Huawei dévoile de nouvelles améliorations de sa solution de réseau cloud intelligent, permettant d'accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs

M. Zhao a souligné que les réseaux IP — qui relient des choses d'un côté et des applications de l'autre — représentent la pierre angulaire de la transformation numérique pour l'ensemble des secteurs. Alors que la transformation numérique des entreprises entre dans la « zone en eau profonde », les réseaux IP font face à de nouveaux défis. Plus précisément, la connectivité s'étend des personnes uniquement aux innombrables terminaux IoT, ce qui met énormément de pression sur les opérations manuelles et la maintenance (O&M). De plus, les services s'étendent des scénarios de bureau aux scénarios de production, imposant des exigences plus élevées aux accords de niveau de service réseau (Service Level Agreement, SLA), tandis que les services eux-mêmes changent fréquemment et rapidement pour répondre aux exigences personnalisées des clients. Pour ce faire, les réseaux IP doivent suivre le rythme du cloud pour offrir des services plus agiles et apporter des changements.

Pour relever ces défis, Huawei a mis à niveau sa solution réseau cloud intelligent avec de tout nouveaux composants dans les trois scénarios suivants :

La solution de réseau de data centers, CloudFabric 3.0, DCN hyperconvergé , avec des caractéristiques clés « rapide » et « stable », est idéale pour la construction des meilleurs réseaux de data centers, aidant les entreprises à inaugurer un centre de service avec une super puissance de calcul. Cette solution riche en fonctionnalités offre le seul réseau de conduite autonome L3.5 de l'industrie, nécessaire pour propulser les data centers d'entreprise vers les multi-clouds et multi-DC. Un autre fait saillant est le tout nouveau commutateur data center multicast (HAM) à haute disponibilité avec une grande fiabilité, une faible latence et un débit élevé, facilitant la construction de réseaux physiques stables et fiables.

, avec des caractéristiques clés « rapide » et « stable », est idéale pour la construction des meilleurs réseaux de data centers, aidant les entreprises à inaugurer un centre de service avec une super puissance de calcul. Cette solution riche en fonctionnalités offre le seul réseau de conduite autonome L3.5 de l'industrie, nécessaire pour propulser les data centers d'entreprise vers les multi-clouds et multi-DC. Un autre fait saillant est le tout nouveau commutateur data center multicast (HAM) à haute disponibilité avec une grande fiabilité, une faible latence et un débit élevé, facilitant la construction de réseaux physiques stables et fiables. La solution CloudWAN 3.0 est conçue pour construire un WAN agile, fiable et intelligent, en mettant une puissance de calcul illimitée à portée de main. Cette solution évolutive utilise le provisionnement en un clic pour un déploiement de service rapide en quelques minutes. De plus, elle offre un réseau unique pour tous les services, ce qui réduit considérablement les dépenses d'investissement de capital, tandis que sa fonction O&M intégrée améliore considérablement le rendement. En outre, le tout nouveau routeur intelligent à service universel NetEngine 8000 F8 est adapté aux clients des secteurs de la finance, de l'énergie, des transports, et des FAI entre autres secteurs, contribuant à améliorer continuellement la fiabilité du réseau WAN et à répondre pleinement aux exigences de service différencié.

est conçue pour construire un WAN agile, fiable et intelligent, en mettant une puissance de calcul illimitée à portée de main. Cette solution évolutive utilise le provisionnement en un clic pour un déploiement de service rapide en quelques minutes. De plus, elle offre un réseau unique pour tous les services, ce qui réduit considérablement les dépenses d'investissement de capital, tandis que sa fonction O&M intégrée améliore considérablement le rendement. En outre, le tout nouveau routeur intelligent à service universel NetEngine 8000 F8 est adapté aux clients des secteurs de la finance, de l'énergie, des transports, et des FAI entre autres secteurs, contribuant à améliorer continuellement la fiabilité du réseau WAN et à répondre pleinement aux exigences de service différencié. La solution CloudCampus 3.0 s'appuie sur des innovations continues dans les domaines WLAN, LAN Switch et SD-WAN et présente une vaste gamme de nouveaux produits, y compris les points d'accès AirEngine 6761, les commutateurs CloudEngine S8700 et les routeurs NetEngine AR6710. À ce titre, CloudCampus 3.0 se démarque en offrant aux entreprises une expérience d'accès de « 300 Mbps @ Everywhere » (300 Mbps @ Partout) et en doublant l'efficacité d'accès au cloud. Avec ces atouts, CloudCampus 3.0 peut être largement utilisé dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la finance et l'énergie, aidant les entreprises à réduire les délais de commercialisation et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

À ce jour, la solution de réseau cloud intelligent de Huawei a servi des clients dans l'éducation, le transport, la finance, l'énergie et d'autres secteurs dans plus de 140 pays et régions. À l'avenir, Huawei continuera de travailler en étroite collaboration avec ses clients et partenaires internationaux, de se plonger dans divers scénarios sectoriels et d'améliorer la compétitivité des réseaux cloud intelligents. De cette façon, Huawei vise à consolider davantage la base numérique et à accélérer la transformation numérique dans l'ensemble des industries.

Le MWC22 de Barcelone se déroulera du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de la Fira Gran Via. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1756755/Steven_Zhao_Vice_President_Huawei_sData_Communication_Product_Line_delivered.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1756756/Huawei_announced_all_new_intelligent_cloud_network_offerings.jpg

SOURCE Huawei