Huawei rend hommage aux meilleurs développeurs et concepteurs de Turquie dans une cérémonie de remise des prix à Istanbul

ISTANBUL, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services a accueilli aujourd'hui à Istanbul la cérémonie de remise des Developer & Designer Awards de Turquie, qui récompensent les développeurs d'applications et les concepteurs de cadrans de montre les plus innovants du pays pour leurs contributions exceptionnelles à l'écosystème d'objets connectés de Huawei.

Wan Fei, directeur national de Huawei Consumer Business Group pour la Turquie, déclare :

Memorandum of Understanding (MOU) signing between Huawei Consumer Group and Garanti BBVA

« Les prix décernés aujourd'hui célèbrent non seulement la créativité et l'excellence technique, mais aussi l'esprit d'innovation qui fait constamment progresser notre écosystème d'objets connectés. Les développeurs et les concepteurs turcs ont fait preuve d'une vision et d'un talent remarquables, et nous sommes convaincus que leurs contributions déboucheront sur de nouvelles possibilités dans toute l'Europe. Ensemble, nous construisons un avenir dans lequel la technologie, au service de la créativité, tisse des liens constructifs entre les gens. »

Véritable pierre angulaire de la vision mondiale de Huawei, la Turquie peut se prévaloir d'une dynamique communauté créative et d'une base d'utilisateurs d'objets connectés en croissance rapide. En encourageant la collaboration et en reconnaissant les talents locaux, Huawei renforce les partenariats et travaille en étroite collaboration avec les concepteurs et les développeurs afin de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience plus riche et plus personnalisée en matière d'objets connectés.

Shan Xuefeng, vice-président de Huawei Consumer Cloud Service Europe, commente : « Cette initiative reflète notre détermination à donner aux talents locaux les moyens de leurs ambitions et à promouvoir l'innovation dans toute l'Europe. En distinguant les développeurs et les concepteurs de Turquie, nous ne nous contentons pas de rendre hommage à la créativité, nous construisons également un écosystème plus fort, capable d'offrir une expérience innovante et personnalisée à nos utilisateurs du monde entier. »

Les prix de cette année ont aussi mis à l'honneur trois partenaires d'excellence, Akbank, Garanti BBVA et Turkish Technology, une filiale de Turkish Airlines, pour leur formidable contribution à l'écosystème d'objets connectés de Huawei. Leur engagement en faveur de l'innovation et de l'expérience des clients illustre un objectif commun : créer des modes de vie plus intelligents et plus connectés.

Huawei leader du marché des objets connectés

À la première place depuis deux trimestres, avec une part de 20,2 % au deuxième trimestre de 2025 selon les données d'IDC, Huawei continue de dominer le marché mondial des objets connectés.

Favoriser l'innovation grâce à des partenariats stratégiques

L'événement a mis en lumière l'écosystème ouvert et interconnecté de Huawei, qui permet aux développeurs et aux concepteurs d'innover et d'entrer en contact avec le public mondial, en particulier dans le domaine créatif de la conception de cadrans de montre, sur la base de l'héritage renommé du design turc.

Un moment fort a été la signature d'un protocole d'accord entre Huawei Consumer Group et Garanti BBVA, en vue d'élargir la coopération relative aux solutions de paiement intelligentes. S'appuyant sur la collaboration réussie entre Garanti BBVA et Huawei dans le domaine des paiements sans contact par montre connectée, ce partenariat améliore la commodité numérique et la fluidité des transactions pour les utilisateurs dans toute la Turquie.

La cérémonie de remise des prix a non seulement récompensé de remarquables réalisations, mais elle a également consolidé la vision de Huawei en matière de partenariats gagnant-gagnant, qui profitent à la fois aux créateurs et aux consommateurs d'objets connectés.

À propos de HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services vise à fournir une expérience mobile totale aux utilisateurs du monde entier. Ses services comprennent notamment AppGallery (galerie d'applications), Watch Faces (cadrans de montre), Mobile Cloud (nuage informatique mobile), Browser (navigateur), Assistant et Petal Ads. HUAWEI Mobile Services intègre HarmonyOS, qui fonctionne sur plus d'un milliard d'appareils dans le monde pour faire bénéficier chaque utilisateur d'appareil Huawei d'une expérience plus intelligente. HMS confirme ainsi sa position parmi les trois principaux écosystèmes mobiles du monde. S'attachant à fournir aux développeurs d'applications des composants fonctionnels et de développement faciles à utiliser, le cadre HMS Core ouvre activement un écosystème multiplateforme qui prend en charge de nombreux appareils, notamment les smartphones, les montres connectées, les tablettes et les écrans intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839544/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg