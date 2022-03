Huawei przedstawia nowe aktualizacje swojego rozwiązania inteligentnej sieci w chmurze, przyspieszającego transformację cyfrową w wielu branżach

Zhao podkreślił, że sieci IP, łącząc przedmioty znajdujące na jednym końcu z aplikacjami znajdującymi się na końcu przeciwnym, są fundamentem transformacji cyfrowej w wielu branżach. W momencie, gdy transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wkracza „na głębokie wody", sieci IP stoją przed nowymi wyzwaniami. W szczególności, zakres łączności rozszerza się z obszaru komunikacji pomiędzy ludźmi na niezliczone urządzenia końcowe IoT, znacznie obciążając ręczną obsługę i utrzymanie sieci (O&M). Ponadto, usługi wykraczają poza zastosowania biurowe, sięgając produkcji, co przyczynia się do podniesienia wymogów określanych w umowach o poziomie usług sieciowych (SLA), podczas gdy same usługi ulegają częstym i dynamicznym zmianom w celu sprostania indywidualnym potrzebom klientów. Wymaga to od sieci IP dotrzymywania kroku w obszarze technologii chmury w celu świadczenia usług w sposób bardziej zwinny i nadążania za zmianami.