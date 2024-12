HT•XTEND: Revolutionierung der intelligenten Fertigung bei Haitian International

NINGBO, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- HT•XTEND steht für die digitale Transformation der Maschinenserie von Haitian International und kombiniert Hardware mit digitaler Intelligenz für eine selbstoptimierende Produktion. Die Tatsache, dass die Software vollständig intern entwickelt und programmiert wird, verleiht Haiti nicht nur Flexibilität und Unabhängigkeit, sondern gewährleistet auch ein Höchstmaß an Kosteneffizienz und Qualität. Ein Großteil dieser HT•XTEND-Funktionalität ist Standard und kann ohne Schulung bedient werden, so dass sofortige Ergebnisse erzielt werden können.

HT•XTEND features come as a standard in our injection molding machines. A comprehensive collection of smart features designed for process optimization, service efficiency, and optimized production as a whole. Experience the future of molding technology, where smart is standard.

Durch die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung dieser Funktionen soll der Wandel in der Kunststoffindustrie vorangetrieben und neue Standards für die intelligente Fertigung gesetzt werden.

Intelligente Fertigung vorantreiben

Mit HT•XTEND, sind Haitian und Zhafirs Spritzgießmaschinen der 5. Generation mit fortschrittlichen intelligenten Funktionen ausgestattet und setzen neue Maßstäbe für Effizienz, Stabilität und intelligente Fertigung. Diese intelligenten Funktionen gehen direkt auf die Herausforderungen und Ineffizienzen in der heutigen Fertigungslandschaft ein, wie z. B. Produktionsschwankungen, Energieverbrauch und ungeplante Ausfallzeiten.

1. HT•Clamp: Präzision, Stabilität und Geschwindigkeit

HT•Clamp verfügt über selbstlernende Korrekturalgorithmen, die eine genaue Positionierung und optimierte Bewegung gewährleisten. Der intelligente Formöffnungsprozess sorgt für eine außergewöhnliche Stabilität und Leistung und verbessert die Zykluskonsistenz und Produktionsqualität.

2. HT•Charge: Effiziente Materialhandhabung

HT•Charge passt die Dosiergeschwindigkeit dynamisch an die Produktionsanforderungen in Echtzeit an. Dadurch wird nicht nur die Abnutzung der Komponenten verringert, sondern auch die Energieeffizienz erhöht, was nachhaltige Fertigungsverfahren unterstützt.

3. HT•Diagnosis: Schnelle visuelle Fehlersuche

HT•Diagnosis vereinfacht die Fehlererkennung durch Datenvisualisierung in Echtzeit und Ursachenanalyse mit einem Mausklick. Ausfallzeiten werden minimiert und die Produktionskontinuität wird durch effiziente, optimierte Diagnosen sichergestellt.

4. HT•Lubricate: Intelligente Wartung für langfristige Verlässlichkeit

HT•Lubricate verwendet eine neuronale Netzwerksteuerung und digitale Schmiermodelle, um die Schmiermenge an Maschinenparameter wie Schließkraft und Werkzeugbewegung anzupassen. Diese intelligente Einstellung optimiert die Leistung und Langlebigkeit der Maschine.

Effizienzsteigerung mit umfassender intelligenter Technologie

Insgesamt sind derzeit über 15 Funktionen für die Maschinenserien Haitian und Zhafir verfügbar. Die meisten von ihnen gehören zur Standardkonfiguration. Funktionen wie HT•Protect, HT•OptiForce, HT•HoldControl und HT•SpeedControl konzentriert sich darauf, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Spritzgießmaschinen von Haitian weiter zu steigern. Diese intelligenten Technologien arbeiten zusammen, um Interferenzen und Drift zu reduzieren und die Produktionsstabilität und -präzision zu verbessern.

Seit seiner Einführung hat sich HT•XTEND branchenübergreifend bewährt. Im Einklang mit der haitianischen Produktphilosophie „Technology to the Point" bietet HT•XTEND effiziente Lösungen für Produktionsanforderungen. Durch die Nutzung dieser intelligenten Technologien ist Haitian International führend bei der Umgestaltung der Spritzgießindustrie und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern und so erfolgreich zu sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583910/HT_XTEND.jpg