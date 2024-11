Společnost Huawei Cloud ve Francii: Budování cloudu s nativní podporou umělé inteligence pro zvýšení úrovně inteligentních služeb na technologické scéně

PAŘÍŽ, 15. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Dnes byla v Paříži zahájena akce HUAWEI CONNECT 2024, jejíž součástí je také první francouzský Huawei Cloud Summit. Společnost Huawei Cloud buduje prostřednictvím systematických inovací a přetváření podoby cloudových služeb s nativní podporou umělé inteligence. Společnost Huawei Cloud bude i nadále podporovat inovace v oblasti „AI for Cloud" (Umělá inteligence pro cloud) i „Cloud for AI" (Cloud pro umělou inteligenci) a urychlovat tak ve Francii inteligentní transformaci v mnoha různých odvětvích.

Jacqueline Shi, prezidentka globálního marketingu a obchodních služeb společnosti Huawei Cloud, přednesla uvítací projev ve formě digitální prezentace, vytvořené pomocí nástroje Huawei Cloud MetaStudio. Ve svém projevu mimo jiné konstatovala: „Inovace jsou základem našeho úspěchu, konkurenceschopnosti i růstu. Intenzivně proto investujeme do výzkumu a vývoje, abychom mohli nabídnout co nejbezpečnější a nejspolehlivější cloudové služby, včetně služeb v oblasti nativního cloudu, umělé inteligence a velkých dat. V Evropě Huawei Cloud spolupracuje s více než 500 místními partnery, kteří nabízejí širokou škálu oborově specifických řešení a osvědčených odborných znalostí. To evropským podnikům umožňuje urychlit zavádění cloudových řešení, využívat globální zdroje a dosáhnout prudkého růstu."

William Dong, prezident společnosti Huawei Cloud pro marketing, ve svém projevu zdůraznil význam umělé inteligence pro zajištění ekonomického náskoku před konkurencí. Za tímto účelem uvádí společnost Huawei Cloud na trh modely Pangu, které umožňují inteligentní modernizace napříč odvětvími. Cloudová infrastruktura Huawei Cloud s umělou inteligencí, která evropským zákazníkům nabízí špičkové technologie a nadstandardní možnosti, je nyní využívána ve více než 400 aplikacích v celkem 30 odvětvích. Na technologické scéně se pak společnost Huawei Cloud chystá posílit využití získaných dat.

Strategie společnosti Huawei Cloud založená na umělé inteligenci je základním kamenem inovací, které tato společnost nabízí. Jedná se o strategii s dvěma hlavními body: AI for Cloud a Cloud for AI, které představují pro možnosti Huawei Cloud zásadní pokrok. „AI for Cloud" (Umělá inteligence pro cloud) znamená integraci modelů Pangu s cloudovými službami pro potřeby výzkumu a vývoje produktů, správy dat, zabezpečení a provozu a údržby, aby mohly být inteligentnější a efektivnější.

„Cloud for AI" (Cloud pro umělou inteligenci) pak se svými kompletními systémovými inovacemi zahrnuje datová centra, architektury cloudových platforem a infrastrukturní služby, které umožňují efektivní a vysoce výkonnou přípravu dat, učení, odvozování a aplikaci základních modelů. Distribuovaná cloudová databáze GaussDB se vyznačuje vysokým výkonem, vysokou úrovní inteligence a snadnou migrací. Huawei Cloud Stack 8.5 pak nabízí více než 120 lokálně nasazených cloudových služeb a 50 oborových řešení a představuje tak optimální hybridní cloud pro inteligentní transformaci.

Společnost Huawei Cloud na tomto summitu také oficiálně představila cloudové služby Flexus pro malé a střední podniky (MSP) ve Francii. Cloudové služby Flexus se vyznačují flexibilními specifikacemi, vysokou rychlostí řízenou umělou inteligencí, 6x burst možnostmi, rychlým upgradem výpočetní techniky přímo za provozu a výjimečným uživatelským zážitkem.

Společnost Huawei Cloud v současné době ve Francii spolupracuje s více než 500 zákazníky, partnery a vývojáři. Song Wanyingová, prezidentka Huawei Cloud France, se podělila o poznatky v oblasti podpory růstu podnikání prostřednictvím cloudových inovací a představila pro francouzský trh nová řešení pro média a zábavu, elektronický obchod a maloobchod, která dále rozvíjejí inteligentní iniciativy.

Společnost Huawei Cloud modernizovala mediální služby v souladu se strategií 3E: efficiency, experience, evolution (efektivita, zkušenosti a vývoj). Například služba AIGC pro vytváření virtuálních osobností dokáže výrazně zkrátit dobu potřebnou pro výrobu krátkého videa z několika dnů na pouhé minuty. Co se týče zkušeností, využívá společnost Huawei Cloud vlastní protokol RTP, který minimalizuje latenci na 500 ms a snižuje úroveň frame freezing na 10 %. Po stránce rozvoje obchodních modelů nabízí Huawei Cloud technologii tvorby virtuálních osobností, která usnadňuje efektivní produkci videa a otevírá tak nové možnosti pro obchodní příležitosti a růst.

V oblasti maloobchodu a elektronického obchodování vyvinula společnost Huawei Cloud model B.R.A.N.D., který pomáhá maloobchodníkům při podpoře inovací a růstu. Prostřednictvím profesionálních služeb, deterministického provozu, zabezpečení, spolehlivosti a 16 dílčích řešení umožňuje model B.R.A.N.D. maloobchodním prodejcům vytvářet agilní, efektivní a bezpečné obchodní systémy.

Pokud jde o rozšíření ekosystému, navázala společnost Huawei Cloud spolupráci s největším světovým podporovatelem startupů, společností Station F, aby společně zahájily program zaměřený na udržitelnost. Cílem tohoto programu je poskytovat komplexní podporu začínajícím podnikům, včetně zajišťování cloudových zdrojů, investičních příležitostí a vlastních kancelářských prostor. Kromě toho společnost Huawei Cloud ve spolupráci se svými 20 partnery z tohoto ekosystému představily na summitu program Industry Partner Innovation.

Celá dvoudenní akce se může pochlubit skutečně nabitým programem, včetně partnerského fóra a kulatého stolu Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC se prostřednictvím letošní akce HUAWEI CONNECT vrací do Evropy, kde své první členy vybízí k tomu, aby se připojili k této technické komunitě, vytvořené speciálně se zaměřením na evropské technologické průkopníky.

