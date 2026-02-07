Hoymiles запускает производство интегрированных бытовых систем хранения энергии HiOne, которые должны стать для отрасли новым эталоном энергетической независимости умного дома

АМСТЕРДАМ, 8 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- 5 февраля компания Hoymiles, мировой лидер в области умных энергетических решений, официально представила свою первую интегрированную аккумуляторную систему хранения энергии (BESS) HiOne. В мероприятии, прошедшем под лозунгом «Обеспечиваем энергией ваш дом, создаем возможности в вашей жизни», приняли участие специалисты в области фотоэлектрических технологий, представители технических СМИ и стратегические партнеры, чтобы стать свидетелями начала новой эпохи «более тонкой, сильной и быстрой» энергетической независимости. Этот дебют был скреплен церемонией официального подписания ведущими дистрибьюторами Европы документа, знаменующего успешный старт регионального применения систем HiOne.

Hoymiles HiOne unveiling - All in one BESS

Тоньше, сильнее, быстрее: новый взгляд на интегрированные системы

Система BESS HiOne объединяет инвертор, аккумуляторную батарею и систему управления энергопотреблением (EMS) в минималистичную, подобную предмету мебели систему, занимаемое которой место в помещении до 20 % меньше и занимаемая площадь стены до 50 % меньше, чем в случае традиционных установок. Сконструированная для современного образа жизни, эта система производит переключение на резервный источник питания за 0 мс, что обеспечивает бесперебойное питание больших нагрузок, например кондиционеров воздуха, во время перебоев подачи электроэнергии по сети. В сочетании с облачной платформой для мониторинга S-Miles Cloud эта система обеспечивает домовладельцам полную прозрачность имеющейся энергетической экосистемы и дает полный контроль над ней.

Система HiOne определяет новый отраслевой стандарт, обеспечивая максимальную эффективность 98,5 % и поддерживая 4 устройства слежения MPPT (по 20 А), необходимые при сложной ориентации скатов крыши. Для достижения максимальной безопасности и долговечности в системе используются элементы аккумуляторных батарей емкостью 314 Ач премиум-класса и осуществляется мониторинг на уровне отдельных элементов, что позволило увеличить срок их службы до более чем 8000 циклов. Рассчитанная на будущую модернизацию масштабируемость этой системы позволяет пользователям сочетать новые и старые батареи благодаря встроенной технологии преобразования постоянного тока и компоновать установки емкостью от 8 до 64 кВтч.

Для максимальной экономии функция AI-TOU, разработанная компанией Hoymiles, динамически оптимизирует стратегии зарядки в зависимости от структуры цен на электроэнергию и характера потребления, значительно снижая расходы домохозяйств на электроэнергию.

Отраслевая синергия: начало новой эпохи обеспечения домов электроэнергией

«Мы поставили перед собой цель устранить разрыв между сложным конструированием и повседневной бытовой жизнью, создав решение, которое действительно вписывается в современный быт», — сказал г-н Гай Ронг (Guy Rong), вице-президент Hoymiles.

Подкрепляя это видение, г-н Джонатан Горреманс (Jonathan Gorremans) из компании SolarPower Europe (SPE) подчеркнул переход региона на интеллектуальное управление потреблением энергии. В то же время г-н Антонио Теста (Antonio Testa) из TÜV Rheinland подтвердил, что система HiOne соответствует самым строгим европейским стандартам безопасности.

Кульминацией мероприятия стала церемония подписания документа о стратегическом партнерстве. Миранда (Miranda), генеральный директор VDH SOLAR, похвалила безопасность, элегантный дизайн и исключительное качество изготовления систем HiOne. Выражая глубокую уверенность в сотрудничестве, она отметила, что решение компании VDH SOLAR, являющейся ведущим оптовым продавцом аккумуляторных батарей для домов в Нидерландах, сотрудничать с компанией Hoymiles согласуется со стремлением нидерландской компании поставлять на рынок страны надежные энергетические решения.

Дополнительную информацию о системе HiOne можно найти на веб-сайте https://www.hoymiles.com/hione.html

О компании Hoymiles

Компания Hoymiles является глобальным поставщиком энергетической электроники уровня модулей (MLPE) и решений для хранения энергии, специализирующимся на инверторах и системах хранения энергии уровня модулей. Стремясь к экологичному, устойчивому будущему, компания Hoymiles добивается лидерства в отрасли умной энергетики за счет высокоэффективных, надежных и удобных для пользователей технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888590/Hoymiles_HiOne_unveiling___All_in_one_BESS.jpg