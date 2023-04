Huawei revela soluções de infraestrutura de Internet de próxima geração, capacitando a transformação digital ecológica da indústria de provedores de internet

SHENZHEN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Durante a Huawei Global Service Industry Summit & Global Optical Summit, a Huawei apresentou seus produtos e soluções de infraestrutura de Internet de próxima geração, incluindo a Huawei FTTR OptiXstar F30, uma série completa de 400G OTN soluções, a primeira solução 50G PON comercial do setor e NetEngine 8000 F8. A cúpula reuniu centenas de executivos e especialistas técnicos do setor de provedores de serviços de Internet (ISP) para discutir redes totalmente ópticas, transformação digital e soluções ecológicas, com o objetivo de criar uma infraestrutura de Internet mais inteligente, ecológica e resiliente.

Ernest Zhang, presidente da Huawei European Enterprise Business, destacou que a transformação digital das empresas é uma tendência certeira, e a Huawei lidera a inovação de infraestrutura de Internet por meio de três esforços: investimento em avanço técnico, cooperação de parceiros em P&D e desenvolvimento sustentável.

De acordo com Gu Yunbo, presidente do Enterprise Optical Business Domain da Huawei, na era do gigabit, a experiência premium é a principal competitividade. A solução de rede totalmente óptica premium F5G da Huawei ajuda os ISPs a criar uma rede econômica e de última geração, mecanismos de crescimento para negócios B2H e B2B.

Nesta cúpula, a Huawei lançou quatro novos produtos e soluções para a indústria ISP:

No campo doméstico totalmente óptico, o Huawei FTTR OptiXstar F30 é o primeiro produto de rede doméstica óptica completa do setor baseado na arquitetura C-WAN. Sua transmissão upstream a 2000 Mbps suporta experiência doméstica digital de alta qualidade.

No campo de acesso de ultra banda larga, a Huawei lançou a primeira solução comercial 50G PON do setor, com aumento de 25% no orçamento de energia óptica, apoiando a implementação de ODN existente sem recabeamento.

Na área de rede de transporte de velocidade ultra-alta, a Huawei lançou a série completa de soluções 400G OTN, maximizando o valor das fibras ópticas ao trabalhar com a tecnologia de espectro de fibra ultra-ampla da Huawei.

Por fim, a Huawei lançou o NetEngine 8000-F8, seu mais recente roteador para todos os serviços, com alto desempenho, baixo consumo de energia e vários serviços.

Pere Atentas, CEO da Rede Aberta, um ISP espanhol, expressou que as sólidas capacidades da NetEngine 8000-F8 podem ajudar os ISPs a desenvolver seus negócios na próxima década.

"O valor do FTTO em termos ecológicos e de eficiência energética está perfeitamente alinhado com a proposta de valor da Alea para implementação de rede no setor hoteleiro", disse Francisco Bonachera, CEO da Alea Soluciones.

De 18 a 20 de abril, a Huawei também apresentou suas inovações tecnológicas e transformação verde do setor de ISP na FTTH Conference de 2023.

Para saber mais sobre as tecnologias da Huawei para ISP e rede óptica, acesse: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network.

