HT•XTEND : Révolutionner la fabrication intelligente chez Haitian International

NINGBO, Chine, 21 décembre 2024 /PRNewswire/ -- HT•XTEND signifie la transformation numérique de la série de machines d'Haitian International, combinant matériel et intelligence numérique pour une production auto-optimisée. Le fait que le logiciel soit développé et programmé entièrement en interne non seulement donne à Haitian de la flexibilité et de l'indépendance, mais garantit également une rentabilité et une qualité maximales. Une grande partie de ces fonctionnalités HT•XTEND sont fournies en standard et peuvent être utilisées sans formation, ce qui permet d'obtenir des résultats immédiats.

Grâce au développement et à l'amélioration continus de ces fonctions, l'objectif est de favoriser la transformation de l'industrie plastique et d'établir de nouvelles normes en matière de fabrication intelligente.

Propulser la fabrication intelligente

Avec HT•XTEND, les machines de moulage par injection Haitian et Zhafir de cinquième génération sont dotées de fonctions intelligentes avancées, établissant de nouvelles normes en matière d'efficacité, de stabilité et de fabrication intelligente. Ces fonctions intelligentes répondent directement aux défis et inefficacités du paysage manufacturier actuel, tels que les incohérences de production, la consommation d'énergie et les temps d'arrêt non planifiés.

1. HT•Clamp : Précision, stabilité et rapidité

HT•Clamp intègre des algorithmes de correction par auto-apprentissage, garantissant un positionnement précis et un mouvement optimisé. Le processus intelligent d'ouverture du moule offre une stabilité et des performances exceptionnelles, améliorant la régularité du cycle et la qualité de la production.

2. HT•Charge : Efficacité de la manutention

HT•Charge ajuste dynamiquement la vitesse de dosage en fonction des besoins de production en temps réel. Cela permet non seulement de réduire l'usure des composants, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique, ce qui favorise des pratiques de fabrication durables.

3. HT•Diagnosis : Dépannage visuel rapide

HT•Diagnosis simplifie la détection des défauts grâce à la visualisation des données en temps réel et à l'analyse de la cause première en un seul clic. Les temps d'arrêt sont minimisés et la continuité de la production est préservée grâce à des diagnostics efficaces et rationalisés.

4. HT•Lubricate : Une maintenance intelligente pour une fiabilité à long terme

HT•Lubricate utilise une commande à réseau neuronal et des modèles de lubrification numériques pour adapter les niveaux de lubrification aux paramètres de la machine, tels que la force de serrage et la course de déplacement du moule. Ce réglage intelligent optimise les performances et la longévité de la machine.

Améliorer l'efficacité grâce à une technologie intelligente complète

Au total, plus de 15 fonctions sont actuellement disponibles pour les séries de machines Haitian et Zhafir. La plupart figurent dans la configuration standard. Des fonctionnalités telles que HT•Protect, HT•OptiForce, HT•HoldControl et HT•SpeedControl se concentrent sur le renforcement de l'efficacité et de la fiabilité des machines de moulage par injection de Haitian. Ces technologies intelligentes fonctionnent ensemble pour réduire les interférences et le glissement, améliorant ainsi la stabilité et la précision de la production.

Depuis son lancement, HT•XTEND a prouvé sa valeur dans tous les secteurs d'activité. Conformément à la philosophie de Haitian en matière de produits, à savoir "Technology to the Point", HT•XTEND apporte des solutions efficaces aux besoins de fabrication. En adoptant ces technologies intelligentes, Haitian International ouvre la voie à la transformation de l'industrie du moulage par injection, aidant les entreprises à atteindre une plus grande productivité, une plus grande efficacité et une plus grande durabilité pour favoriser leur réussite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583910/HT_XTEND.jpg