Huawei dá início à Cúpula Global de Analistas de 2023: Prosperando juntos para um futuro digital

SHENZHEN, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei iniciou sua 20ª Global Analyst Summit (HAS) anual hoje em Shenzhen. A cúpula contou com a presença de mais de 1.000 analistas do setor, analistas financeiros, líderes de opinião e representantes da mídia de todo o mundo, que se reuniram para discutir o status da indústria de TIC, incluindo estratégias de desenvolvimento, roteiros para transformação digital e futuras tendências da indústria.

Sabrina Meng, Vice-presidenta, Presidenta Rotativa e CFO da Huawei, abriu com uma palestra. "A digitalização é um oceano azul para toda a indústria", disse ela. "A Huawei continuará investindo em domínios como conectividade, computação, armazenamento e nuvem."

"Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes uma infraestrutura digital que tenha a arquitetura mais simples possível com a mais alta qualidade possível - que ofereça a melhor experiência possível com os custos mais baixos possíveis. Nosso objetivo é ajudar as organizações a se tornarem digitais em quatro estágios: digitalização de operações, construção de plataformas digitais, habilitação de inteligência baseada em plataforma e uso da inteligência. O TIME está pronto para prosperar juntos neste novo e empolgante futuro digital".

Meng passou a compartilhar três principais conclusões dos quase 10 anos de experiência em transformação digital da Huawei. "Primeiro, a estratégia é essencial. Em sua essência, a transformação digital é sobre planejamento estratégico e escolhas estratégicas. Qualquer transformação digital bem-sucedida deve ser impulsionada pela estratégia, não pela tecnologia."

"Em segundo lugar, os dados são a base", continuou ela. "Os dados só criam valor quando fluem em uma organização, portanto, a governança metódica de dados é fundamental. A integração de dados em diferentes dimensões criará um valor ainda maior".

"Terceiro, inteligência é o destino. Os dados estão redefinindo a produtividade. Digitalizar operações e construir plataformas digitais ajuda a limpar, visualizar e agregar dados, estabelecendo as bases para a transformação digital. Colocar inteligência em uso torna os dados sob demanda, mais fáceis de entender e acionáveis, levando a transformação digital ao próximo nível".

Dr. Zhou Hong, presidente do Instituto de Pesquisa Estratégica da Huawei, também falou no evento. Ele compartilhou as hipóteses e visões da Huawei para um mundo inteligente futuro, detalhando como podemos transformar a experiência em conhecimento estruturado e estabelecer as bases para a inteligência.

"Repensar as abordagens para redes e computação é fundamental à medida que avançamos em direção a um mundo inteligente", disse Zhou. "Na rede, temos o que é preciso para ir além dos limites dos teoremas de Shannon - bem como das aplicações de sua teoria - para impulsionar um aumento de 100 vezes nas capacidades de rede na próxima década. Na computação, avançaremos em direção a novos modelos, arquiteturas e componentes, e melhoraremos nossa capacidade de entender e controlar a inteligência. Também continuaremos a explorar o uso de IA para aplicações do setor, ciência e muito mais".

As duas palestras foram seguidas por um painel de discussão sobre o papel que a produtividade digital desempenha na digitalização da indústria, os desafios que as indústrias enfrentam em seu processo de digitalização, ações recomendadas e expectativas para as indústrias no processo de construção de sua produtividade digital. Os palestrantes incluíram Li Peng, especialista-chefe da China Southern Power Grid Corporation e diretor-gerente de seu Digital Power Grid Group; Liang Yongji, Diretor Executivo de Engenharia e Tecnologia da Airport Authority Hong Kong; Liu Hong, Chefe de Tecnologia da GSMA na Grande China; e Charles Ross, Diretor de Tecnologia e Sociedade da Economist Impact.

2023 marca o 20º aniversário da Cúpula Global de Analistas Huawei. A cúpula deste ano é realizada, juntamente com uma ampla gama de sessões paralelas, de 19 a 20 de abril.

