Huawei Cloud en France : construire un nuage natif pour l'IA afin d'amplifier l'intelligence sur la scène technologique

PARIS, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 PARIS a débuté aujourd'hui, avec le premier Huawei Cloud Summit France. Huawei Cloud construit un cloud natif de l'IA par le biais d'une innovation systématique et d'une refonte des services. À l'avenir, Huawei Cloud continuera à stimuler l'innovation dans les directions « L'IA pour le Cloud » et « Le Cloud pour l'IA », en accélérant la transformation intelligente dans tous les secteurs français.

Jacqueline Shi, présidente des activités marketing mondial et ventes de Huawei Cloud, a prononcé un discours de bienvenue grâce à une présence numérique créée à l'aide de Huawei Cloud MetaStudio. Elle a déclaré : « L'innovation est au cœur de notre réussite, de notre compétitivité et de notre croissance. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la recherche et le dévelopement pour vous offrir les services cloud les plus sûrs et les plus fiables possibles, notamment les services cloud natifs, l'IA et le big data. En Europe, Huawei Cloud a collaboré avec plus de 500 partenaires locaux pour fournir une large gamme de solutions spécifiques à l'industrie et une expertise éprouvée, permettant aux entreprises européennes d'accélérer leur adoption du cloud, de tirer parti des ressources mondiales et de réaliser une croissance fulgurante. »

Dans son discours d'ouverture, William Dong, président de Huawei Cloud Marketing, a souligné l'importance de l'IA dans la construction de douves économiques. À cette fin, Huawei Cloud lance les modèles Pangu pour permettre des mises à niveau intelligentes dans tous les secteurs, avec plus de 400 cas d'utilisation dans 30 secteurs bénéficiant désormais de l'infrastructure cloud native IA de Huawei Cloud qui étend les technologies de pointe et les expériences premium aux clients européens. Sur le plan technologique, Huawei Cloud devrait amplifier l'intelligence.

La stratégie native de Huawei Cloud en matière d'IA a été la pierre angulaire de l'innovation de l'entreprise. Cette stratégie comporte deux volets : L'IA pour le Cloud et le Cloud pour l'IA, marquant des avancées significatives dans les capacités de Huawei Cloud. « L'IA pour le Cloud » signifie l'intégration des modèles de Pangu avec les services en nuage pour la recherche et le développement des produits, la gouvernance des données, la sécurité et l'exploitation et la maintenance afin de les rendre plus intelligents et plus efficaces.

Avec des innovations systémiques complètes, Le « Cloud pour l'IA » couvre les centres de données, les architectures de plateformes cloud et les services d'infrastructure, permettant une préparation efficace et performante des données, la formation, l'inférence et l'application de modèles de base. La base de données distribuée en nuage GaussDB se caractérise par des performances élevées, une grande intelligence et une migration aisée. Huawei Cloud Stack 8.5 propose plus de 120 services cloud déployés localement et 50 solutions spécifiques à l'industrie, construisant ainsi le cloud hybride optimal pour une transformation intelligente.

Lors de ce sommet, Huawei Cloud a officiellement lancé les services cloud Flexus pour les petites et moyennes entreprises (PME) en France. Flexus offre des spécifications flexibles, une vitesse élevée pilotée par l'IA, une vitesse de rafale 6x, une mise à niveau à chaud du calcul et une expérience ultime.

Actuellement, Huawei Cloud compte plus de 500 clients, partenaires et développeurs en France. Song Wanying, président de Huawei Cloud France, a partagé des idées sur la façon de favoriser la croissance des entreprises grâce à l'innovation dans le nuage et a présenté de nouvelles solutions dans les domaines des médias et du divertissement, du commerce électronique et de la vente au détail pour le marché français, favorisant ainsi les initiatives intelligentes.

Huawei Cloud a mis à niveau les services médias dans le cadre d'une approche 3E : efficacité, expérience et évolution. Par exemple, AIGC pour les humains virtuels peut réduire considérablement le temps nécessaire à la production de courtes vidéos, qui passe de plusieurs jours à quelques minutes seulement. En termes d'expérience, Huawei Cloud s'appuie sur son protocole RTP auto-développé pour réduire la latence à 500 ms et le gel des images à 10 %. Pour l'évolution du modèle d'entreprise, Huawei Cloud offre la technologie de l'homme virtuel pour faciliter une production vidéo efficace, conduisant à de nouvelles opportunités commerciales et à la croissance.

Dans le domaine de la vente au détail et du commerce électronique, Huawei Cloud a développé le modèle B.R.A.N.D. pour aider les détaillants à stimuler l'innovation et la croissance. Grâce à des services professionnels, des opérations déterministes, des solutions de sécurité et de fiabilité et 16 sous-scénarios, B.R.A.N.D. permet aux détaillants de mettre en place des systèmes commerciaux agiles, efficaces et sûrs.

En termes d'expansion de l'écosystème, Huawei Cloud s'est associé à Station F, le plus grand incubateur de startups au monde, pour lancer un programme d'incubation sur le thème de la durabilité. Ce programme vise à fournir un soutien complet aux startups, notamment des ressources en nuage, des opportunités d'investissement et des espaces de bureaux dédiés. En outre, Huawei Cloud et 20 partenaires de l'écosystème ont dévoilé le programme d'innovation des partenaires industriels lors du sommet.

Cet événement de deux jours propose un programme chargé, notamment le forum des partenaires et la table ronde du Cloud Native Elite Club (CNEC). À l'occasion du salon HUAWEI CONNECT Europe de cette année, le CNEC est revenu en Europe et a invité ses premiers membres à rejoindre cette communauté technique créée pour les pionniers européens de la technologie.

