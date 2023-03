Huawei Cloud na veletrhu MWC23: Vytvořme nové hodnoty pomocí Cloud Native

BARCELONA, Španělsko, 2. března 2023 /PRNewswire/ -- Tématem bloku Huawei Cloud na letošním Světovém mobilním kongresu (MWC23) je „Využijte naplno možností digitálních technologií a vytvořte novou hodnotu díky přístupu Everything as a Service". Mark Chen, ředitel prodeje pro řešení Huawei Cloud Computing, zahájil klíčové projevy zákazníků a partnerů a zároveň spolu se zástupci nadace Cloud Native Computing Foundation (CNCF) představil evropskou pobočku Cloud Native Elite Club (CNEC).

Chen ve svém projevu uvedl, že společnost Huawei Cloud je připravena pomoci podnikům v globálním rozvoji, novém růstu a společném úspěchu prostřednictvím své strategie „Everything as a Service (Vše jako služba)".

Co je „Everything as a Service"?

Infrastruktura jako služba pro globální dostupnost: Huawei Cloud KooVerse nabízí celosvětově latenci pouhých 50 ms. Tato globální cloudová infrastruktura tvoří 29 regionů a 78 zón dostupnosti ve 170 zemích a oblastech. V letošním roce získá přístup k Huawei Cloud ještě více zákazníků díky novým regionům v Turecku, Saudské Arábii, na Filipínách a v Egyptě.

Společnost Huawei Cloud je dlouhodobým lídrem v oblasti nativního cloudu. Její produktové portfolio nyní slaví nové přírůstky – Cloud Container Instance (CCI) a Cloud Container Engine (CCE) AutoPilot, které doplní její nativní cloudovou službu Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) a CCE Turbo. Uživatelé nyní mohou volat API pro využití prostředků clusteru a získat až 4 000 přidaných kontejnerů během 30 sekund.

Řešení Landing Zone pomáhá zákazníkům mapovat architektury správy IT/cloudu na podnikové architektury. Toto komplexní řešení koordinuje organizace a účty, finance, identity a přístup, zdroje, compliance a audity i odborné služby. Více než 40 podmínek řízení je globálních a více než 100 je specifických pro jednotlivé služby. S Landing Zone lze provést migraci do cloudu o 80 % efektivněji a využít o 60 % více zdrojů.

Technologie jako služba pro snadné inovace: Společnost Huawei Cloud urychluje modernizaci aplikací prostřednictvím čtyř linií vývoje: CodeArts pro software, DataArts pro data, ModelArts pro umělou inteligenci a MetaStudio pro digitální obsah.

Tyto kanály přinášejí řadu inovativních cloudových služeb a funkcí.

První z nich je GaussDB, přední světová nativně cloudová transakční databáze, která poskytuje o 45 % vyšší testovací výkon, nulovou RPO pro duální clustery napříč centry a certifikaci zabezpečení EAL4+. Výsledkem jsou rychlejší, stabilnější a spolehlivější transakce.

Dalším příkladem jsou modely pro umělou inteligenci Pangu AI, předtrénované na základě 100 miliard parametrů, které se osvědčily ve více než stovce aplikačních scénářů v 10 průmyslových odvětvích včetně meteorologie, těžebního průmyslu a zdravotnictví.

MetaStudio, nástroj pro efektivnější tvorbu obsahu, pak umožňuje vytvořit virtuální osobu za pouhý týden, nikoliv za dva měsíce. Podporuje interakci 1000 virtuálních lidí ve 3D prostoru s latencí menší než 100 ms.

Zkušenosti jako služba pro společné úspěchy: MacroVerse aPaaS je komplex balíčků základních aPaaS (application platform as a service, aplikační platforma jako služba), oborových aPaaS a SaaS (software as a service, software jako služba) vycházejících z dlouholeté digitální odbornosti společnosti Huawei. Dvěma novými přírůstky pro základní (core) aPaaS jsou platformy KooSearch a KooMessage. KooSearch je inteligentní vyhledávač s několika modely UI a více než 50 jazykovými verzemi. KooMessage poskytuje API pro přizpůsobení a odesílání zpráv na až 500 milionů zařízení patřících k některému z více než 300 typů přístrojů a také analýzu uživatelských dat.

Díky spolupráci s globálními partnery nabízí Huawei Cloud řešení Global Business Boosting a novou partnerskou síť. Toto řešení otevírá podnikům cestu ke globalizaci poskytováním podpory v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů, akcelerace aplikací, inteligentní lokalizace a podnikových služeb. Pro sdílení technologií i úspěchů využívá partnerská síť dva vlastní systémy GoCloud a Grow Cloud.

Konference Huawei Cloud byla zakončena slavnostním zahájením činnosti evropské pobočky CNEC (Cloud Native Elite Club). CNEC jako globální komunita pro nativní cloud prosazuje jeho využití v digitální transformaci. Její evropská pobočka nabízí špičkovým kapacitám v regionu jedinečnou příležitost sdílet své zkušenosti, rozvíjet se a hloubkově se věnovat nativnímu cloudu jako katalyzátoru místních digitálních ekonomik.

Společnost Huawei Cloud realizuje koncepci Everything as a Service (vše jako služba) prostřednictvím technologie Cloud Native 2.0. Integraci cloudu do výroby, spotřeby a služeb doplňuje o inovace v oblasti služeb, technologií a modelů. Společnost i její zákazníci dnes společně vítají migraci do cloudu a vytvářejí nové hodnoty.

