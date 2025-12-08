Huawei nagradza czołowych tureckich deweloperów i projektantów podczas gali nagród w Stambule

STAMBUŁ, 8 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services zorganizował dziś w Stambule wydarzenie Türkiye Developer & Designer Awards, podczas którego uhonorowano najbardziej innowacyjnych twórców aplikacji oraz projektantów tarcz zegarków w Turcji za ich wyjątkowy wkład w rozwój ekosystemu urządzeń do noszenia Huawei.

Wan Fei, Country Manager Huawei Consumer Business Group Türkiye, oświadcza:

Memorandum of Understanding (MOU) signing between Huawei Consumer Group and Garanti BBVA

„Dzisiejsze nagrody wyrażają uznanie nie tylko dla kreatywności i doskonałości technicznej, ale również ducha innowacji, który napędza rozwój naszego ekosystemu urządzeń do noszenia. Tureccy deweloperzy i projektanci wykazali się niezwykłą wizją i talentem, a my jesteśmy przekonani, że ich wkład będzie inspiracją dla nowych możliwości w całej Europie. Razem budujemy przyszłość, w której technologia wzmacnia kreatywność i łączy ludzi w znaczący sposób".

Turcja może pochwalić się dynamiczną społecznością kreatywną i szybko rosnącą bazą użytkowników urządzeń do noszenia, co czyni ją filarem globalnej wizji Huawei. Wspierając współpracę i doceniając lokalne talenty, Huawei wzmacnia partnerstwa, ściśle współpracując z projektantami i deweloperami, aby dostarczać bogatsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia związane z urządzeniami do noszenia użytkownikom na całym świecie.

Shan Xuefeng, wiceprezes Huawei Consumer Cloud Service Europe, komentuje: „Ta inicjatywa odzwierciedla nasze zaangażowanie we wzmacnianie lokalnych talentów i wspieranie innowacji w całej Europie. Doceniając tureckich deweloperów i projektantów, nie tylko celebrujemy kreatywność, lecz także budujemy silniejszy ekosystem, który zapewnia spersonalizowane, nowatorskie doświadczenia naszym globalnym użytkownikom".

W ramach tegorocznych nagród uhonorowano również trzech wyjątkowych partnerów - Akbank, Garanti BBVA oraz Turkish Technology, spółkę zależną Turkish Airlines - za ich wybitny wkład w rozwój ekosystemu urządzeń do noszenia Huawei. Ich zaangażowanie na rzecz innowacji i komfortu użytkownika odzwierciedla wspólną wizję tworzenia inteligentniejszego, bardziej połączonego stylu życia.

Przywództwo Huawei na rynku urządzeń do noszenia

Według danych IDC w II kwartale 2025 r. Huawei nadal przewodzi globalnemu rynkowi urządzeń do noszenia, zajmując pierwsze miejsce przez dwa kolejne kwartały z udziałem w rynku na poziomie 20,2%.

Wzmacnianie innowacji poprzez strategiczne partnerstwo

Wydarzenie podkreśliło otwarty i interoperacyjny ekosystem Huawei, umożliwiający deweloperom i projektantom tworzenie innowacji i docieranie do globalnej publiczności - zwłaszcza poprzez kreatywną dziedzinę projektowania tarcz zegarków, która czerpie z uznanej tureckiej tradycji designu.

Jednym z najważniejszych punktów programu było podpisanie memorandum porozumienia pomiędzy Huawei Consumer Group a Garanti BBVA, rozszerzającego współpracę w zakresie inteligentnych rozwiązań płatniczych. W oparciu o udaną współpracę Garanti BBVA-Huawei dotyczącą bezdotykowych płatności smartwatchami, partnerstwo to zwiększa cyfrową wygodę i zapewnia użytkownikom w całej Turcji jeszcze płynniejsze transakcje.

Ceremonia wręczenia nagród nie tylko uhonorowała wybitne osiągnięcia, ale również wzmocniła wizję Huawei zakładającą partnerską współpracę typu win-win, przynoszącą korzyści zarówno twórcom, jak i użytkownikom urządzeń do noszenia.

HUAWEI Mobile Services (HMS)

Głównym celem HUAWEI Mobile Services jest zapewnienie użytkownikom na całym świecie kompleksowej obsługi urządzeń mobilnych. Oferowane rozwiązania obejmują AppGallery, Watch Faces (tarcze zegarków), Mobile Cloud, przeglądarkę, Asystenta, Petal Ads i szereg innych aplikacji. Platforma HUAWEI Mobile Services obejmuje system HarmonyOS działający na ponad miliardzie urządzeń na świecie, umożliwiając użytkownikom czerpać korzyści z inteligentnych rozwiązań Huawei ułatwiających codzienne życie.

HMS obecnie posiada ugruntowaną pozycję w trójce najważniejszych ekosystemów mobilnych na świecie. Wieloplatformowy ekosystem HMS Core wyróżnia się łatwymi w obsłudze komponentami dewelopersko-funkcjonalnymi dla producentów aplikacji, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami, w tym smartfonami, smartwatchami, tabletami i inteligentnymi wyświetlaczami.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839544/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg