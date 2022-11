HONOR bringt das HONOR MagicOS 7.0 in China auf den Markt

Brandneues HONOR MagicOS 7.0 ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit über Systeme, Geräte und Ökosysteme hinweg und bietet wahrhaft personalisiertes Benutzererlebnis für sämtliche Szenarien

SHENZHEN, China, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute die Markteinführung des HONOR MagicOS 7.0 in China angekündigt. Das neueste HONOR MagicOS 7.0 verbessert das Benutzererlebnis mit intelligenter Konnektivität, intelligenten Diensten, reibungsloser Leistung und verbesserter Privatsphäre und Sicherheit. Es bietet eine Reihe von benutzerzentrierten Lösungen, die über verschiedene Systeme, Geräte und Ökosysteme hinweg funktionieren und das Engagement der Marke für die Schaffung einer neuen intelligenten Welt für alle verdeutlichen.

„Als eine der strategischen Innovationen von HONOR erweckt das HONOR MagicOS ein umfassendes Ökosystem zum Leben und sorgt mit seiner vollständig aktualisierten Softwarearchitektur für eine unvergleichliche Benutzererfahrung. Das HONOR MagicOS ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit über Geräte und Ökosysteme hinweg und macht aus gerätebasierten Erfahrungen nutzerzentrierte Erfahrungen", so George Zhao, CEO der HONOR Device Co, Ltd.

Intelligente Konnektivität macht das Leben leichter

Der mit dem HONOR MagicOS 7.0 neu eingeführte MagicRing ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Diensten über Systeme und Geräte hinweg. Im Gegensatz zu den manuellen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen der herkömmlichen Lösungen können sich mit dem MagicRing von HONOR mehrere Geräte desselben Kontos automatisch und mit geringem Stromverbrauch miteinander verbinden.

Der MagicRing verbindet nicht nur Geräte, sondern auch geräteübergreifende Dienste. Die neue Lösung ermöglicht es den Nutzern, dieselbe Tastatur und Maus für mehrere Geräte zu verwenden, Anrufe und Benachrichtigungen auf einem anderen Gerät als dem Smartphone zu empfangen und dieselbe Anwendung kontinuierlich auf allen Geräten einzusetzen, um mehr im Leben erreichen zu können. Durch den sicheren und reibungslosen Fluss von Diensten und Informationen über mehrere Geräte hinweg erleichtert der MagicRing den Betrieb mehrerer Geräte und sorgt für eine bessere Vernetzung, so dass die Benutzer von einer automatischen Verbindung, schnellen Datenübertragungen und einem reibungslosen Betrieb profitieren.

Als eines der typischen Szenarien für die Zusammenarbeit mit mehreren Geräten unterstützt die Notizfunktion von HONOR den Offline-Zugriff auf Informationen, PDF-Anmerkungen, Audio- und Textsynchronisation, um den Anforderungen der Benutzer bei der Arbeit und beim Lernen gerecht zu werden. Mit dem MagicRing ermöglicht HONOR Note die Synchronisierung von Daten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geräten und bietet dem Benutzer so mehr Komfort.

Intelligente Dienste, die sich mit der Nutzung verbessern

Mit einer Reihe von Upgrades für die Magic Live Engine bietet das HONOR MagicOS 7.0 seinen Nutzern intelligente Empfehlungen für verschiedene Szenarien, und zwar dank seiner schnellen Lernfähigkeit, die den Nutzern hilft, tägliche Aufgaben mit außergewöhnlicher Effizienz zu bewältigen.

Das HONOR MagicOS 7.0 verfügt außerdem über Magic Text, eine Funktion, die auf intelligente Weise Text auf einem Bild erkennt und ihn in eine Datei umwandelt, wodurch die Produktivität maximal gesteigert wird. Mit einem einzigen Fingertipp können die Benutzer den Text mit ihrer Kamera einscannen und als PDF-Datei auf dem Gerät speichern.

Reibungslose Leistung für ein reibungsloses Benutzererlebnis

Das HONOR MagicOS kombiniert die Fähigkeiten von HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X und HONOR Link Turbo X und optimiert so die Systemleistung für das beste Benutzererlebnis.

Wenn die Benutzer eine App starten, nutzt das neueste HONOR OS Turbo X die KI-Vorladetechnologie, um die Geschwindigkeit zu verbessern und ein reibungsloses, verzögerungsfreies Erlebnis zu bieten. Dank der KI-Bildwiedergabe-Engine bietet der HONOR GPU Turbo X ein besseres Spielerlebnis mit höheren Bildraten und geringerem Stromverbrauch. Der von HONOR selbst entwickelte HONOR Link Turbo X wurde beim HONOR MagicOS 7.0 ebenfalls aufgerüstet. Er antizipiert und entschärft Netzwerkprobleme und gewährleistet eine hohe Kommunikationsqualität.

Verbesserte Sicherheit für sorgenfreien Schutz

Das HONOR MagicOS 7.0 ist mit dem MagicGuard ausgestattet, der drei Sicherheitsschichten im Chipsatz, im Betriebssystem und in der Anwendung umfasst. Mit dem gemeinsam mit Qualcomm entwickelten Dual TEE-Sicherheitssystem bietet das HONOR MagicOS 7.0 eine Verschlüsselung auf Hardware-Ebene zum Schutz der Nutzerdaten und sorgt so für mehr Privatsphäre und Sicherheit.

Offene Technologien zur Stärkung der weltweiten Entwickler

Mit dem HONOR MagicOS 7.0 ermöglicht HONOR es den Anwendern, Entwicklern und Herstellern von intelligenten Geräten, von einer gerätebasierten Erfahrung zu einer attraktiveren Option überzugehen, die mehr auf den Anwender ausgerichtet ist und Konnektivität auf höchstem Niveau ermöglicht.

Um die schnelle Expansion des App-Ökosystems von HONOR zu unterstützen, wird HONOR die vier Kerntechnologien und Systemdienste des HONOR MagicOS 7.0 – MagicRing, MagicLive, Turbo X und MagicGuard – für Entwickler auf der ganzen Welt zugänglich machen. Mit 22 Kits, die die fünf Hauptszenarien Telearbeit, Fitness und Gesundheit, Smart Home, Smart Travel und Unterhaltung abdecken, ermöglicht HONOR seinen Partnern die gemeinsame Entwicklung von Teillösungen für 32 innovative Funktionen. Darüber hinaus wird HONOR eine umfassende integrierte Entwicklerumgebung zur Verfügung stellen, um Entwickler auf der ganzen Welt bei der Gestaltung einer intelligenteren, nutzerzentrierten Welt zu unterstützen.

