Huawei prezentuje najnowocześniejsze centrum danych

Charles Yang, starszy wiceprezes Huawei i dyrektor generalny zespołu ds. infrastruktury centrów danych Huawei, podczas uroczystości inauguracyjnej przedstawił przełomową koncepcję infrastruktury centrów danych nowej generacji. Zaznaczył, że eksperci techniczni i autorytety branżowe po wyczerpujących i dogłębnych dyskusjach doszli do konsensusu w sprawie czterech cech charakteryzujących te obiekty w przyszłości, tj. zrównoważonego rozwoju, uproszczenia, autonomicznego zarządzania i niezawodności.

Zrównoważony rozwój: Obiekty centrów danych nowej generacji będą w pełni ekologiczne i energooszczędne, przy jednoczesnej maksymalizacji możliwości recyklingu wszystkich materiałów w nich wykorzystywanych. W ten sposób cały ekosystem będzie przyjazny dla środowiska i zrównoważony ekologicznie. Proekologiczne centra danych można zapewnić poprzez wykorzystanie zielonych zasobów - energii elektrycznej, ziemi i wody - oraz maksymalizację recyklingu zużytych materiałów w całym cyklu życia. Oprócz szeroko stosowanego wskaźnika PUE (efektywność zużycia energii elektrycznej centrum danych), do pomiaru zrównoważonego rozwoju centrów danych będą stosowane również inne wyznaczniki, takie jak Carbon efektywność wykorzystania węgla (CUE), efektywność wykorzystania wody (WUE) i efektywność wykorzystania sieci (GUE).

Uproszczenie: Uporządkowana architektura, zasilanie i chłodzenie odzwierciedlają ewolucję obiektu.

Uproszczona architektura to innowacyjne formy budynków i pomieszczeń sprzętowych. Jeżeli do budowy centrum danych z 1 tys. szaf zastosuje się tryb prefabrykowanej konstrukcji modułowej, okres budowy można skrócić z ponad 18 miesięcy do 6-9 miesięcy.

Dzięki prostocie zasilania na nowo kształtuje się komponenty i połączenia. Skraca to okres dostawy z 2 miesięcy do 2 tygodni. System uproszczonego chłodzenia maksymalizuje efektywność wymiany ciepła poprzez zamianę szeregu wymienników ciepła na jeden oraz skrócenie łącza chłodzącego.

Autonomiczne zarządzanie: Automatyzacja procesów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, optymalizacja wydajności energetycznej i autonomia operacyjna zmieniają sposób zarządzania obsługą i utrzymaniem centrów danych. Automatyzacja obsługi technicznej umożliwia inżynierom przeprowadzenie zdalnego przeglądu 2 tys. szaf w ciągu 5 minut. Optymalizacja efektywności energetycznej oznacza, że można dostarczyć odpowiednią strategię chłodzenia poprzez 1,4 miliona oryginalnych kombinacji w ciągu 1 minuty, co umożliwia osiągnięcie inteligentnego chłodzenia. Autonomia działania maksymalizuje wartość zasobów.

Niezawodność: Proaktywne bezpieczeństwo i niezawodna architektura zapewniają najwyższą jakość i zrównoważony rozwój centrów danych. Proaktywne bezpieczeństwo oznacza wykorzystanie technologii big data i sztucznej inteligencji do wdrożenia konserwacji predykcyjnej począwszy od komponentów, a skończywszy na centrach danych, w oparciu o widoczność i postrzeganie wszystkich ich dziedzin. Automatyczna reakcja na awarię oznacza, że wykrycie usterki zajmie tylko 1 minutę, analiza 3 minuty, natomiast przywrócenie sprawności 5 minut. Bezpieczna architektura oznacza, że ochrona będzie zapewniona na różnych poziomach, takich jak komponenty, urządzenia i systemy. Na poziomie systemu, dzięki platformie E2E z możliwością wizualizacji, zarządzania i sterowania dostępność systemu może osiągnąć 99,999%.

PowerPOD 3.0: System zasilania oszczędzający powierzchnię, czas i energię

Podczas uroczystości, Fei Zhenfu, dyrektor ds. technicznych zespołu infrastruktury centrów danych Huawei, zaprezentował najnowszą generację systemu zasilania, znanego jako PowerPOD 3.0. System ten zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez urządzenie o 40%, obniża zużycie energii o 70%, skraca okres dostarczenia z 2 miesięcy do 2 tygodni i obniża wskaźnik błędów SLA o 38%.

Kontynuując proces tworzenia centrów danych nowej generacji, innowacje technologiczne będą kluczową siłą w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Patrząc w przyszłość, Huawei nieustannie dąży do wprowadzania przełomowych produktów i technologii poprzez ciągłe inwestycje w badania i rozwój oraz rozbudowaną współpracę z klientami, partnerami ekosystemu i organizacjami branżowymi. Dzięki temu wspólnymi siłami można zapoczątkować nową erę w rozwoju centrów danych.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1826737/charles_yang.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1826738/2.jpg

SOURCE Huawei