Huasun begeht 10 GW an weltweiten Lieferungen und läutet damit ein neues Kapitel für HJT-Solartechnologie ein

XUANCHENG, China, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Solarenergie-Innovation, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, indem es bis Dezember 2024 10 GW an kumulativen Heterojunction (HJT)-Produktlieferungen überschritten hat. Darin enthalten sind beeindruckende 6 GW, die im Jahr 2024 ausgeliefert wurden, wobei allein im Dezember über 1 GW geliefert wurde, was die wachsende Rolle von HJT bei der Gestaltung der Zukunft der Solarenergie unterstreicht.

Huasun Marks 10 GW in Global Heterojunction Solar Shipments

„Die Überschreitung von 10 GW ist ein Beweis für unsere strategische Vision und technologische Exzellenz", sagte Xiaohua (Jimmy) Xu, Vorsitzender und CEO von Huasun. „Wir sind zuversichtlich, den nächsten 10-GW-Meilenstein schnell zu erreichen und das Potenzial der Heterojunction zu nutzen, um den Weg der Photovoltaik zur primären Energiequelle zu beschleunigen."

Huasun wurde 2020 gegründet und hat sich als Wegbereiter für HJT-Innovationen etabliert, indem es Durchbrüche bei ein- und doppelseitigen mikrokristallinen Zellen, HBC, Kupfer-Busbar und HJT-Perowskit-Tandemtechnologien erzielte. Mit über 300 angemeldeten Patenten verschiebt Huasun weiterhin die Grenzen der PV-Effizienz und des industriellen Fortschritts. Der integrierte F&E- und Fertigungsansatz des Unternehmens hat einen durchschnittlichen Umwandlungswirkungsgrad von über 26 % für HJT-Solarzellen in der Massenproduktion ermöglicht.

Die robusten Fertigungskapazitäten von Huasun haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Am 31. Dezember 2024 produzierte die 20 GW HJT Monocrystalline Silicon Smart Factory (Phase 1) des Unternehmens in Yinchuan, China, ihren ersten Siliziumstab und markierte damit die vollständige Integration der HJT-Lieferkette – vom Siliziumblock und -wafer bis zur Zelle und zum Modul. Mit fünf Produktionsstätten in Xuancheng, Dali, Hefei, Wuxi und Yinchuan treibt Huasun die großtechnische Anwendung der HJT-Technologie stetig voran.

Im Jahr 2024 sicherte sich Huasun über 10 GW an Ausschreibungen von führenden chinesischen Staatsunternehmen, darunter China Huaneng, China Green Development und PowerChina. Die Produkte des Unternehmens versorgen heute Solarprojekte in mehr als 60 Ländern und Regionen in Europa, Asien und darüber hinaus und treiben den globalen Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Zukunft voran.

Kontaktinformationen für Huasun Energy

Website: www.huasunsolar.com

E-Mail: [email protected]

Folgen Sie „Huasun HJT" auf LinkedIn für weitere Updates zu Heterojunction

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597431/Huasun_Marks_10_GW_Global_Heterojunction_Solar_Shipments.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg