Huasun atteint 10 GW d'expéditions mondiales et ouvre un nouveau chapitre pour la technologie solaire HJT

XUANCHENG, Chine, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, un leader mondial de l'innovation en matière d'énergie solaire, a franchi une étape remarquable en dépassant les 10 GW de livraisons cumulées de produits à hétérojonction (HJT) en décembre 2024. Ce chiffre comprend une quantité impressionnante de 6 GW livrés en 2024, dont plus de 1 GW en décembre seulement, ce qui souligne le rôle croissant de la HJT dans le façonnement de l'avenir de l'énergie solaire.

Huasun Marks 10 GW in Global Heterojunction Solar Shipments

« Le dépassement des 10 GW témoigne de notre vision stratégique et de notre excellence technologique », a déclaré Xiaohua (Jimmy) Xu, président-directeur général de Huasun. « Nous sommes confiants dans la possibilité d'atteindre rapidement la prochaine étape de 10 GW, en exploitant la puissance de l'hétérojonction pour accélérer l'évolution de l'énergie photovoltaïque vers le statut de source d'énergie primaire ».

Fondée en 2020, Huasun s'est imposée comme un précurseur en matière d'innovation HJT, réalisant des percées dans le domaine des cellules microcristallines simple et double face, du HBC, de la barre omnibus en cuivre et des technologies tandem HJT-perovskite. Avec plus de 300 brevets déposés, Huasun continue de repousser les limites de l'efficacité photovoltaïque et du progrès industriel. L'approche intégrée de la recherche et du développement et de la fabrication de l'entreprise a permis d'atteindre un rendement de conversion moyen de production de masse supérieur à 26 % pour les cellules solaires HJT.

Les solides capacités de production de Huasun ont joué un rôle déterminant dans cette réussite. Le 31 décembre 2024, l'usine intelligente de silicium monocristallin HJT de 20 GW (phase 1), située à Yinchuan, en Chine, a produit son premier barreau de silicium, marquant ainsi l'intégration complète de la chaîne d'approvisionnement HJT - du lingot de silicium et de la plaquette à la cellule et au module. S'appuyant sur cinq bases de production à Xuancheng, Dali, Hefei, Wuxi et Yinchuan, Huasun fait progresser régulièrement l'application à grande échelle de la technologie HJT.

En 2024, Huasun a obtenu plus de 10 GW d'appels d'offres de la part de grandes entreprises publiques chinoises, dont China Huaneng, China Green Development et PowerChina. Les produits de l'entreprise alimentent aujourd'hui des projets solaires dans plus de 60 pays et régions d'Europe, d'Asie et d'ailleurs, favorisant ainsi la transition mondiale vers un avenir durable et à faible émission de carbone.

