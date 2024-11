Huawei Cloud in Frankreich: Aufbau einer KI-nativen Cloud zur Verstärkung der Intelligenz auf der technischen Bühne

PARIS, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Gipfel HUAWEI CONNECT 2024 PARIS hat heute mit dem ersten Huawei Cloud Summit France begonnen. Huawei Cloud baut eine KI-native Cloud durch systematische Innovation und Service-Umgestaltung auf. Auch in Zukunft wird Huawei Cloud die Innovation in den beiden Richtungen „KI für die Cloud" und „Cloud für die KI" vorantreiben und die intelligente Transformation in allen Branchen in Frankreich beschleunigen.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service William Dong, President of Huawei Cloud Marketing Song Wanying, President of Huawei Cloud France

Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, hielt eine Begrüßungsrede in ihrer mit Huawei Cloud MetaStudio erstellten digitalen Präsenz. Sie erklärte: „Innovation ist das Herzstück unseres Erfolgs, unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Wachstums. Deshalb investieren wir stark in Forschung und Entwicklung, um Ihnen die sichersten und zuverlässigsten Cloud-Services zu bieten, einschließlich Cloud-nativer Lösungen, AI und Big Data. In Europa hat Huawei Cloud mit über 500 lokalen Partnern zusammengearbeitet, um ein breites Spektrum an branchenspezifischen Lösungen und bewährtem Fachwissen bereitzustellen, das es europäischen Unternehmen ermöglicht, ihre Cloud-Einführung zu beschleunigen, globale Ressourcen zu nutzen und ein sprunghaftes Wachstum zu erzielen."

In seiner Grundsatzrede hob William Dong, President von Huawei Cloud Marketing, die Bedeutung der KI für die langfristige Sicherung von Wettbewerbsvorteilen und Rentabilität von Unternehmen. Zu diesem Zweck bringt Huawei Cloud Pangu-Modelle auf den Markt, um intelligente Upgrades in allen Branchen zu ermöglichen. Mehr als 400 Anwendungsfälle in 30 Branchen profitieren jetzt von der KI-nativen Cloud-Infrastruktur von Huawei Cloud, die europäischen Kunden modernste Technologien und erstklassige Erfahrungen bietet. Auf der technischen Bühne wird die Huawei Cloud die Intelligenz verstärken.

Die KI-native Strategie von Huawei Cloud ist ein Eckpfeiler der Innovation des Unternehmens. Diese Strategie verfolgt zwei Ziele: KI für die Cloud und Cloud für die KI, wodurch die Fähigkeiten der Huawei Cloud erheblich verbessert werden. „KI für die Cloud" bedeutet, dass Pangu-Modelle in Cloud-Dienste für Produktforschung und -entwicklung, Datenverwaltung, Sicherheit und Betrieb integriert werden, um sie intelligenter und effizienter zu machen.

Mit umfassenden systemischen Innovationen umfasst „Cloud für die KI" Rechenzentren, Cloud-Plattform-Architekturen und Infrastrukturdienste, die eine effiziente und leistungsstarke Datenaufbereitung, Training, Inferenz und Anwendung von Basismodellen ermöglichen. Die verteilte Cloud-Datenbank GaussDB zeichnet sich durch hohe Leistung, hohe Intelligenz und einfache Migration aus. Huawei Cloud Stack 8.5 bietet mehr als 120 lokal bereitgestellte Cloud-Services und 50 branchenspezifische Lösungen, die die optimale Hybrid-Cloud für eine intelligente Transformation bilden.

Auf diesem Gipfel stellte Huawei Cloud offiziell die Flexus-Cloud-Services für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Frankreich vor. Flexus bietet flexible Spezifikationen, hohe KI-gesteuerte Geschwindigkeit, 6-fache Burst-Geschwindigkeit, Compute-Hot-Upgrades und eine ultimative Erfahrung.

Zurzeit hat Huawei Cloud mehr als 500 Kunden, Partner und Entwickler in Frankreich. Song Wanying, President von Huawei Cloud France, gab Einblicke in die Förderung des Geschäftswachstums durch Cloud-Innovationen und stellte neue Lösungen für Medien und Unterhaltung, E-Commerce und Einzelhandel für den französischen Markt vor, die intelligente Initiativen fördern.

Huawei Cloud hat die Mediendienste in einem 3E-Ansatz verbessert: Effizienz, Erfahrung und Entwicklung. So kann beispielsweise AIGC für virtuelle Menschen die für die Produktion kurzer Videos benötigte Zeit von Tagen auf wenige Minuten reduzieren. Huawei Cloud nutzt das intern selbst entwickelte RTP-Protokoll, um die Latenzzeit auf 500 ms und das Einfrieren von Frames auf 10 % zu reduzieren. Für die Entwicklung von Geschäftsmodellen bietet Huawei Cloud eine virtuelle menschliche Technologie, die eine effiziente Videoproduktion ermöglicht und zu neuen Geschäftsmöglichkeiten und Wachstum führt.

Für den Einzelhandel und E-Commerce hat Huawei Cloud das B.R.A.N.D.-Modell entwickelt, um Einzelhändler bei der Förderung von Innovation und Wachstum zu unterstützen. Durch professionelle Dienstleistungen, deterministischen Betrieb, Sicherheit, Zuverlässigkeit und 16 Unterszenario-Lösungen ermöglicht B.R.A.N.D. Einzelhändlern den Aufbau flexibler, effizienter und sicherer Geschäftssysteme.

Was die Erweiterung des Ökosystems betrifft, so ist Huawei Cloud eine Partnerschaft mit Station F eingegangen, dem weltweit größten Start-up-Inkubator, um ein Inkubationsprogramm zum Thema Nachhaltigkeit zu starten. Dieses Programm zielt darauf ab, umfassende Unterstützung für Start-ups zu bieten, einschließlich Cloud-Ressourcen, Investitionsmöglichkeiten und spezielle Bürobereiche. Darüber hinaus haben Huawei Cloud und 20 Ökosystempartner auf dem Gipfel das Industry Partner Innovation Program vorgestellt.

Die zweitägige Veranstaltung bietet ein vollgepacktes Programm, darunter das Partnerforum und den Cloud Native Elite Club (CNEC) Roundtable. Auf dem diesjährigen HUAWEI CONNECT Europe-Gipfel kehrte der CNEC nach Europa zurück und lud seine ersten Mitglieder ein, sich dieser technischen Gemeinschaft anzuschließen, die für europäische Technologiepioniere geschaffen wurde.

