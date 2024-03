Huawei annonce le plan d'action Flash Forward pour aider les entreprises à relever les défis liés aux données à l'ère intelligente

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelone 2024, Huawei a dévoilé son plan d'action Flash Forward, qui promeut des actions dans trois domaines clés, à savoir, l'utilisation du stockage entièrement flash dans tous les scénarios, l'écologie et la durabilité, ainsi que la résilience et la fiabilité des données, pour aider les entreprises à relever divers défis liés aux données à l'ère intelligente.

HUAWEI_MWC_data_1 Go Green Innovation

Grâce à ses hautes performances, sa faible consommation d'énergie et sa grande fiabilité, le stockage flash est désormais largement utilisé dans de nombreux scénarios d'applications d'entreprise. Selon Gartner, le marché mondial du stockage 100 % flash représentera plus de 90 % du marché du stockage d'ici 2026.

Le plan d'action Flash Forward de Huawei propose des actions liées à trois domaines clés visant à favoriser l'innovation continue de l'industrie du stockage :

1. Utilisation du stockage entièrement flash dans tous les scénarios

Afin de répondre aux exigences de traitement des données dans différents scénarios d'applications industrielles et de services, Huawei propose F2F2X, qui préconise le stockage 100 % flash pour la production, la sauvegarde et l'archivage. Huawei a également lancé une série de produits de stockage flash de prochaine génération :

OceanStor Pacific 9920, un système de stockage évolutif entièrement flash avec une densité de capacité élevée de pointe, est une solution adaptée aux scénarios de charge de travail hybride

Les systèmes de stockage flash OceanStor de capacité 5310/5510, conçus pour le stockage et la sauvegarde d'une grande quantité de données de service critiques pour l'entreprise

OceanStor Dorado 2100, le premier NAS d'entrée de gamme entièrement flash de l'industrie, est doté d'une architecture active-active et est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à résoudre des problèmes tels que le traitement lent des données non structurées, ainsi que les tâches de partage et d'isolement difficiles

2. Écologie et durabilité

Huawei Data Storage adopte une série de mesures innovantes pour améliorer l'utilisation des ressources et réduire l'impact sur l'environnement. Parmi ces mesures figurent :

Appliquer strictement le concept de réduction, de réutilisation et de recyclage (3R) et de réutilisation des matériaux renouvelables pour réduire de 78 % le poids des emballages

Améliorer la densité matérielle et l'efficacité du refroidissement grâce à l'innovation matérielle, afin d'atteindre une densité élevée de 24 disques par U et d'économiser 65 % d'espace disque supplémentaire par rapport aux solutions conventionnelles

Apporter des innovations logicielles pour atteindre un rapport de réduction des données de 72:1 de pointe et améliorer de 91 % l'utilisation des disques grâce à la technologie exclusive « 22+2 elastic EC »

3. Résilience et fiabilité des données

Huawei s'engage à construire une base de données stable et fiable pour aider les utilisateurs d'entreprise à protéger efficacement leurs actifs de données.

Établir la dernière ligne de défense de la résilience des données grâce à la collaboration entre le réseau et le stockage : La solution Multilayer Ransomware Protection (protection multicouche contre les ransomwares ou MRP), d'abord développée par Huawei, déploie de manière innovante des capacités de protection des données collaborative multicouches sur le réseau et le stockage. La précision de détection des ransomwares atteint 99,9 % et la vitesse de récupération s'élève 172 To/heure grâce à trois déploiements de base qui protègent les données contre les risques d'attaques : la détection, la réponse et la récupération collaboratifs sur le réseau et le système de stockage.

Michael Qiu, président du département Global Data Storage Marketing & Solution Sales de Huawei, a déclaré : « Nous espérons encourager les clients de divers secteurs à construire une infrastructure de données efficace, respectueuse de l'environnement, résiliente et fiable grâce aux actions de notre plan d'action Flash Forward. Une telle approche permettra à l'innovation technologique de profiter véritablement aux industries, aidant ainsi plus d'entreprises à accélérer la transformation numérique et à réaliser une mise à niveau intelligente. »

Pour plus d'informations sur les solutions de stockage de données de Huawei, veuillez cliquer ici .

