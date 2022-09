HONOR transforma lugares culturais icônicos por meio do poder da tecnologia

Nova iniciativa Gateway to the Future (Portal para o Futuro) tem como objetivo tornar a cultura mais acessível e atraente na era do metaverso

BERLIM, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca de tecnologia global, HONOR, anunciou hoje a iniciativa Gateway to the Future, desenvolvida para enriquecer o patrimônio cultural por meio do poder da tecnologia. Durante sua apresentação na IFA 2022, a HONOR desafiou dois artistas populares a reimaginar de forma criativa e utilizando realidade aumentada (RA) o Wasserschloss, um monumento icônico situado na Speicherstadt, Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Tendo como contexto o aumento do interesse pelo metaverso e o turismo híbrido, o projeto pretende inspirar o talento criativo mundial para que utilize os recursos inovadores da inteligência artificial (IA), a RA e o áudio espacial para conectar as comunidades com a cultura de uma forma mais envolvente e, assim, apoiar a recuperação do turismo global à medida que o mundo adota o futuro conectado.

“Sailing Through Time” por Yunuene “Blooming Future” por Timo Helgert

"Como uma empresa de tecnologia global, a HONOR está comprometida em desenvolver tecnologia móvel que permita às pessoas celebrar e vivenciar os tesouros culturais do passado, ao mesmo tempo em que descobrem as possibilidades do futuro", mencionou George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Prevemos o aumento do uso das tecnologias de RA e IA para criar experiências físico-digitais para os usuários de smartphones em todo o mundo, contribuindo assim para o boom do turismo híbrido. Além do turismo, esta tecnologia tem o potencial de beneficiar um elevado número de setores e comunidades. É verdadeiramente um portal para o futuro."

Celebrando o patrimônio cultural no metaverso

Conhecida por ser o "Portal de entrada para o mundo" da Alemanha, Hamburgo passou de uma cidade costeira a uma metrópole próspera, ao adotar uma cultura de comunidade, colaboração e inovação. Inspirando-se na história da transformação da cidade, a HONOR escolheu Hamburgo como sede piloto para o projeto, com o objetivo de contribuir para o boom cultural digital e inspirar as pessoas ao redor do mundo a reimaginar os tesouros culturais no metaverso.

Para dar vida ao projeto, a HONOR fez uma parceria com a ARLOOPA, uma empresa de desenvolvimento de RA e RV, assim como com os artistas Yunuene e Timo Helgert, que transformaram criativamente o famoso projeto arquitetônico Wasserschloss em RA.

A contribuição de Yunuene para a Gateway to the Future, foi intitulada "Sailing Through Time" (Navegando através do tempo) e rende tributo à evolução do porto da cidade, mostrando como a inovação na logística marítima se transformou ao longo do tempo com sua estética visual exclusiva. Ao mesmo tempo, a instalação de Timo Helgert, "Blooming Future" (Futuro Florescente) adota um enfoque mais futurista, aproveitando o status de Hamburgo como uma das cidades mais verdes do mundo. Em seu trabalho, imagina criativamente como seria Wasserschloss em um futuro verde onde poderiam crescer belas plantas e espécies ameaçadas de extinção, levando este monumento histórico a um reino sobrenatural.

Desbloqueando experiências imersivas por meio do poder da IA e da RA

Por meio destas experiências, a HONOR também contribui para o turismo híbrido, uma tendência emergente após o ressurgimento do turismo global, no qual os viajantes esperam que os avanços digitais feitos durante a pandemia beneficiem e aumentem as experiências das viagens presenciais. As experiências de RA em Wasserschloss unem os mundos físico e digital, permitindo que os viajantes vivenciem a experiência cultural de uma forma totalmente nova. A HONOR tem investido constantemente em tecnologias como a identificação espacial da IA, o áudio espacial e a RA para permitir experiências de imersão aprimoradas e adequadas à revolução digital.

