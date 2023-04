Huawei rozpoczyna szczyt Global Analyst Summit 2023: Wspólny rozwój dla cyfrowej przyszłości

SHENZHEN, Chiny, 20 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Huawei rozpoczął dziś 20. doroczny szczyt Global Analyst Summit (HAS) w Shenzhen. Przybyło na niego ponad 1000 analityków z branży, analityków finansowych, głównych liderów opinii i przedstawicieli mediów z całego świata, którzy zebrali się, aby dyskutować na temat statusu sektora ICT oraz strategii rozwoju, planów transformacji cyfrowej i przyszłych trendów w branży.

Sabrina Meng speaking at HAS 2023

Szczyt otworzyła swoim wystąpieniem Sabrina Meng, wiceprezeska, rotacyjna przewodnicząca i dyrektorka finansowa Huawei. „Cyfryzację w kontekście całej branży można porównać do błękitnego oceanu" - powiedziała. „Huawei będzie kontynuować inwestycje w takie dziedziny jak łączność, przetwarzanie, przechowywanie danych i chmury".

„Naszym celem jest zapewnienie klientom infrastruktury cyfrowej o najprostszej możliwej architekturze z najwyższą jakością, która zapewnia użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenia przy najniższych kosztach. Naszym celem jest pomoc organizacjom w przechodzeniu na rozwiązania cyfrowe w czterech etapach - cyfryzacji operacji, budowaniu platform cyfrowych, dostarczaniu rozwiązań inteligentnych opartych na platformach i ich wprowadzaniu. Przyszedł czas na wspólny rozwój w nowej, ekscytującej przyszłości cyfrowej".

Następnie Meng przeszła do omówienia trzech głównych punktów podsumowujących niemal 10 lat transformacji cyfrowej Huawei. „Po pierwsze, strategia ma kluczowe znaczenie. Istotą transformacji cyfrowej jest strategiczne planowanie i wybory. Każda udana transformacja cyfrowa musi bazować na strategii, nie na technologii".

„Po drugie, dane to podstawa - dodała Meng. - Tworzą one wartość tylko w przypadku ich przepływu przez cała organizację, więc metodyczne zarządzanie danymi jest kwestią fundamentalną. Integracja danych na wielu płaszczyznach pozwoli na uzyskanie jeszcze większej wartości".

„Po trzecie, celem są rozwiązania inteligentne. Dane na nowo określają produktywność technologii. Cyfryzacja operacji i budowanie platform cyfrowych pomaga porządkować oraz dokonywać wizualizacji i agregacji danych, tworząc podstawy transformacji w tym obszarze. Wykorzystanie inteligencji sprawia, że dane są dostępne na żądanie, łatwiejsze do zrozumienia i nadają się do wykorzystania, co pozwala na przeniesienie transformacji cyfrowej na kolejny poziom".

Dr. Zhou Hong, prezes Instytutu Huawei ds. Badań Strategicznych, również zabrał głos podczas wydarzenia. Przedstawił hipotezy i wizje Huawei dotyczące przyszłości inteligentnego świata oraz szczegółowo opisał, w jaki sposób możemy przekształcić doświadczenie w ustrukturyzowaną wiedzę, kładąc fundamenty pod rozwój inteligentnych technologii.

„Przemyślenie na nowo podejścia do sieci i przetwarzania danych ma kluczowe znaczenie, gdy zmierzamy w kierunku inteligentnego świata - powiedział Zhou. - Jeśli chodzi o tworzenie sieci, mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby wyjść poza granice twierdzenia Shannona i zastosowań jego teorii, co pozwoli nam zwiększyć możliwości sieci 100-krotnie w ciągu następnej dekady. W dziedzinie technologii obliczeniowej będziemy dążyć do opracowania nowych modeli, architektur i komponentów, aby poprawić naszą zdolność do zrozumienia oraz kontrolowania inteligencji maszynowej. Będziemy również kontynuować badania nad wykorzystaniem AI w zastosowaniach przemysłowych, naukowych i innych".

Oprócz wspomnianych wystąpień podczas wydarzenia odbyła się również dyskusja panelowa poświęcona roli, jaką odgrywa cyfrowa produktywność w napędzaniu cyfryzacji przemysłu, wyzwań stojących przed branżami w procesie cyfryzacji, zalecanych działań oraz oczekiwań wobec branż w procesie budowania ich cyfrowej produktywności. Głos zabrali: Li Peng, główny ekspert China Southern Power Grid Corporation i dyrektor zarządzający Digital Power Grid Group; Liang Yongji, dyrektor wykonawczy ds. inżynierii i technologii w Airport Authority Hong Kong; Liu Hong, szef technologii w GSMA w Chinach oraz Charles Ross, dyrektor ds. technologii i społeczeństwa w Economist Impact.

Rok 2023 oznacza 20-lecie Huawei Global Analyst Summit. Tegoroczny szczyt wraz z serią różnorodnych dyskusji panelowych odbywa się w dniach 19-20 kwietnia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.huawei.com/en/events/has.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2058140/photo.jpg

SOURCE Huawei