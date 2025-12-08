Huawei oslavuje na slavnostním předávání cen v Istanbulu přední turecké vývojáře a designéry
Dec 08, 2025, 01:00 ET
ISTANBUL, 8. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost HUAWEI Mobile Services dnes uspořádala v Istanbulu slavnostní předávání Cen pro vývojáře a designéry v Turecku, na kterém vyznamenala nejinovativnější vývojáře aplikací a designéry ciferníků hodinek v zemi za jejich výjimečný přínos k ekosystému nositelných zařízení od Huawei.
Ředitel pro danou zemi Wan Fei, spotřebitelská obchodní skupina Turecko Huawei, uvádí:
„Dnešní ocenění oslavují nejen kreativitu a technickou dokonalost, ale také ducha inovace, který pohání náš ekosystém nositelných zařízení vpřed. Turečtí vývojáři a designéři prokázali pozoruhodnou vizi a talent a jsme přesvědčeni, že jejich přínos bude inspirací pro nové možnosti v celé Evropě. Společně budujeme budoucnost, ve které technologie podporuje kreativitu a propojuje lidi smysluplným způsobem."
Turecko se pyšní pozoruhodnou kreativní komunitou a rychle rostoucí základnou uživatelů nositelných zařízení, což z něj činí základní kámen globální vize společnosti Huawei. Podporou spolupráce a uznáním místních talentů Huawei posiluje partnerství a úzce spolupracuje s designéry a vývojáři, aby uživatelům po celém světě poskytla bohatší a personalizovanější zážitky z nositelných zařízení.
Shan Xuefeng, viceprezident spotřebitelské cloudové služby v Evropě, komentuje: „Tato iniciativa odráží náš závazek podporovat místní nadané pracovníky a podněcovat inovace v celé Evropě. Oceněním tureckých vývojářů a designérů nejen oslavujeme kreativitu, ale také budujeme silnější ekosystém, který našim globálním uživatelům přináší personalizované, špičkové zážitky."
Letošní ocenění také vyznamenalo tři vynikající partnery, Akbank, Garanti BBVA a Turkish Technology – dceřinou společnost Turkish Airlines, za jejich výjimečný přínos k ekosystému nositelných zařízení od Huawei. Jejich závazek k inovacím a zákaznické zkušenosti odráží společnou vizi vytváření chytřejšího a propojenějšího životního stylu.
Vedoucí postavení společnosti Huawei na trhu s nositelnou elektronikou
Společnost Huawei si podle IDC udržuje vedoucí postavení na globálním trhu s nositelnou elektronikou a ve druhém čtvrtletí roku 2025 si s podílem 20,2 % zajistila první místo již druhé čtvrtletí v řadě.
Podpora inovací prostřednictvím strategického partnerství
Akce zdůraznila otevřený a propojený ekosystém společnosti Huawei, který umožňuje vývojářům a designérům inovovat a spojit se s globálním publikem – zejména prostřednictvím kreativní oblasti designu ciferníků hodinek, která čerpá z renomovaného designového dědictví Turecka.
Vrcholem akce bylo podepsání memoranda o porozumění mezi Huawei Consumer Group a Garanti BBVA, které rozšiřuje spolupráci v oblasti inteligentních platebních řešení. Na základě úspěšné spolupráce Garanti BBVA a Huawei v oblasti bezkontaktních plateb pomocí chytrých hodinek toto partnerství zvyšuje digitální pohodlí a plynulost transakcí pro uživatele v celé Turecku.
Slavnostní předávání cen nejen ocenilo vynikající úspěchy, ale také posílilo vizi společnosti Huawei o vzájemně výhodných partnerstvích, která přinášejí prospěch jak tvůrcům, tak spotřebitelům nositelných zařízení.
O službách HUAWEI Mobile Services (HMS)
Služby HUAWEI Mobile Services mají za cíl poskytovat uživatelům po celém světě úplný mobilní zážitek. Mezi tyto služby patří AppGallery, Watch Faces, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další. HUAWEI Mobile Services pokrývá HarmonyOS běžící na více než jedné miliardě zařízení po celém světě a umožňuje chytrý život každému uživateli zařízení Huawei. HMS upevnilo svou pozici jako jeden ze tří nejlepších mobilních ekosystémů na světě. HMS Core se věnuje poskytování snadno použitelných vývojových a funkčních komponent pro vývojáře aplikací a aktivně otevírá ekosystém napříč platformami, který podporuje více zařízení, včetně smartphonů, chytrých hodinek, tabletů a chytrých obrazovek.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2839544/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
