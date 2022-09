HONOR transforma un hito cultural icónico mediante el poder de la tecnología

La nueva iniciativa "Gateway to the Future" pretende hacer la cultura más accesible y atractiva en la era del metaverso

BERLÍN, 5 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La marca global de tecnología HONOR ha anunciado hoy Gateway to the Future, una iniciativa diseñada para enriquecer el patrimonio cultural a través del poder de la tecnología. Durante su presentación en IFA 2022, HONOR retó a dos artistas populares a reimaginar de forma creativa el Wasserschloss, un monumento emblemático situado en la Speicherstadt de Hamburgo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, utilizando la realidad aumentada (RA). Con el telón de fondo del creciente interés por el metaverso y el crecimiento del turismo híbrido, el proyecto pretende inspirar al talento creativo mundial para que aproveche innovaciones como la IA, la RA y el audio espacial para conectar a las comunidades con la cultura de forma más envolvente y apoyar el repunte del turismo global, a medida que el mundo abraza el futuro conectado.

Gateway_future “Sailing Through Time” by Yunuene “Blooming Future” by Timo Helgert

"Como empresa de tecnología global, HONOR se compromete a desarrollar tecnología de dispositivos inteligentes que permita a las personas celebrar y experimentar tesoros culturales del pasado y, al mismo tiempo, descubrir las posibilidades del futuro", afirmó George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co, Ltd. "Predecimos el auge de las tecnologías de RA e IA que se utilizarán para crear aún más experiencias fíticas para los usuarios de smartphones de todo el mundo, contribuyendo al auge del turismo híbrido. Más allá del turismo, esta tecnología tiene el potencial de beneficiar a una serie de otras industrias y comunidades. Es realmente la Puerta del Futuro (Gateway to the Future )".

Celebrar el patrimonio cultural en el metaverso

Conocida por ser la "puerta del mundo" de Alemania, Hamburgo pasó de ser una ciudad portuaria a una próspera metrópolis gracias a una larga cultura de comunidad, colaboración e innovación. Inspirándose en la historia de transformación de la ciudad, HONOR eligió Hamburgo como sede piloto del proyecto, con el objetivo de contribuir al auge cultural digital e inspirar a personas de todo el mundo a reimaginar los tesoros culturales en el metaverso.

Para dar vida al proyecto, HONOR se asoció con ARLOOPA, una empresa de desarrollo de RA y RV, y con los célebres artistas Yunuene y Timo Helgert, que transformaron creativamente el famoso edificio Wasserschloss en RA.

La contribución de Yunuene a Gateway to the Future, titulada "Sailing Through Time", rinde homenaje a la evolución del puerto de la ciudad, mostrando cómo la innovación en la logística marítima se ha transformado a lo largo del tiempo con su característica estética visual. La experiencia de Timo Helgert, "Futuro floreciente", adopta un enfoque más futurista, aprovechando la condición de Hamburgo como una de las ciudades más verdes del mundo e imaginando de forma creativa el aspecto que tendría el Wasserschloss en un futuro verde en el que pudieran prosperar hermosas plantas y especies en peligro de extinción, llevando este monumento histórico a un reino de otro mundo.

Desbloqueando experiencias inmersivas a través del poder de la IA y la RA

A través de la experiencia, HONOR también contribuye al turismo híbrido, una tendencia emergente tras el repunte del turismo mundial, por la que los viajeros esperan que los avances digitales realizados durante la pandemia beneficien y aumenten las experiencias físicas de los viajes. Las experiencias de RA en el Wasserschloss unen los mundos digital y físico, permitiendo a los viajeros experimentar la cultura de una forma totalmente nueva. HONOR ha estado invirtiendo constantemente en tecnologías como la identificación espacial de la IA, el audio espacial y la RA para permitir experiencias de inmersión mejoradas adecuadas para la revolución digital.

"El Warehouse District fue nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 con el objetivo de proteger y preservar la historia y la cultura de uno de los mayores puertos comerciales del mundo. Gracias a la llegada de nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, ahora es posible educar y hacer partícipes a las generaciones futuras del patrimonio cultural de formas nuevas y emocionantes. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de poder ayudar a la iniciativa Gateway to the Future de HONOR, que no sólo ofrece una celebración de la importancia del distrito para Alemania, sino también su emocionante futuro como metrópolis global", dijo Bernd Paulowitz, Jefe del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Hamburgo.

"Con un turismo que se dispara a nuevas cotas tras años de cierres mundiales, es estupendo ver que marcas como HONOR aportan nuevas y enriquecedoras experiencias a las personas que empiezan a explorar el mundo de nuevo. Este verano, nuestra ciudad volvió a ver el mismo nivel de visitantes que en el verano de 2019, lo que en parte se ha debido a las nuevas atracciones culturales interactivas habilitadas por la tecnología. Inspirados por el estatus de Hamburgo como Puerta del Mundo, estamos encantados de asociarnos con la iniciativa Gateway to the Future, que estamos seguros de que permitirá a los visitantes y a los residentes de Hamburgo por igual conectarse con el Speicherstadt, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de manera más inmersivas. Estamos asistiendo a una enorme demanda de experiencias híbridas, ya que los viajeros esperan cada vez más una capa virtual en sus interacciones con los monumentos culturales. Es el momento de aprovechar el poder de la tecnología en el turismo para crear experiencias mágicas para los turistas de todo el mundo", dijo Guido Neumann, director de relaciones públicas de la Oficina de Turismo de Hamburgo.

Reimagine su comunidad con HONOR Talents

Lanzado como parte de los premios globales de diseño HONOR Talents, Gateway to the Future también tiene como objetivo inspirar a los talentos creativos de todo el mundo para aprovechar la tecnología y reimaginar sus propias comunidades en la era del metaverso. Por primera vez, HONOR Talents introduce una categoría dedicada al diseño de obras de arte interactivas de RA, y ahora acepta solicitudes de arte digital que transformen los barrios locales, incluyendo superposiciones digitales para edificios, paredes, parques y otros espacios públicos. Los artistas interesados en el concurso pueden encontrar más información aquí: https://www.hihonor.com/honor-talents/en Además de la experiencia de RA de Gateway to the Future, HONOR se ha asociado con la Academia Central de Bellas Artes (CAFA) de China para crear una nueva obra de arte de RA titulada "INFINITY". La obra está disponible en el stand de HONOR en IFA a través de la aplicación ARLOOPA.

Las experiencias de RA ya están en marcha

Desde hoy y hasta finales de año, se puede acceder a las experiencias de RA de Gateway to the Future a través de la página dedicada a HONOR en la aplicación ARLOOPA de descarga gratuita. Los usuarios tienen la opción de experimentar las obras de arte de RA in situ en Hamburgo, o en cualquier parte del mundo. La experiencia in situ está anclada en el edificio Wasserschloss, y puede verse desde el Poggenmühlen-Brücke, el puente situado frente al monumento. Los usuarios que no estén en Hamburgo pueden seleccionar "experiencia en cualquier superficie" en la aplicación y seguir las instrucciones en pantalla para comprobar virtualmente la experiencia de RA en una superficie plana cercana[1].

