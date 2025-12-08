Huawei oslavuje popredných tureckých vývojárov a dizajnérov na slávnostnom odovzdávaní cien v Istanbule
Dec 08, 2025, 01:00 ET
ISTANBUL, 8. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť HUAWEI Mobile Services dnes v Istanbule usporiadala odovzdávanie cien Developer & Designer Awards, na ktorých ocenila najinovatívnejších vývojárov aplikácií a dizajnérov hodiniek Turecka za ich mimoriadny prínos k ekosystému nositeľných zariadení Huawei.
Wan Fei, riaditeľ pre krajinu, Huawei Consumer Business Group Türkiye, uvádza:
„Dnešné ocenenia oslavujú nielen kreativitu a technickú excelentnosť, ale aj inovatívneho ducha, ktorý posúva náš ekosystém nositeľných zariadení vpred. Tureckí vývojári a dizajnéri preukázali pozoruhodnú víziu a talent. Sme presvedčení, že ich príspevky inšpirujú nové možnosti po celej Európe. Spoločne formujeme budúcnosť, v ktorej technológie posilňujú kreativitu a zmysluplne spájajú ľudí."
Turecko sa môže pochváliť živou kreatívnou komunitou a rýchlo rastúcou základňou používateľov nositeľných zariadení, vďaka čomu sa stáva základným kameňom globálnej vízie spoločnosti Huawei. Podporou spolupráce a oceňovaním miestnych talentov spoločnosť Huawei upevňuje partnerstvá a úzko spolupracuje s dizajnérmi a vývojármi, aby mohla používateľom po celom svete poskytovať bohatšie a personalizovanejšie zážitky s nositeľnými zariadeniami.
Shan Xuefeng, viceprezident spoločnosti Huawei Consumer Cloud Service Europe, k tomu povedal: „Táto iniciatíva odráža náš záväzok posilňovať pozíciu lokálnych talentov a podporovať inovácie po celej Európe. Ocenením tureckých vývojárov a dizajnérov nielen oslavujeme kreativitu, ale aj budujeme silnejší ekosystém, ktorý poskytuje personalizované a špičkové zážitky pre našich používateľov po celom svete."
Tohtoročné ceny tiež vyzdvihli troch vynikajúcich partnerov, Akbank, Garanti BBVA a Turkish Technology – dcérsku spoločnosť Turkish Airlines, za ich výnimočný prínos k ekosystému nositeľných zariadení značky Huawei. Ich záväzok k inováciám a zákazníckej skúsenosti odráža spoločnú víziu budovania inteligentnejšieho a prepojenejšieho životného štýlu.
Vedúce postavenie Huawei na trhu s nositeľnou elektronikou
Spoločnosť Huawei si naďalej udržiava vedúce postavenie na globálnom trhu s nositeľnými zariadeniami a v druhom štvrťroku 2025 si podľa IDC udržala prvé miesto už dva štvrťroky po sebe s podielom 20,2 %.
Posilnenie inovácií prostredníctvom strategického partnerstva
Podujatie poukázalo na otvorený a prepojený ekosystém spoločnosti Huawei, ktorý umožňuje vývojárom a dizajnérom inovovať a spájať sa s globálnym publikom – najmä prostredníctvom kreatívnej sféry dizajnu ciferníkov, ktorá vychádza z renomovaného dizajnérskeho dedičstva Turecka.
Vrcholom bolo podpísanie memoranda o porozumení (MOU) medzi spoločnosťami Huawei Consumer Group a Garanti BBVA, ktorým sa rozširuje spolupráca v oblasti inteligentných platobných riešení. V nadväznosti na úspešnú spoluprácu Garanti BBVA a Huawei v oblasti bezkontaktných platieb prostredníctvom inteligentných hodiniek toto partnerstvo zvyšuje digitálne pohodlie a plynulosť transakcí pre používateľov v celom Turecku.
Slávnostné odovzdávanie cien nielenže ocenilo vynikajúce úspechy, ale aj posilnilo víziu Huawei o obojstranne výhodných partnerstvách, ktoré prospievajú zážitku z nositeľných zariadení pre tvorcov aj spotrebiteľov.
O spoločnosti HUAWEI Mobile Services (HMS)
Cieľom HUAWEI Mobile Services je poskytovať používateľom na celom svete úplný mobilný zážitok. Služby zahŕňajú AppGallery, Watch Faces, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a ďalšie. Mobilné služby HUAWEI pokrýva systém HarmonyOS, ktorý beží na viac ako 1 miliarde zariadení po celom svete, čo umožňuje inteligentný život pre každého používateľa zariadenia Huawei. HMS upevnila svoju pozíciu ako jeden z top 3 mobilných ekosystémov na svete. HMS Core, zameraný na poskytovanie ľahko použiteľných vývojových a funkčných komponentov pre vývojárov aplikácií, aktívne otvára multiplatformový ekosystém, ktorý podporuje viacero zariadení vrátane smartfónov, inteligentných hodiniek, tabletov a inteligentných obrazoviek.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2839544/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
