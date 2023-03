Huawei Cloud na kongresie MWC23: buduj nową wartość z Cloud Native

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Przeprowadzoną podczas tegorocznego Światowego Kongresu Mobilnego 2023 (ang. Mobile World Congress, MWC23) sesję Huawei Cloud, zatytułowano „Uwolnij cyfrowość i tchnij nową wartość ze strategią >>Wszystko jako Usługa<<" (ang. Unleash Digital and Inspire New Value with Everything as a Service). Mark Chen, dyrektor działu Sprzedaży Rozwiązań Chmury Obliczeniowej Huawei (ang. Cloud Computing Solution Sales), wprowadził klientów i partnerów w temat w wygłoszonym przemówieniu programowym oraz poinformował o utworzeniu europejskiego oddziału Cloud Native Elite Club (CNEC) we współpracy z przedstawicielami fundacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

W przemówieniu Chen oświadczył, że dzięki strategii „Wszystko jako usługa", Huawei Cloud jest gotowe wspomagać przedsiębiorstwa w ekspansji globalnej, czerpaniu z nowego wzrostu i wspólnym sukcesie.

Czym jest strategia „Wszystko jako usługa"?

Infrastruktura jako usługa o globalnej dostępności: Huawei Cloud KooVerse gwarantuje w dowolnym miejscu świata współczynnik opóźnienia na poziomie zaledwie 50 ms. Ta globalna infrastruktura w chmurze jest dostępna w 29 regionach i 78 strefach dostępności (ang. AZs) w 170 krajach i regionach. W tym roku, dzięki utworzeniu nowych, regionalnych stref dostępności w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Filipinach i Egipcie, z Huawei Cloud skorzysta jeszcze większa rzesza klientów.

Huawei Cloud to wieloletni lider w dziedzinie rozwiązań w chmurze. Dziś portfel produktów rozszerzono o nowe dodatki: Cloud Container Instance (CCI) i Cloud Container Engine (CCE) AutoPilot, kompatybilne z Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) i CCE Turbo. Użytkownicy zyskują możliwość skorzystania z zasobów klastrowych i uzyskania 4000 pakietów oprogramowania, tzw. kontenerów, uaktualnianych co 30 sekund.

Rozwiązanie o nazwie Landing Zone pozwala klientom na odwzorowanie zarządzania architektury IT/chmury w architekturze przedsiębiorstwa. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia skoordynowanie struktury organizacyjnej i rachunków, finansów, tożsamości i dostępu, zasobów, zgodności i audytu, a także usług profesjonalnych. Ponad 40 warunków kontroli ma charakter globalny, a ponad 100 specyficzny dla danej usługi. Rozwiązanie Landing Zone zwiększa efektywność migracji w chmurze o 80%, a wykorzystanie zasobów o 60%.

Technologia jako usługa sprzyjająca innowacjom: Huawei Cloud przyspiesza tempo modernizacji dzięki czterem aplikacjom: CodeArts dedykowanej dla oprogramowania, DataArts dedykowanej dla danych, ModelArts dedykowanej dla SI oraz MetaStudio dedykowanej treściom cyfrowym.

Aplikacje te uwzględniają szereg innowacyjnych usług i funkcjonalności dostępnych w chmurze.

Pierwsza z nich to GaussDB, wiodąca światowa baza danych transakcyjnych typu cloud native oferująca testy efektywności o wiarygodności wyników wyższej o 45%, zerowy akceptowalny poziom utraty danych (ang. RPO) w przypadku krzyżowych klastrów podwójnych oraz certyfikat bezpieczeństwa EAL4+. Dzięki niej przebieg transakcji jest szybszy, bardziej stabilny i rzetelny.

Druga aplikacja, modele Pangu SI, zweryfikowane w odniesieniu do 100 miliardów parametrów, charakteryzują się udokumentowaną efektywnością w ponad 100 zastosowaniach w 10 branżach, między innymi w meteorologii, przemyśle wydobywczym i opiece zdrowotnej.

Ostatnia aplikacja, MetaStudio, wspomaga tworzenie treści i pozwala stworzyć wirtualny model człowieka w zaledwie tydzień, zamiast dwóch miesięcy. Obsługuje 1000 wirtualnych modeli człowieka funkcjonujących w przestrzeni 3D, a opóźnienie czasu reakcji wynosi mniej niż 100 ms.

Doświadczenie jako usługa służąca osiągnięciu powszechnej doskonałości: MacroVerse aPaaS to platforma kluczowych aPaaS, przemysłowych aPaaS oraz pakietów SaaS stworzonych w oparciu na latach doświadczeń Huawei w zakresie rozwiązań cyfrowych. Dwa nowe pakiety kluczowych aPaaS to KooSearch i KooMessage. KooSearch to inteligentny silnik wyszukiwania wyposażony w szereg modeli SI i dostępny w ponad 50 wersjach językowych. KooMessage oferuje interfejsy programowania aplikacji (ang. APIs) pozwalające na zindywidualizowanie i wysłanie komunikatów do 500 milionów urządzeń ponad 300 typów, a także na analizowanie danych użytkownika.

Dzięki nawiązaniu współpracy z partnerami globalnymi Huawei Cloud stworzyło rozwiązanie Global Business Boosting oraz nową sieć partnerską. Rozwiązanie to toruje przedsiębiorstwom drogę do globalizacji, udzielając im wsparcia w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, przyspieszania wdrożeń, inteligentnej lokalizacji oraz obsługi przedsiębiorstwa. Sieć partnerska obejmuje dwie funkcjonalności umożliwiające wymianę technologii i osiągnięć - GoCloud i Grow Cloud.

Sesję Huawei Cloud zakończono uroczystością uruchomienia europejskiego oddziału CNEC. CNEC, globalna społeczność cloud native, popularyzuje rozwiązania cloud native jako służące transformacji cyfrowej. Oddział europejski oferuje najwybitniejszym innowatorom lokalnym wymianę doświadczeń, rozwój oraz zanurzenie się w środowisko cloud native pełniące funkcję katalizatora rozwoju lokalnych gospodarek cyfrowych.

Huawei Cloud wdraża strategię „Wszystko jako usługa" za pośrednictwem platformy Cloud Native 2.0. Innowacje w obszarze usług, technologii i modeli pozwalają na wdrażanie rozwiązań opartych na chmurze w sektorze produkcji, konsumpcji i usług. Huawei Cloud i jego klienci czerpią z możliwości migracji w chmurze i budują nową wartość.

