Huawei чествует ведущих разработчиков и дизайнеров Турции на мероприятии Istanbul Awards

СТАМБУЛ, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания HUAWEI Mobile Services провела в Стамбуле церемонию вручения наград Türkiye Developer & Designer Awards, на которой были отмечены самые инновационные разработчики приложений и дизайнеры наручных часов за выдающийся вклад в развитие носимой экосистемы Huawei.

Ван Фей (Wan Fei), региональный менеджер Huawei Consumer Business Group Türkiye, заявляет:

Memorandum of Understanding (MOU) signing between Huawei Consumer Group and Garanti BBVA

«Сегодняшние награды отмечают не только креативность и техническое совершенство, но и дух инноваций, который продвигает нашу носимую экосистему вперед. Разработчики и дизайнеры Турции продемонстрировали замечательное видение и талант, и мы уверены, что их вклад вдохновит на новые возможности по всей Европе. Вместе мы строим будущее, в котором технологии расширяют возможности творчества и объединяют людей значимыми способами».

Турция может похвастаться ярким творческим сообществом и быстро растущей базой пользователей носимых устройств, что делает ее краеугольным камнем глобального видения Huawei. Поощряя сотрудничество и признавая местные таланты, Huawei укрепляет партнерские отношения и тесно сотрудничает с дизайнерами и разработчиками, чтобы обеспечить более богатый и персонализированный опыт использования носимых устройств для пользователей по всему миру.

Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), вице-президент Huawei Consumer Cloud Service Europe, комментирует: «Эта инициатива отражает нашу приверженность расширению возможностей местных талантов и стимулированию инноваций по всей Европе. Признавая разработчиков и дизайнеров Турции, мы не только отмечаем креативность, но и создаем более сильную экосистему, которая обеспечивает персонализированный, передовой опыт для наших глобальных пользователей».

В этом году награды также были вручены трем выдающимся партнерам, Akbank, Garanti BBVA и Turkish Technology — дочерней компании Turkish Airlines, за их исключительный вклад в экосистему носимых устройств Huawei. Их приверженность инновациям и клиентскому опыту отражает общее видение создания более умного, более связанного образа жизни.

Лидерство Huawei на рынке носимых устройств

По данным IDC, Huawei продолжает лидировать на мировом рынке носимых устройств, занимая первое место два квартала подряд с долей 20,2% во втором квартале 2025 года.

Расширение возможностей для инноваций посредством стратегического партнерства

На мероприятии была подчеркнута открытая и взаимосвязанная экосистема Huawei, позволяющая разработчикам и дизайнерам внедрять инновации и общаться с глобальной аудиторией, особенно через творческую сферу дизайна циферблатов, которая опирается на известное наследие дизайна Турции.

Изюминкой стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Huawei Consumer Group и Garanti BBVA, расширяющего сотрудничество в области интеллектуальных платежных решений. Основываясь на успешном сотрудничестве Garanti BBVA и Huawei в области бесконтактных платежей смарт-часами, это партнерство повышает цифровое удобство и бесперебойность транзакций для пользователей по всей Турции.

Церемония награждения не только признала выдающиеся достижения, но и укрепила видение Huawei о беспроигрышных партнерских отношениях, которые приносят пользу как авторам, так и потребителям.

О HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services стремится предоставить пользователям по всему миру полную мобильную среду. Сервисы включают AppGallery, Watch Faces, Mobile Cloud, браузер, Assistant, Petal Ads и многое другое. Мобильные сервисы HUAWEI охватывают ОС HarmonyOS, работающую на более чем 1 миллиарде устройств по всему миру, обеспечивая умную жизнь для каждого пользователя устройства Huawei. Подразделение HMS укрепило свои позиции в лучшей тройке мобильных экосистем в мире. Посвятив себя предоставлению простых в использовании компонентов для разработки и функций для разработчиков приложений, HMS Core активно открывает кросс-платформенную экосистему, поддерживающую несколько устройств, включая смартфоны, умные часы, планшеты и умные экраны.