"O distrito de Warehouse foi nomeado Patrimônio Mundial da UNESCO em 2015 com o objetivo de proteger e preservar a história e a cultura de um dos maiores portos comerciais do mundo. Graças à chegada de novas tecnologias, como a realidade aumentada, agora é possível educar e engajar as gerações mais jovens sobre o patrimônio cultural de formas novas e emocionantes. Portanto, nos sentimos orgulhosos de poder ajudar a iniciativa Gateway to the Future da HONOR, que não apenas oferece uma celebração da importância do distrito para a Alemanha, como também de seu futuro emocionante como metrópole global", disse Bernd Paulowitz, diretor do Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO em Hamburgo.

"Com o turismo alcançando novos patamares após anos de confinamentos a nível mundial, é fantástico ver que marcas como a HONOR aportam novas e enriquecedoras experiências para as pessoas à medida que o mundo começa a ser explorado novamente. Neste verão, nossa cidade voltou a ver o mesmo nível de visitantes do verão de 2019, o que em parte se deve às novas atrações culturais interativas habilitadas pela tecnologia. Inspirados no status de Hamburgo como a "Porta do mundo", estamos entusiasmados em fazer parceria com a iniciativa Gateway to the Future, já que ela permitirá aos visitantes e aos residentes do lugar se conectarem como o Speicherstadt, Patrimônio da Humanidade da Unesco, de uma maneira mais imersiva. Estamos sendo testemunhas de uma enorme demanda de experiências híbridas, com viajantes cada vez mais esperando uma parte virtual de suas interações com monumentos culturais. É o momento de aproveitar o poder da tecnologia no turismo para criar experiências mágicas para turistas do mundo todo", disse Guido Neumann, diretor de relações públicas do Conselho de Turismo de Hamburgo.

Reimagine sua comunidade com a HONOR Talents

Inaugurado como parte dos HONOR Talents Global Design Awards, o projeto Gateway to the Future tem o objetivo de inspirar o talento criativo do mundo para aproveitar a tecnologia e reimaginar suas próprias comunidades na era do metaverso. Pela primeira vez, a HONOR Talents introduz uma categoria dedicada a obras interativas de RA e agora está aceitando inscrições de artes digitais que transformam comunidades locais, incluindo sobreposições digitais para edifícios, muros, parques e outros espaços públicos. Os artistas interessados no concurso podem encontrar mais informações em: https://www.hihonor.com/honor-talents/en Além da experiência com RA da iniciativa Gateway to the Future, a HONOR fez parceria com a Central Academy of Fine Arts (CAFA) da China para criar uma nova obra de arte com RA intitulada "INFINITY". A peça está disponível no estande da HONOR na IFA por meio do aplicativo ARLOOPA.

As experiências de RA já podem ser desfrutadas

A partir de hoje e até o final do ano, pode-se acessar as experiências de RA Gateway to the Future por meio da página exclusiva HONOR no aplicativo ARLOOPA para download gratuito. Assim, os usuários têm a opção de vivenciar a experiência de obras de arte em RA localmente em Hamburgo ou em qualquer lugar do mundo. A experiência física se encontra no edifício de Wasserschloss e pode ser admirada a partir da Poggenmühlen-Brücke, uma ponte situada em frente ao monumento. Os usuários que não estão em Hamburgo podem selecionar "experience on any surface" (Experiência em qualquer superfície) no aplicativo e seguir as instruções na tela para vivenciar a experiência de RA a partir de qualquer superfície plana de sua escolha[1].

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Ela se dedica a se tornar uma marca global de tecnologia icônica e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio de seus produtos e serviços poderosos. Com foco inabalável em P&D, está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando-lhes a liberdade de alcançar e fazer mais. Oferecendo uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade para atender a todos os orçamentos, o portfólio da HONOR de produtos de primeira linha, inovadores e confiáveis permite que as pessoas se tornem uma versão melhor de si mesmas.

[1] para obter a melhor experiência, recomenda-se que os usuários utilizem um smartphone compatível com ARCore ou ARKit.

