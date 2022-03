Huawei запускает новые решения для интеллектуальных облачных сетей в целях ускорения цифровой трансформации в различных отраслях

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- В ходе Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC 2022) вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных Стивен Чжао (Steven Zhao) выступил с программной речью под названием «Быстрый переход к цифровым технологиям с помощью интеллектуальной облачной сети» (Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network) на конференции IP Club Carnival. Г-н Чжао отметил, что сквозное интеллектуальное облачное сетевое решение компании Huawei отвечает всем современным требованиям и ожиданиям клиентов. За счет усовершенствований в трех основных доменах — CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 и CloudFabric 3.0 — новая разработка компании может непрерывно обеспечивать вычислительные мощности коммерческих предприятий и открывает им доступ к множеству интеллектуальных возможностей, тем самым ускоряя цифровую трансформацию в различных отраслях.