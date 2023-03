Huawei Cloud no MWC23: Inspirar novo valor com Cloud Native

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A sessão da Huawei Cloud no Mobile World Congress (MWC23) deste ano tem como tema "Liberar o digital e inspirar novo valor com tudo como um serviço". Mark Chen, diretor da Huawei Cloud Computing Solution Sales, discursou para clientes e parceiros em palestras ao mesmo tempo que lançou a filial europeia do Cloud Native Elite Club (CNEC) com os representantes da Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Mark Chen apresenta a palestra principal da Huawei Cloud

Em seu discurso, Chen disse que a Huawei Cloud está pronta para ajudar as empresas a se tornar globais, vivenciar um novo crescimento e ter sucesso juntamente com sua estratégia "tudo como um serviço".

O que é "tudo como um serviço"?

Infraestrutura como um serviço para acessibilidade global: a Huawei Cloud KooVerse oferece uma baixa latência, de 50 ms, em todo o mundo. Essa infraestrutura de nuvem global tem 29 regiões e 78 AZs em 170 países e regiões. Este ano, ainda mais clientes poderão aproveitar a Huawei Cloud graças a novas regiões na Turquia, Arábia Saudita, Filipinas e Egito.

A Huawei Cloud é líder de longa data em nativo da nuvem. Atualmente, seu portfólio de produtos comemora novas adições: Cloud Container Instance (CCI) e Cloud Container Engine (CCE) AutoPilot, unindo-se à Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) e CCE Turbo. Os usuários agora ligam para APIs para usar recursos de cluster e obter até quatro mil contêineres adicionados em 30 segundos.

A solução Landing Zone ajuda os clientes a mapear arquiteturas de governança de TI/nuvem para arquiteturas de negócios. Esta solução unificada coordena organizações e contas, finanças, identidades e acesso, recursos, conformidade e auditoria e serviços profissionais. Mais de 40 condições de controle são globais e mais de 100 são específicas por serviço. Com a Landing Zone, a migração para a nuvem é 80% mais eficiente e o aproveitamento de recursos é 60% maior.

Tecnologia como um serviço para fácil inovação: a Huawei Cloud acelera a modernização de aplicativos com quatro pipelines: CodeArts para software, DataArts para dados, ModelArts para IA e MetaStudio para conteúdo digital.

Esses pipelines incluem uma série de serviços e recursos em nuvem inovadores.

O primeiro é o GaussDB, um banco de dados de transações nativo da nuvem líder mundial que oferece desempenho de teste 45% maior, zero orquestração de processos robóticos (RPO) para clusters duplos de centro cruzado e certificação de segurança EAL4+. Ele torna as transações mais rápidas, estáveis e confiáveis.

Em segundo lugar, os modelos Pangu AI, pré-treinados com 100 bilhões de parâmetros, provaram ser eficazes em mais de 100 casos de uso em dez setores, como meteorologia, mineração e saúde.

Por sua vez, o MetaStudio, promotor de eficiência na produção de conteúdo, permite que um ser humano virtual seja feito em apenas uma semana, e não em dois meses. Ele suporta 1.000 humanos virtuais, que interagem no espaço 3D com uma latência inferior à 100 ms.

Experiência como um serviço para excelência compartilhada: o MacroVerse aPaaS é um conjunto de pacotes centrais de aPaaS, aPaaS de indústria e SaaS desenvolvidos com base nos anos de competência digital da Huawei. Dois novos lançamentos de aPaaS centrais são KooSearch e KooMessage. O KooSearch é um mecanismo de pesquisa inteligente com vários modelos de IA e mais de 50 idiomas. O KooMessage oferece APIs para personalizar e enviar mensagens para 500 milhões de dispositivos de mais de 300 tipos, além de analisar os dados dos usuários.

Unindo-se a parceiros globais, a Huawei Cloud oferece a solução Global Business Boosting e uma nova rede de parceiros. A solução abre caminho para que as empresas se tornem globais, fornecendo suporte em conformidade de segurança, aceleração de aplicativos, localização inteligente e serviços empresariais. A rede de parceiros incorpora duas estruturas, GoCloud e Grow Cloud, para compartilhar tecnologia e sucesso.

A sessão da Huawei Cloud terminou com a cerimônia de lançamento da filial europeia da CNEC. Como uma comunidade global nativa da nuvem, a CNEC defende o nativo da nuvem para a transformação digital. Sua filial europeia oferece uma excelente oportunidade para que as mentes brilhantes locais compartilhem, cresçam e mergulhem fundo no nativo da nuvem como um catalisador para as economias digitais locais.

A Huawei Cloud oferece tudo como um serviço com a Cloud Native 2.0. Inovações em serviços, tecnologias e modelos unem-se à integração da nuvem à produção, ao consumo e aos serviços. Juntos, a Huawei Cloud e seus clientes celebram a migração para a nuvem e inspiram um novo valor.

