Huawei Cloud we Francji: Tworzenie natywnej technologii chmurowej opartej na sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia potencjału inteligentnych rozwiązań na arenie technologicznej

PARYŻ, 15 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Dziś rozpoczęło się wydarzenie pod nazwą HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, w ramach którego odbył się pierwszy szczyt Huawei Cloud we Francji. Huawei Cloud tworzy natywną technologię chmurową opartą na sztucznej inteligencji poprzez systematyczne innowacje i przekształcanie usług. W przyszłości Huawei Cloud będzie nadal napędzać innowacje zarówno w kierunku „AI for Cloud" (sztuczna inteligencja dla technologii chmurowej), jak i „Cloud for AI" (technologia chmurowa dla sztucznej inteligencji), przyspieszając inteligentną transformację w różnych branżach we Francji.

Jacqueline Shi, prezes ds. globalnego marketingu i usług sprzedażowych Huawei Cloud, wygłosiła mowę powitalną za pośrednictwem cyfrowego rozwiązania Huawei Cloud MetaStudio. „Innowacja jest sercem naszego sukcesu, konkurencyjności i wzrostu. Z tego względu realizujemy znaczne inwestycje w badania i rozwój, aby zapewnić możliwie najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne usługi w chmurze, w tym natywną technologię chmurową, sztuczną inteligencję i usługi z zakresu Big Data. W Europie Huawei Cloud współpracuje z ponad 500 lokalnymi partnerami, aby dostarczać szeroką gamę rozwiązań branżowych i sprawdzoną wiedzę specjalistyczną, umożliwiając europejskim firmom przyspieszenie wdrażania technologii chmurowej, wykorzystanie globalnych zasobów i osiągnięcie skokowego wzrostu" - powiedziała Shi.

W swoim przemówieniu William Dong, prezes Huawei Cloud Marketing, podkreślił znaczenie sztucznej inteligencji w budowaniu fos ekonomicznych. W tym celu Huawei Cloud uruchamia modele Pangu, aby umożliwić inteligentne ulepszenia w różnych branżach, a w ponad 400 przypadkach użycia w 30 branżach korzysta się obecnie z natywnej infrastruktury chmurowej Huawei Cloud opartej na sztucznej inteligencji, która zapewnia europejskim klientom dostęp do najnowocześniejszych technologii i najwyższej jakości doświadczeń. Huawei Cloud dąży do wzmocnienia potencjału inteligentnych rozwiązań na arenie technologicznej.

Natywna strategia Huawei Cloud oparta na sztucznej inteligencji jest dla firmy kamieniem węgielnym innowacji. Strategia ta przebiega w dwóch kierunkach, tj. sztuczna inteligencja dla technologii chmurowej i technologia chmurowa dla sztucznej inteligencji, co odzwierciedla znaczący postęp w możliwościach Huawei Cloud. „AI for Cloud" oznacza integrację modeli Pangu z usługami w chmurze w zakresie badań i rozwoju produktów, zarządzania danymi, bezpieczeństwa oraz obsługi i utrzymania, aby sprawić, że będą one w większym stopniu oparte na inteligentnych rozwiązaniach i skuteczniejsze.

Dzięki kompleksowym innowacjom systemowym „Cloud for AI" obejmuje centra danych, architekturę platform chmurowych i usługi infrastrukturalne, umożliwiając wydajne i efektywne opracowywanie danych, szkolenia, wnioskowanie i stosowanie modeli bazowych. Rozproszona baza danych w chmurze GaussDB charakteryzuje się wysoką wydajnością, wysokim stopniem inteligencji i łatwą migracją. Huawei Cloud Stack 8.5 zapewnia ponad 120 lokalnie wdrożonych usług w chmurze i 50 rozwiązań branżowych, tworząc optymalną chmurę hybrydową do inteligentnej transformacji.

Podczas szczytu firma Huawei Cloud oficjalnie udostępniła usługi chmurowe Flexus dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we Francji. Flexus oferuje elastyczne specyfikacje, dużą prędkość transferu opartą na sztucznej inteligencji, 6-krotny wzrost prędkości, efektywną aktualizację obliczeń i najwyższej jakości doświadczenia użytkowników.

Obecnie Huawei Cloud ma we Francji ponad 500 klientów, partnerów i twórców oprogramowania. Song Wanying, prezes Huawei Cloud France, podzielił się spostrzeżeniami na temat wspierania rozwoju biznesu poprzez innowacje technologii chmurowej i wprowadził nowe rozwiązania w zakresie mediów i rozrywki, handlu elektronicznego i handlu detalicznego na rynek francuski, wspierając inteligentne inicjatywy.

Firma Huawei Cloud zmodernizowała usługi medialne zgodnie z podejściem 3E: wydajność (efficiency), doświadczenie (experience) i ewolucja (evolution). Dla przykładu, AIGC dla „wirtualnych ludzi" może znacznie skrócić czas potrzebny do zrealizowania krótkiej produkcji nagrania wideo z kilku dni do zaledwie kilku minut. Jeśli chodzi o doświadczenia użytkowników, Huawei Cloud wykorzystuje samodzielnie opracowany protokół RTP, aby zminimalizować opóźnienia do 500 ms i obniżyć wskaźnik zamrażania klatek do 10%. W celu ewolucji modelu biznesowego Huawei Cloud oferuje technologię „wirtualnych ludzi", aby ułatwić wydajną realizację nagrań wideo, otwierając nowe możliwości biznesowe i możliwości w zakresie rozwoju.

W handlu detalicznym i e-commerce firma Huawei Cloud opracowała model B.R.A.N.D., aby pomóc sprzedawcom detalicznym w stymulowaniu innowacji i rozwoju. Dzięki profesjonalnym usługom, deterministycznym operacjom, bezpieczeństwu, niezawodności i 16 szczegółowym scenariuszom, B.R.A.N.D. umożliwia sprzedawcom detalicznym tworzenie elastycznych, wydajnych i bezpiecznych systemów biznesowych.

Jeśli chodzi o ekspansję ekosystemu, firma Huawei Cloud nawiązała współpracę ze Station F, największym na świecie inkubatorem startupów, w celu uruchomienia programu inkubacji o tematyce zrównoważonego rozwoju. Program ten ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla startupów, w tym zasobów chmurowych, możliwości inwestycyjnych i dedykowanych przestrzeni biurowych. Ponadto Huawei Cloud i 20 partnerów ekosystemu zaprezentowało na szczycie program innowacji partnerów w branży („Industry Partner Innovation Program").

To dwudniowe wydarzenie obejmuje bogaty program, w tym forum dla partnerów i okrągły stół Cloud Native Elite Club (CNEC). Podczas tegorocznego wydarzenia HUAWEI CONNECT Europe CNEC powraca do Europy i zaprasza swoich pierwszych członków do przyłączenia się do społeczności ustanowionej z myślą o europejskich pionierach technologii.

