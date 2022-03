Huawei divulga atualizações totalmente novas para sua Solução de Rede em Nuvem Inteligente, acelerando a transformação digital em todos os setores

Zhao destacou que as redes IP — ao conectar as coisas em uma extremidade e as aplicações em outra— são a base para a transformação digital em todos os setores. À medida que a transformação digital empresarial entra na "zona de águas profundas", as redes IP enfrentam novos desafios. Especificamente, a conectividade se estende de pessoas apenas para inúmeros terminais de IoT, colocando enorme tensão nas operações e manutenção manuais (O&M). Além disso, os serviços se expandem de cenários de escritório para cenários de produção, exigindo requisitos mais altos nos Acordos de Nível de Serviço de Rede (SLAs), enquanto os próprios serviços estão mudando de forma frequente e rápida para atender aos requisitos personalizados dos clientes. Isso exige que as redes IP mantenham o ritmo com a nuvem para que o provisionamento e as alterações de serviço mais ágeis sejam realizados.