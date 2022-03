Tolly Group : Huawei CloudFabric 3.0 arrive en tête des réseaux de conduite autonome des centres de données L3.5

La transformation numérique se traduit par des réseaux de centres de données exponentiellement plus complexes ; la cloudification et les nouvelles applications sont en constante évolution et sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis des réseaux ; et l'échelle du réseau augmente considérablement, avec un grand nombre de périphériques réseaux multifournisseurs.

Pour relever ces défis, Huawei met en avant sa vision des réseaux de conduite autonome pour faire face à la complexité accrue du réseau résultant des innovations technologiques, ainsi que pour réaliser un système d'exploitation et de maintenance automatisé similaire aux véhicules autonomes. Les réseaux de conduite autonome sont classés en niveaux L0 à L5. Chaque niveau a des capacités et des fonctionnalités clés différentes, couvrant l'ensemble du cycle de vie, de la planification et de la construction du réseau à la maintenance et à l'optimisation.

Selon le système d'évaluation d'index pour les réseaux de conduite autonome de centres de données, Tolly a effectué plus de 150 tests d'index couvrant 39 sous-catégories dans six catégories (planification et conception, déploiement et provisionnement, provisionnement de services, surveillance et dépannage, changement de réseau et ajustement des paramètres) au cours des quatre phases (jour 0, jour 1, jour 2 et jour N) du cycle de vie du centre de données. Huawei CloudFabric 3.0 a reçu un score de 3,51 points et est la seule solution de réseau de centre de données que Tolly ait jamais évaluée pour mettre en œuvre la conduite autonome L3.5.

Kevin Tolly, fondateur et PDG de Tolly Group, a déclaré : « La solution de réseau de centre de données hyperconvergé Huawei CloudFabric 3.0 présente des avantages significatifs dans les aspects de la gestion, de la simulation et de la vérification des périphériques hétérogènes, de l'orchestration multi-cloud unifiée, de l'évaluation de l'état du réseau et de la prédiction des risques. »

Dans un contexte de transformation numérique accélérée des entreprises, les réseaux de centres de données évoluent d'un cloud unique et d'un seul centre de données à une reprise après sinistre actif-actif intra-urbain, à distance et à des clouds multi-clouds ou hybrides. Dans ce contexte, des problèmes tels que la gestion multi-fournisseurs complexe, l'interconnexion multi-cloud difficile et l'exploitation et la maintenance à grande échelle extrêmement complexe sont devenus plus notables.

La solution réseau de centre de données hyperconvergé Huawei CloudFabric 3.0 met à niveau les réseaux à cloud unique, à seul contrôleur de domaine et à fournisseur unique vers des réseaux multi-cloud, multi-centre de données et multi-fournisseurs dotés d'une automatisation du cycle de vie complet et d'une gestion intelligente à l'échelle du réseau. De plus, en tirant parti de technologies innovantes telles que l'AOC 3.0, le jumeau numérique et le graphe de connaissances, Huawei CloudFabric 3.0 met en œuvre une gestion de réseau hétérogène, un provisionnement de services inter-cloud en quelques secondes, et la simulation et la vérification, ainsi que la localisation des pannes entre les applications et les réseaux en quelques minutes de bout en bout. Cette solution facilite l'innovation de service agile et permet le provisionnement de services en temps réel.

La solution de réseau de centre de données hyperconvergé Huawei CloudFabric 3.0 a remporté des éloges à l'échelle de l'industrie pour ses avantages différenciés en matière d'innovations technologiques et a été largement utilisée dans des secteurs tels que la finance, le gouvernement, les grandes entreprises et les opérateurs. Elle accélère la transformation numérique des entreprises et aide les clients à réussir leur entreprise.

