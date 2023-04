Huawei dévoile des solutions d'infrastructure Internet de nouvelle génération, qui renforcent la transformation numérique écologique de l'industrie des FAI

SHENZHEN, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son sommet mondial annuel de l'industrie des services Internet et de son sommet mondial de l'optique, Huawei a présenté ses produits et solutions d'infrastructure Internet de nouvelle génération, y compris Huawei FTTR OptiXstar F30, une gamme complète de solutions OTN 400G, la première solution commerciale de 50G PON de l'industrie, et NetEngine 8000 F8. Le sommet a réuni des centaines de cadres et d'experts techniques de l'industrie des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) pour discuter des réseaux entièrement optiques, de la transformation numérique et des solutions écologiques, dans l'objectif de créer une infrastructure Internet plus intelligente, plus écologique et plus résiliente.

Ernest Zhang, President of Huawei European Enterprise Business

Ernest Zhang, président de Huawei European Enterprise Business, a souligné que la transformation numérique des entreprises est une tendance confirmée, et Huawei mène l'innovation de l'infrastructure Internet à travers trois efforts : l'investissement dans le progrès technique, la coopération avec les partenaires de R&D, et le développement durable.

Selon Gu Yunbo, président de Huawei Enterprise Optical Business Domain, à l'ère des gigabits, une expérience premium est le principal point de compétitivité. La solution de réseau entièrement optique haut de gamme F5G de Huawei aide les FAI à construire un réseau rentable et une excellente expérience de réseau, moteurs de croissance pour les activités B2H et B2B.

Lors de ce sommet, Huawei a lancé quatre nouveaux produits et solutions pour l'industrie des FAI :

Dans le domaine du domestique entièrement optique, le Huawei FTTR OptiXstar F30 est le premier produit de réseau domestique entièrement optique de l'industrie qui fonctionne sur l'architecture C-WAN. Sa transmission en amont à 2000 Mbps soutient l'expérience numérique domestique de haute qualité.

Dans le domaine de l'accès à très haut débit, Huawei a lancé la première solution commerciale 50G PON avec une augmentation de 25 % du budget d'alimentation optique, soutenant le déploiement d'ODN existant sans recâblage.

Dans le domaine du réseau de transport à très grande vitesse, Huawei a lancé la gamme complète de solutions OTN 400G, maximisant la valeur des fibres optiques en travaillant avec la technologie de spectre de fibres ultra-large de Huawei.

Enfin, Huawei a lancé NetEngine 8000-F8, son dernier routeur tout service avec des performances élevées, une faible consommation d'énergie et de multiples services.

Pere Atentas, PDG de Rede Aberta, un FAI espagnol, a déclaré que les fortes capacités de NetEngine 8000-F8 peuvent aider les FAI à développer leurs activités au cours de la prochaine décennie.

« La valeur de FTTO en termes d'écologie et d'efficacité énergétique s'harmonise parfaitement avec la proposition de valeur d'Alea pour le déploiement de réseaux dans l'industrie hôtelière », a déclaré Francisco Bonachera, directeur général d'Alea Soluciones.

Du 18 au 20 avril, Huawei a également présenté ses innovations technologiques et sa transformation écologique de l'industrie des FAI à la conférence FTTH 2023.

Pour en savoir plus sur les technologies de Huawei pour les FAI et les réseaux optiques, veuillez consulter : https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2059193/image_986294_35516299.jpg

SOURCE Huawei