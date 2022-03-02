Huawei CloudFabric 3.0 -- лучшая среди сетей дата-центров с автономным управлением L3.5

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Huawei

Mar 02, 2022, 09:57 ET

Tolly Group: Huawei CloudFabric 3.0 оказывается лучшей среди сетей дата-центров с автономным управлением уровня L3.5 

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2022 компания Tolly Group — один из мировых поставщиков услуг по тестированию, сторонней валидации и сертификации — опубликовала отчет о результатах сравнительных испытаний сетевого решения Huawei CloudFabric 3.0 для гиперконвергированной сети дата-центров и традиционной SDN-сети. Согласно отчету, решение Huawei CloudFabric 3.0 получило 3,51 балла, что значительно превышает 2,8 балла, набранные для традиционного решения на основе сети дата-центров SDN, и является единственным для дата-центров с автономным управлением уровня L3.5 из всех решений, когда-либо верифицированных Tolly.

Tolly's comparison test result on data center autonomous driving network solutions
Tolly's comparison test result on data center autonomous driving network solutions
Definition of data center autonomous driving network levels
Definition of data center autonomous driving network levels
Tolly's comparison test result on data center autonomous driving network solutions Definition of data center autonomous driving network levels

В результате цифровой трансформации резко возрастает сложность сетей дата-центров; клаудификация и новые приложения непрерывно меняются и предъявляют все более высокие требования к сетям, а масштаб сетей значительно возрастает при увеличении числа сетевых устройств от многочисленных поставщиков.

Для решения этих проблем Huawei выдвигает свою концепцию сетей с автономным управлением, позволяющую справляться с возрастанием их сложности в результате внедрения технологических инноваций, а также реализовывать автоматизированные процессы эксплуатации и технического обслуживания сетей по аналогии с автономными транспортными средствами. Сети с автономным управлением подразделяются на уровни от L0 до L5. Каждый уровень имеет различные ключевые возможности и функции, охватывающие весь жизненный цикл от планирования и строительства сетей до их технического обслуживания и оптимизации.

Согласно индексной системе оценки для сетей дата-центров с автономным управлением компания Tolly провела свыше 150 индексных тестов, охватывающих 39 подкатегорий в шести категориях (планирование и проектирование, развертывание и обеспечение, предоставление услуг, мониторинг и устранение неисправностей, изменение сети и установка параметров) на всех четырех этапах (День 0, День 1, День 2 и День N) жизненного цикла дата-центра. Решение Huawei CloudFabric 3.0, получившее 3,51 балла, является единственным сетевым решением для дата-центров, когда-либо оценивавшемся компанией Tolly как соответствующее уровню автономного управления L3.5.

Основатель и глава компании Tolly Group Кевин Толли (Kevin Tolly) заявил следующее: «Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 имеет значительные преимущества в таких аспектах, как управление разнородными устройствами, моделирование и верификация, унифицированная многооблачная оркестровка, оценка работоспособности сети и прогнозирование рисков».

На фоне ускоренной цифровой трансформации предприятий сети дата-центров эволюционируют от однооблачных и одноцентровых до внутригородских типа «активный-активный» с возможностью удаленного аварийного восстановления, а также многооблачных или гибридных облачных сред. На этом фоне стали более заметными такие проблемы, как комплексное управление сетями от нескольких поставщиков, сложные многооблачные взаимосвязи и чрезвычайно сложные крупномасштабные процедуры эксплуатации и технического обслуживания.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 повышает уровень сетей с одним облаком, одним дата-центром и одним поставщиком до многооблачных и многоцентровых сетей с несколькими поставщиками, автоматизированных на всем протяжении жизненного цикла и имеющих общесетевое интеллектуальное управление. Кроме того, за счет эффективного использования таких инновационных технологий, как AOC 3.0, цифровые двойники и граф знаний, Huawei CloudFabric 3.0 обеспечивает управление разнородными сетями, предоставление межоблачных сервисов за считанные секунды, моделирование и проверку, а также поиск и локализацию отказов между приложениями и сетями в считанные минуты на всех стадиях. Это решение обеспечивает возможность быстрого обновления сервисов и их предоставления в режиме реального времени.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 получила одобрение в масштабах всей отрасли за свои различные преимущества в плане технологических инноваций и широко используется в таких отраслях, как финансы, государственное управление, крупные предприятия и перевозки. Она ускоряет процесс цифровой трансформации предприятий и помогает клиентам добиваться успехов в бизнесе.

Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. Для получения более подробной информации о цифровой информации отраслей посетите: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756940/Tolly_comparison_test_result.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756941/Definition_data_center.jpg 

SOURCE Huawei

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