONOR MagicOS 7.0 s cieľom predvídať a zmierniť problémy siete a zabezpečiť vysokokvalitnú komunikáciu.

Zvýšená bezpečnosť pre bezstarostnú ochranu

HONOR MagicOS 7.0 je vybavený ochranou MagicGuard, ktorá pozostáva z troch vrstiev bezpečnostnej ochrany v čipovej súprave, operačnom systéme a aplikácii. HONOR MagicOS 7.0, ktorý je vybavený bezpečnostným systémom Dual TEE Security System, vyvinutým v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm, ponúka šifrovanie na úrovni hardvéru na ochranu údajov používateľov a poskytuje väčšiu ochranu súkromia a bezpečnosti.

Otvorené technológie na posilnenie globálnych vývojárov

So systémom HONOR MagicOS 7.0 spoločnosť HONOR umožňuje používateľom, vývojárom a výrobcom inteligentných zariadení prejsť od zážitku z jedného zariadenia k zaujímavejšej možnosti, ktorá je viac zameraná na používateľa, a umožňuje pripojenie na ďalšej úrovni.

Spoločnosť HONOR, na podporu rýchlej expanzie ekosystému aplikácií HONOR, sprístupní pre vývojárov na celom svete štyri základné technológie a systémové služby systému HONOR MagicOS 7.0 – MagicRing, MagicLive, Turbo X a MagicGuard. Otvorením 22 súprav, ktoré pokrývajú päť hlavných scenárov, ako je práca na diaľku, fitness a zdravie, inteligentná domácnosť, inteligentné cestovanie a zábava, umožňuje spoločnosť HONOR svojim partnerom spoločne vyvíjať čiastkové riešenia pre 32 inovatívnych funkcií. Keďže sa spoločnosť HONOR snaží vytvoriť inteligentnejší svet viac zameraný na používateľa, poskytne okrem toho aj komplexné integrované vývojárske prostredie na podporu globálnych vývojárov.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení cenovo dostupných pre každého, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti HONOR na adrese www.hihonor.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953222/image_5003200_20687101.jpg

SOURCE HONOR