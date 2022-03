Huawei CloudFabric 3.0 -- лучшая среди сетей дата-центров с автономным управлением L3.5

Для решения этих проблем Huawei выдвигает свою концепцию сетей с автономным управлением, позволяющую справляться с возрастанием их сложности в результате внедрения технологических инноваций, а также реализовывать автоматизированные процессы эксплуатации и технического обслуживания сетей по аналогии с автономными транспортными средствами. Сети с автономным управлением подразделяются на уровни от L0 до L5. Каждый уровень имеет различные ключевые возможности и функции, охватывающие весь жизненный цикл от планирования и строительства сетей до их технического обслуживания и оптимизации.

Согласно индексной системе оценки для сетей дата-центров с автономным управлением компания Tolly провела свыше 150 индексных тестов, охватывающих 39 подкатегорий в шести категориях (планирование и проектирование, развертывание и обеспечение, предоставление услуг, мониторинг и устранение неисправностей, изменение сети и установка параметров) на всех четырех этапах (День 0, День 1, День 2 и День N) жизненного цикла дата-центра. Решение Huawei CloudFabric 3.0, получившее 3,51 балла, является единственным сетевым решением для дата-центров, когда-либо оценивавшемся компанией Tolly как соответствующее уровню автономного управления L3.5.

Основатель и глава компании Tolly Group Кевин Толли (Kevin Tolly) заявил следующее: «Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 имеет значительные преимущества в таких аспектах, как управление разнородными устройствами, моделирование и верификация, унифицированная многооблачная оркестровка, оценка работоспособности сети и прогнозирование рисков».

На фоне ускоренной цифровой трансформации предприятий сети дата-центров эволюционируют от однооблачных и одноцентровых до внутригородских типа «активный-активный» с возможностью удаленного аварийного восстановления, а также многооблачных или гибридных облачных сред. На этом фоне стали более заметными такие проблемы, как комплексное управление сетями от нескольких поставщиков, сложные многооблачные взаимосвязи и чрезвычайно сложные крупномасштабные процедуры эксплуатации и технического обслуживания.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 повышает уровень сетей с одним облаком, одним дата-центром и одним поставщиком до многооблачных и многоцентровых сетей с несколькими поставщиками, автоматизированных на всем протяжении жизненного цикла и имеющих общесетевое интеллектуальное управление. Кроме того, за счет эффективного использования таких инновационных технологий, как AOC 3.0, цифровые двойники и граф знаний, Huawei CloudFabric 3.0 обеспечивает управление разнородными сетями, предоставление межоблачных сервисов за считанные секунды, моделирование и проверку, а также поиск и локализацию отказов между приложениями и сетями в считанные минуты на всех стадиях. Это решение обеспечивает возможность быстрого обновления сервисов и их предоставления в режиме реального времени.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 получила одобрение в масштабах всей отрасли за свои различные преимущества в плане технологических инноваций и широко используется в таких отраслях, как финансы, государственное управление, крупные предприятия и перевозки. Она ускоряет процесс цифровой трансформации предприятий и помогает клиентам добиваться успехов в бизнесе.

Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. Для получения более подробной информации о цифровой информации отраслей посетите: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756940/Tolly_comparison_test_result.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756941/Definition_data_center.jpg

SOURCE Huawei