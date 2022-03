Tolly Group: Huawei CloudFabric 3.0 plasuje się na szczycie w L3.5 - sieci autonomicznych centrów danych

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Huawei przedstawia swoją wizję sieci autonomicznej, która pozwoli sprostać zwiększonej złożoności sieci wynikającej z innowacji technologicznych, a także zrealizować zautomatyzowaną obsługę i utrzymanie sieci (O&M), podobnie jak w przypadku pojazdów autonomicznych. Sieci autonomiczne zostały podzielone na poziomy od L0 do L5. Każdy poziom charakteryzuje się innymi kluczowymi możliwościami i cechami, obejmującymi cały cykl życia od planowania i budowy sieci do jej utrzymania i optymalizacji.

Zgodnie z systemem oceny indeksów dla sieci autonomicznych centrów danych grupa Tolly przeprowadziła ponad 150 badań indeksowych obejmujących 39 podkategorii w sześciu kategoriach (planowanie i projektowanie, wdrażanie i udostępnianie, udostępnianie usług, monitorowanie i rozwiązywanie problemów, zmiana sieci i dostosowanie parametrów) w czterech fazach (Dzień 0, Dzień 1, Dzień 2 i Dzień N) cyklu życia centrum danych. Huawei CloudFabric 3.0 uzyskał ocenę 3,51 punktów i jest jedynym rozwiązaniem sieciowym dla centrów danych, które Tolly oceniła do tej pory w celu wdrożenia autonomicznych centrów danych L3.5.

Kevin Tolly, założyciel i dyrektor generalny Tolly Group, powiedział: „Technologia Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution charakteryzuje się znacznymi zaletami w aspektach zarządzania urządzeniami heterogenicznymi, symulacji i weryfikacji, zunifikowanej orkiestracji wielu chmur, oceny stanu sieci i przewidywania ryzyka".

W obliczu przyspieszonej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw sieci centrów danych ewoluują od pojedynczej chmury i pojedynczego DC do wewnątrzmiejskich systemów active-active, zdalnego odzyskiwania danych po awarii, a także do wielu chmur lub chmur hybrydowych. Na tym tle coraz bardziej zauważalne stają się takie kwestie, jak złożone zarządzanie wieloma dostawcami, utrudnione połączenie między wieloma chmurami oraz niezwykle skomplikowane obsługa i utrzymanie na szeroką skalę.

Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution modernizuje sieci pojedynczych chmur, pojedynczych centrów obliczeniowych i pojedynczych producentów do sieci wielu chmur, wielu centrów obliczeniowych i wielu producentów, z pełną automatyzacją cyklu życia i inteligentnym zarządzaniem w całej sieci. Ponadto wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak AOC 3.0, cyfrowy bliźniak i graf wiedzy, Huawei CloudFabric 3.0 wdraża zarządzanie sieciami heterogenicznymi, świadczenie usług pomiędzy chmurami w ciągu kilku sekund oraz symulację i weryfikację, a także lokalizację błędów pomiędzy aplikacjami i sieciami w ciągu kilku minut w sposób kompleksowy. Rozwiązanie to ułatwia dynamiczne innowacje w zakresie usług i umożliwia świadczenie usług w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution zdobyło uznanie w branży z uwagi na swoje zróżnicowane zalety w zakresie innowacji technologicznych i jest szeroko stosowane w takich branżach jak finanse, administracja rządowa, największe przedsiębiorstwa i operatorzy. Przyspiesza cyfrową transformację firm i pomaga klientom osiągnąć sukces biznesowy.

Targi MWC Barcelona 2022 trwają od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Stoisko wystawowe Huawei Enterprise znajduje się pod numerem 1H50 w hali 1 Fira Gran Via. Więcej informacji na temat cyfrowej transformacji przemysłu można znaleźć na stronie: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

