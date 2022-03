Huawei stellt brandneue Upgrades seiner intelligenten Cloud-Netzwerklösung vor und beschleunigt die digitale Transformation in allen Branchen

Zhao wies darauf hin, dass IP-Netzwerke - die Dinge auf der einen und Anwendungen auf der anderen Seite miteinander verbinden - der Grundstein für die digitale Transformation in allen Branchen sind. Da die digitale Transformation von Unternehmen in die „Tiefenzone" vorstößt, stehen IP-Netzwerke vor neuen Herausforderungen. Insbesondere erstreckt sich die Konnektivität von Menschen auf zahllose IoT-Terminals, was eine enorme Belastung für den manuellen Betrieb und die Wartung (O&M) darstellt. Außerdem weiten sich die Dienste von Büroszenarien auf Produktionsszenarien aus, was höhere Anforderungen an die Service Level Agreements (SLAs) des Netzes stellt, während sich die Dienste selbst häufig und schnell ändern, um die individuellen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Dies erfordert, dass IP-Netze mit der Cloud Schritt halten, um eine flexiblere Bereitstellung von Diensten und Änderungen zu ermöglichen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Huawei seine intelligente Cloud-Netzwerklösung mit völlig neuen Komponenten für die folgenden drei Szenarien aktualisiert:

CloudFabric 3.0, die hyperkonvergente Netzwerklösung für Rechenzentren mit den Schlüsseleigenschaften „schnell" und „stabil", eignet sich ideal für den Aufbau erstklassiger Rechenzentrumsnetzwerke und unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines Servicecenters mit hoher Rechenleistung. Diese funktionsreiche Lösung bietet das branchenweit einzige autonome L3.5-Netzwerk, das erforderlich ist, um Unternehmensrechenzentren in Richtung Multi-Clouds und Multi-DCs voranzutreiben. Ein weiteres Highlight sind die neuen HAM-Switches (High Availability Multicast) für Rechenzentren, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenz und hohen Durchsatz auszeichnen und den Aufbau stabiler und zuverlässiger physischer Netzwerke erleichtern.

Bis heute hat die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei Kunden aus den Bereichen Bildung, Transport, Finanzen, Energie und anderen Branchen in mehr als 140 Ländern und Regionen bedient. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin eng mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, in verschiedene Branchenszenarien eintauchen und die Wettbewerbsfähigkeit von intelligenten Cloud-Netzwerken verbessern. Auf diese Weise will Huawei die digitale Grundlage weiter festigen und die digitale Transformation in allen Branchen beschleunigen.

MWC Barcelona 2022 wird vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Huawei wird seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Website: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756755/Steven_Zhao_Vice_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_delivered.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756756/Huawei_announced_all_new_intelligent_cloud_network_offerings.jpg

SOURCE Huawei