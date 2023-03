Huawei Cloud en el MWC23: Inspirar nuevo valor con Cloud Native

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La sesión de Huawei Cloud en el Mobile World Congress (MWC23) de este año lleva por lema "Unleash Digital and Inspire New Value with Everything as a Service". Mark Chen, director de Ventas de Soluciones de Cloud Computing de Huawei, dirigió a los clientes y socios en los discursos de apertura mientras lanzaba la rama europea del Cloud Native Elite Club (CNEC) con los representantes de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Mark Chen delivers the Huawei Cloud keynote Huawei_2

En su discurso, el Sr. Chen dijo que Huawei Cloud está dispuesta a ayudar a las empresas a globalizarse, disfrutar de un nuevo crecimiento y tener éxito junto con su estrategia "Todo como servicio".

¿Qué es "Todo como servicio"?

Infraestructura como servicio para una accesibilidad global: Huawei Cloud KooVerse ofrece una latencia tan baja como 50 ms en todo el mundo. Esta infraestructura cloud global cuenta con 29 Regiones y 78 AZs en 170 países y regiones. Este año, aún más clientes disfrutarán de Huawei Cloud gracias a las nuevas regiones en Turquía, Arabia Saudita, Filipinas y Egipto.

Huawei Cloud es un líder de larga trayectoria en cloud nativo. Hoy, su cartera de productos celebra nuevas incorporaciones: Cloud Container Instance (CCI) y Cloud Container Engine (CCE) AutoPilot, formando equipo con Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) y CCE Turbo. Los usuarios ahora llaman a las API para utilizar recursos de clúster y obtener hasta 4.000 contenedores añadidos en 30 segundos.

La solución Landing Zone ayuda a los clientes a asignar arquitecturas de gobierno de TI/nube a arquitecturas empresariales. Esta solución integral coordina organizaciones y cuentas, finanzas, identidades y acceso, recursos, cumplimiento y auditoría, y servicios profesionales. Más de 40 condiciones de control son globales y más de 100 son específicas del servicio. Con Landing Zone, la migración a la nube es un 80% más eficiente y la utilización de los recursos es un 60% mayor.

Tecnología como servicio para facilitar la innovación: Huawei Cloud acelera la modernización de aplicaciones con cuatro carteras: CodeArts para software, DataArts para datos, ModelArts para IA y MetaStudio para contenido digital.

Estas carteras incluyen una serie de innovadores servicios y funciones en la nube.

La primera es GaussDB, una base de datos de transacciones nativa de la nube líder en el mundo, que ofrece un 45% más de rendimiento en las pruebas, cero RPO para clústeres duales entre centros y certificación de seguridad EAL4+. Hace que las transacciones sean más rápidas, estables y fiables.

En segundo lugar, los modelos de inteligencia artificial de Pangu, preentrenados con 100.000 millones de parámetros, han demostrado su eficacia en más de 100 casos de uso en 10 sectores, como la meteorología, la minería y la sanidad.

Entonces, MetaStudio, un promotor de eficiencia para la producción de contenidos, permite realizar un humano virtual en sólo una semana, no en dos meses. Admite 1.000 humanos virtuales interactuando en el espacio 3D con una latencia inferior a 100 ms.

Experiencia como servicio para la excelencia compartida: MacroVerse aPaaS es un conjunto de paquetes aPaaS básicos, aPaaS de la industria y SaaS basados en los años de destreza digital de Huawei. Dos nuevos lanzamientos para core aPaaS son KooSearch y KooMessage. KooSearch es un motor de búsqueda inteligente con múltiples modelos de IA y más de 50 idiomas. KooMessage proporciona API para personalizar y enviar mensajes a 500 millones de dispositivos de más de 300 tipos, así como analizar los datos de los usuarios.

Uniendo fuerzas con socios globales, Huawei Cloud ofrece la solución Global Business Boosting y una nueva red de socios. La solución allana el camino para que las empresas se globalicen proporcionando soporte en cumplimiento de seguridad, aceleración de aplicaciones, localización inteligente y servicios empresariales. La red de socios incorpora dos marcos, GoCloud y Grow Cloud, para compartir tanto la tecnología como el éxito.

La sesión de Huawei Cloud concluyó con la ceremonia de lanzamiento de la rama europea de CNEC. Como comunidad global nativa de la nube, CNEC aboga por la nube nativa para la transformación digital. Su rama europea ofrece una gran oportunidad para que las mejores mentes locales compartan, crezcan y profundicen en la nube nativa como catalizador de las economías digitales locales.

Huawei Cloud ofrece todo como servicio con Cloud Native 2.0. Las innovaciones en servicios, tecnologías y modelos se unen a la integración de la nube en la producción, el consumo y los servicios. Juntos, Huawei Cloud y los clientes celebran la migración a la nube e inspiran un nuevo valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012185/Huawei_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012184/Huawei_2.jpg

